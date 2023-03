Hoće li Slovačka poslati borbene zrakoplove u Ukrajinu?

Godina dana ruskog rata u Ukrajini, godina pomoći zemalja Europske unije i drugih koji nisu izgubili nadu u ukrajinsku pobjedu: tokom proteklih 12 mjeseci tenkovi, obrambeni sustavi, helikopteri i tone vojne opreme poslani su preko istočne granice NATO-a sa ciljem podrške Ukrajini.

Sada bi članica NATO-a Slovačka mogla postati prva zemlja koja će poslati borbene zrakoplove u ovu ratom razorenu zemlju. Do sada to nije učinila niti jedna druga država. "Ne bi trebalo biti važno jesmo li prvi, jer kada treba činiti pravu stvar, rijetko smo prvi", rekao je premijer Eduard Heger, čija je vlada u tehničkom mandatu.

Doista, ono što će Slovačka sljedeće učiniti je od ključne važnosti jer bi moglo utjecati na način na koji druge države pomažu Ukrajini. Međutim, put do stvarnog slanja borbenih zrakoplova neće biti lak, jer se čini da slovački Ustav blokira takav potez vlade u tehničkom mandatu, a oporba još nije uvjerena da bi slanje zrakoplova bila dobra ideja.

Apel ukrajinskog predsjednika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s Hegerom na samitu Europskog vijeća 9. veljače i zatražio od njega slanje borbenih zrakoplova MiG-29. Heger je izrazio spremnost isporučiti sovjetske modele aviona Ukrajini iako je slovačka vlada trenutačno u tehničkom mandatu nakon što joj je izglasano nepovjerenje prošlog prosinca.

Slovački premijer Eduard Heger, čija je vlada u tehničkom mandatu, se zalaže za slanje borbenih zrakoplova Ukrajini Foto: Olivier Matthys/picture alliance

Štoviše, prema slovačkom Ustavu, vlada u tehničkom mandatu ne može donositi zakone koji se tiču bitnih međunarodnih pitanja. No, u Ustavu zapravo nije navedeno o kojim je poslovima riječ, a oko tog pitanja se ne mogu složiti ni parlamentarne stranke.

Može li isporuka borbenih zrakoplova uvući Slovačku u rat?

Dok je Heger obećao "uložiti maksimalan napor u ispunjavanje zahtjeva Ukrajine", oporbene stranke poput Smer-SD-a strahuju da bi takav potez mogao uvući Slovačku u rat. Iako je nominalno socijaldemokratska stranka, Smer-SD je poznat po svojim nacionalističkim, desničarskim i proruskim pozicijama. Ova stranka sada cilja na birače koji su zabrinuti što bi slanje zrakoplova u Ukrajinu moglo značiti za Slovačku.

„Isporuka aviona MiG-29 Ukrajini ne bi uvukla Slovačku u rat", rekao je Juraj Krupa, predsjednik Odbora Nacionalnog vijeća za sigurnost i obranu i član Stranke slobode i solidarnosti (SaS). "Poslali smo drugu tehnologiju u Ukrajinu i ništa se nije dogodilo. Ljudi koji plaše druge ovakvim mišljenjima jednostavno su proruski trolovi", rekao je on u izjavi za medije.

Sve veća potpora strankama koje se protive

Čini se da raste broj Slovaka koji vjeruju argumentima čelnika Smer-SD-a Robert Fico. Posljednje ankete Ficu daju gotovo 18 posto podrške i pokazuju da je Smer-SD sada najjača stranka u Slovačkoj.

Ukrajina je zamolila Slovačku za slanje borbenih zrakoplova Mig-29 Foto: Danil Shamkin/NurPhoto/picture alliance

Mnogi politički stručnjaci strahuju što bi se moglo dogoditi ako Smer-SD pobijedi na općim izborima koji bi se trebali održati u rujnu i Fico postane premijer. U izjavama koje podsjećaju na Viktora Orbana, premijera susjedne Mađarske, Fico je obećao zaustaviti isporuke oružja Ukrajini.

Bi li slanje borbenih zrakoplova bilo protuustavno?

Vincent Bujnak, stručnjak za ustavno pravo na Sveučilištu Comenius u Bratislavi, smatra da bi takav potez, čak i kada bi parlament pristao na slanje borbenih zrakoplova u Ukrajinu, bio protuustavan. "Parlament nije iznad našeg Ustava", rekao je on za DW. "Već je podupro inicijativu za izglasavanje nepovjerenja. On ne može vratiti ovlasti koje su oduzete vladi."

Bujnak smatra da iako bi premijer mogao zatražiti od Ustavnog suda tumačenje u ovom slučaju, malo je vjerojatno da će to učiniti jer bi odgovor vjerojatno bio negativan. Štoviše, donošenje sudske odluke moglo bi potrajati mjesecima ili čak godinama, a Ukrajina treba pomoć upravo sada.

„Jedina prava opcija koju imamo ovdje je nova vlada s punim ovlastima. To može učiniti samo predsjednik", rekao je on. Druga bi opcija bila promjena Ustava, što bi zahtijevalo potporu 90 zastupnika. Malo je međutim vjerojatno da će se to dogoditi jer vlada nije uspjela dobiti potporu potrebnih 76 zastupnika za donošenje zakona posljednjih mjeseci.

64845753)Čini se da raste broj Slovaka koji vjeruju argumentima čelnika Smer-SD-a Roberta Fice Foto: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance

Zar Slovačka ne treba svoje borbene zrakoplove MiG-29?

Slovačka je početkom 1990-ih dobila ruske borbene zrakoplove za potrebe zaštite svog zračnog prostora. Prvobitno je imala 24 MiG-a 29, ali je s vremenom broj smanjen na 11. Kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., slovačka vojska prizemljila je zrakoplove jer su zemlje EU-a prestale uvoziti ruske komponente potrebne za njihovo održavanje i popravak. Ukrajina, s druge strane, kaže da ima potrebne dijelove.

Slovačka trenutno ne koristi MiG-ove za zaštitu svog zračnog prostora, jer zemlja koristi sustave protuzračne obrane Patriot i Mantis. Osim toga, u sklopu NATO-a slovački zračni prostor štite i mađarski, poljski i češki borbeni zrakoplovi. Slovačka je od SAD-a naručila nove borbene zrakoplove F-16, ali je njihova isporuka usporena zbog nedostatka čipova i pandemije.

Bi li Slovačka dala avione ili bi ih prodala Ukrajini?

Još jedan aspekt rasprave je da li bi Slovačka prodala avione Ukrajini ili bi ih dala besplatno. Kada bi avioni bili novi, njihova procijenjena vrijednost bi bila oko 300 milijuna eura (318 milijuna dolara). Međutim, s obzirom na starost zrakoplova, ta će vrijednost sada vjerojatno biti znatno manja.

Zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća Peter Pcolinsky rekao je da, iako se ne protivi slanju aviona u Ukrajinu, Slovačka mora dobiti nešto zauzvrat. Što bi bilo to nešto ostaje nejasno. Opcije uključuju Ukrajinu ili Europsku komisiju koja će platiti zrakoplove ili će NATO osigurati Slovačkoj drugu vojnu tehnologiju koja će zamijeniti MiG-ove 29.

Slovačka je bila jedna od prvih zemalja koja je pomogla svom istočnom susjedu slanjem sustava zaštite zračnih snaga S-300 na front. Osigurala je i osam haubica Zuzana 2, 17 vojnih helikoptera Mi-2 i streljivo za raketni lanserski sustav GRAD.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu