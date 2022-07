Hoće li SPD (uspjeti) izbaciti bivšeg kancelara Schrödera iz stranke?

Ovo je treći pokušaj da se održi sastanak. Dva prethodna termina u lipnju su propala zbog bolesti sudionika. U četvrtak (14.7.) regionalni odbor njemačke Socijaldemokratske stranke (SPD) u Hannoveru, gdje Gerhard Schröder živi i čiji je član, raspravlja o nekoliko prijedloga za isključenje bivšeg kancelara iz stranke.

Arbitražna komisija je dobila je 17 prijava raznih lokalnih udruga, rekao je za Deutsche Welle glavni tajnik stranačkog odbora iz Hannovera Christoph Matterne. Odluka se ne očekuje odmah, arbitražna komisija za to ima tri tjedna.

Gerhard Schröder - koji je bio predsjednik stranke (1999.-2004.) i njemački kancelar (1998.-2005.) - prijateljuje s Vladimirom Putinom još iz kancelarskih dana. Nakon odlaska s kancelarske funkcije dobio je visoke pozicije u managementu ruske kompanije Gazprom, zbog čega je u Njemačkoj bio često kritiziran. Budući da se od Putina i njegove politike nije želio distancirati ni nakon ruskog napada na Ukrajinu 24. veljače, više lokalnih odbora stranke je zatražilo izbacivanje iz članstva za 78-godišnjeg Schrödera.

"Teška šteta” za stranku?

No to nije jednostavno. Njemački Ustav propisuje da "unutarnji poredak" stranaka mora "odgovarati demokratskim načelima". Zakon o strankama, donesen 1967. godine, između ostalog propisuje da do isključenja može doći samo u slučaju namjerne povrede statuta ili bitne povrede načela odnosno poretka stranke, te ukoliko djelovanje neke osobe dovodi do velike štete za stranku.

Dugogodišnji prijatelji: Gerhard Schröder i Vladimir Putin (St. Petersburg, 6.9.2011.)

Političke stranke ne moraju u članstvo primati svakoga i mogu odbiti one koji se žele učlaniti. Međutim, kad je netko postao članom, ne može ga se tako lako ponovo izbaciti.

No unatoč tome ukupno 17 lokalnih ogranaka SPD-a želi izbaciti Schrödera. „To neće biti jednostavno, ali mi smo odlučni", kaže Ali Kaan Sevinc za DW. On je predsjednik lokalnog ogranka SPD-a u Essenu. U ožujku je tamošnje predsjedništvo jednoglasno odlučilo postaviti zahtjev za isključenje bivšeg predsjednika stranke.

Međutim, odvjetnik Martin Morlok smatra da je vrlo problematično pokretanje postupka na osnovu odredbi o kršenju stranačkih regula „zbog ponašanja koje u užem smislu nema veze sa strankom".

U Schröderovom slučaju radi se o njegovom poslu ili prijateljstvu s Putinom, „ali to nema nikakve veze sa strankom". A osim toga, napominje Morlok, nije opravdano da članstvo u stranci znači ograničavanje slobode mišljenja ili odabira zanimanja.

Odvjetnik: stranka nije redovništvo

Morlok ističe: „Mir socijaldemokratske duše nije zaštićen Zakonom o strankama.” Nitko nije obvezan na sve u životu gledati „kroz naočale stranke", kaže on. „Stranačka pripadnost je nešto drugo od redovništva."

Dosadašnji pokušaji izbacivanja iz neke stranke u Njemačkoj su bili uglavnom neuspješni, napominje Morlok: „Godinama to donosi loše naslove u novinama. Mislim da je to glupo."

Najpoznatiji primjer posljednjih godina je pokušaj izbacivanja Thila Sarrazina, nekadašnjeg financijskog senatora SPD-a (2002.-2009.) u Berlinu, koji je bio optužen za rasizam i desničarski populizam. 2010. godine pokrenut je prvi pokušaj, koji je bio neuspješan. Tek deset godina kasnije, sredinom 2020., treći je postupak doveo do isključenja iz stranke – i to ponajprije zato jer se Sarrazin suzdržao od poduzimanja daljnjih pravnih radnji.

Schröder je opušten

I sam bivši kancelar, prema vlastitom priznanju, „smireno" gleda na prijedloge SPD-a da ga se izbaci. „Ja jesam i ostat ću socijaldemokrat", rekao je Schröder prije mjesec dana za magazin Der Spiegel. Njegov temeljni politički stav neće se mijenjati. Nekoliko tjedana ranije objavio je da napušta nadzorni odbor ruske energetske kompanije Rosneft i ne želi biti nominiran za člana nadzornog odbora Gazproma.

Slika iz boljih dana: Gerhard Schröder i šef Gazproma Alexei Miller

Schröder, a ni njegov odvjetnik, neće sudjelovati na sastanku ovoga četvrtka. Prije svega, radi se o predstavljanju perspektive podnositelja zahtjeva. To je tako u redu, smatra i Sevinc. Predsjednik lokalnog odbora iz Ruhrske oblasti kaže da je stranačka baza već izrekla svoj sud, te da tu ni prekid odnosa s ruskim kompanijama ništa ne mijenja: „On izdaje vrijednosti SPD-a, uključujući i odgovornost za iskazivanje solidarnosti sa svojom zemljom", smatra Ali Kaan Sevinc.

Nakon očitovanja podnositelja zahtjeva arbitražni odbor ima do tri tjedna vremena za donošenje odluke. Nakon toga su mogući prigovori i naknadne runde na okružnoj i saveznoj razini. Stoga je vrlo vjerojatno: nastavak slijedi.

