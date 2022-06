Hitlerov tajni pomagač u Vatikanu

Tema „Papa Pio XII. i nacionalsocijalistički režim" bogatija je za još jedno poglavlje: američki povjesničar David Kertzer upravo je objavio knjigu "The Pope at War: The Secret History of Pius XII, Mussolini and Hitler" („Papa u ratu: tajna povijest Pija XII., Mussolinija i Hitlera"). Već uoči izlaska te knjige veliku je pozornost izazvala Ketzerova tvrdnja da je papa nedugo nakon što je izabran 11. svibnja 1939. na inicijativu Adolfa Hitlera vodio neslužbene pregovore o novom, boljem odnosu između Vatikana i „Trećeg Rajha".

Ovaj povjesničar je u vatikanskim arhivima pronašao zabilješke o tim razgovorima, koje je papa vodio s vojvodom Philippom von Hessen, koji je bio neslužbeni predstavnik nacističke Njemačke. Još od 2006. godine je poznato da se vojvoda više puta sastao s papom – to je u svojoj knjizi „Royals and the Reich" objavio američki povjesničar Jonathan Petropoulos. Njemu je velikaška kuća von Hessen omogućila pristup svojim arhivima i podržala ga u njegovim istraživanjima.

Petropoulos je citirao iz procesa denacifikacije koji je morao proći vojvoda Philipp: „Papa Pio XII. poklonio mi je posebno povjerenje i dao mi jednu važnu zadaću. Ne smatram ispravnim da se očitujem o toj zadaći bez posebne dozvole pape." No Petropoulos je o sadržaju tih razgovora mogao samo špekulirati jer nije imao dokumente u koje je sada dobio uvid Kertzer.

Papa Pio XII. je navodno vodio tajne pregovore preko posrednika s Hitlerom

„Hitlerovi tajni pomagači"

Philipp von Hessen bio je jedan od „Hitlerovih tajnih pomagača", koje je u svojoj istoimenoj knjizi iz 2016. opisala povjesničarka Katharina Urbach. Ona je dokazala da je visoko plemstvo pomoglo usponu diktatora i njegovom etabliranju u visokom društvu.

Zašto baš plemstvo? Plemićke obitelji su, pojašnjava povjesničarka Urbach, bile odgajane da služe svojoj domovini. Osim toga, one su zbog svojih prijateljskih i rodbinskih odnosa bile dobro umrežene i u drugim zemljama. Na taj način je stvoren tajni, neslužbeni kanal za kontakte.

Philipp von Hessen njegovao je vrlo osobne odnose s Hitlerom i Hermannom Göringom. Budući da su mu u Rimu sva vrata bila otvorena preko njegove supruge Mafalde, kćeri talijanskog kralja Viktora Emanuela III., njemački diktator ga je rado koristio kao posrednika u kontaktima s talijanskim diktatorom Benitom Mussolinijem. Vojvodina je zadaća bila održavanje stabilnih odnosa s Italijom, a očito i s Vatikanom.

Vatikan je otvorio arhive vezane uz papu Pija XII.

„Crkva se ne boji istine"

Crkva se „ne boji istine", rekao je voditelj Vatikanskog apostolskog arhiva kardinal Jose Tolentino Calaca de Mendonca prije otvaranja arhiva iz doba pontifikata Pija XII.(1939. do 1958. godine). No zato se u tajnosti još uvijek drže arhivi za to kritično razdoblje u Engleskoj. Jer, Philipp von Hessen u to vrijeme nije bio samo „Hitlerov tajni pomagač" u Vatikanu nego je posredovao i u Engleskoj.

Poznato je da je engleski kralj Georg VI. svog brata vojvodu od Kenta neposredno uoči Drugog svjetskog rata slao na sva moguća obiteljska okupljanja kako bi ondje vodio neformalne razgovore. Vojvoda od Kenta i Philipp von Hessen bili su u stalnom kontaktu. To je povjesničaru Petropoulosu rekao princ Filip, pokojni suprug britanske kraljice Elizabete II. No sadržaji tih razgovora nisu poznati.

Kada je hesenski vojvoda pao u Hitlerovu nemilost, on je razdoblje od rujna 1943. do travnja 1945. proveo u raznim koncentracijskim logorima. Nakon završetka rata zarobili su ga saveznici.

Njegova supruga Mafalda je s djecom najprije našla utočište u Vatikanu kod Giovannija Battiste Montinija, kasnijeg pape Pavla VI. No nacisti su ju ipak uspjeli uhititi. Ona je poginula u bombardiranju koncentracijskog logora Buchewalda.

Philipp von Hessen bio je od 1940. do svoje smrti 1980. šef kuće Hessen. On je živio povučeno i navodno nije više nikada govorio o dobu „Trećeg Rajha".

