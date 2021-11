Hoće li zbog električnih automobila ljudi ostajati bez posla?

Prelazak automobilske industrije na električnu mobilnost imat će posljedice i za zaposlene u toj branši. Nakon zabrinjavajućih vijesti o mogućem gubitku stotina tisuća radnih mjesta, najnoviji rezultati istraživanja zvuče optimističnije.

Sve se vrti oko pitanja što će biti s onima koji rade u proizvodnji vezanoj za motore s unutarnjim izgaranjem. „Europska regulacija dopuštene količine emisije ugljičnog dioksida svakog proizvođača automobila, kao i najavljene zabrane registracije vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem na važnim tržištima dovest će do prestanka proizvodnje tih motora u njemačkim tvornicama", kaže za DW Oliver Falck, koji u institutu Ifo u Münchenu vodi Odjel za industrijsku ekonomičnost i nove tehnologije. On dodaje da je samo još pitanje hoće li se to dogoditi 2030. ili možda koju godinu kasnije.

Njemački proizvođači automobila svjesni su te činjenice i mnogi već danas više ne ulažu u daljnji razvoj motora s unutarnjim izgaranjem, ističe Falck i izvještava: „Prema zadnjim brojkama iz razdoblja prije izbijanja pandemije koronavirusa, u Njemačkoj oko 614.000 zaposlenih direktno ili indirektno ovisi o proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem."

Sve veća proizvodnja električnih automobila mnogima će donijeti nezaposlenost

Dio ljudi će ostati bez posla, ali…

Električne automobile je jednostavnije proizvesti. Oni ne trebaju složene motore ili komplicirane mjenjače. Zato će proizvođači tih dijelova biti sve jače pogođeni, što dalje bude napredovao razvoj u smjeru elektro-mobilnosti.

Za zaposlene će to djelomično imati dramatične posljedice. Manje za one koji će za koju godinu ionako u mirovinu. „Ostali zaposleni će preuzeti druge poslove u proizvodnji automobila ili posve druge zadatke – posebice u sektoru pružanja usluga. No novi posao neće uvijek biti na istom mjestu i kod istog poslodavca", predviđa Falck.

Prema studiji instituta Ifo izrađenoj po narudžbi Saveza proizvođača automobila VDA, do 2030. godine će time biti pogođeno 215.000 radnih mjesta. No u mirovinu će u tom razdoblju otići samo 147.000 radnika.

Otvarat će se i nova radna mjesta

No s druge strane, razvoj u smjeru elektro-mobilnosti donijet će sa sobom otvaranje novih 25.000 radnih mjesta na drugim područjima, piše u studiji trusta mozgova Angora Verkehrswende i tvrtke Boston Consulting Group (BCG).

Dio radnika će se prekvalificirati, ali to ne znači da će ostati raditi u istom pogonu

Računica izgleda ovako: do 2030. će kod proizvođača automobila biti ukinuto 70.000 radnih mjesta, jer će pojedine faze proizvodnje postati suvišne. Proizvođači automobilskih dijelova izgubit će 95.000 radnih mjesta, jer dio njihovih proizvoda više neće biti potreban. U automehaničarskim radionicama također će se smanjiti broj zaposlenih za oko 15.000, jer se električni automobili manje kvare.

Nasuprot tome, u proizvodnji baterija i energetskoj infrastrukturi nastat će 190.000 novih radnih mjesta, a u izgradnji postrojenja i bliskim branšama za pružanje usluga otvorit će se još dodatnih 15.000 radnih mjesta, jer tvornice moraju biti prilagođene novoj proizvodnji.

Politika mora pomoći

Stručnjak tvrtke BCG Kristian Kuhlmann polazi od toga da će ukupan broj radnih mjesta u automobilskoj i u drugima s njom povezanim industrijama u 2030. godini, u usporedbi s 2020., ostati konstantan. No mnogi će se zaposlenici morati suočiti s novim izazovima, upozorava Kuhlmann u razgovoru za DW. „Od oko 1,7 milijuna onih koji su danas u Njemačkoj zaposleni u automobilskoj industriji i proizvodnji dijelova njih oko 760.000 će trebati specifično prekvalificiranje kako bi i ubuduće mogli raditi u toj branši."

No on upozorava da će manje tvrtke za to trebati financijsku podršku države. „Cilj mora biti da se u ovoj strukturalnoj promjeni po mogućnosti izbjegne nastajanje dugotrajne nezaposlenosti", kaže i Oliver Falck iz instituta Ifo. On ističe da je zato važno što prije početi s prekvalificiranjem i školovanjem zaposlenih čije radno mjesto ovisi o motoru s unutarnjim izgaranjem. „To mora biti zajednički napor poduzeća, udruga i komora, politike i zavoda za zapošljavanje", zaključuje Falck.

