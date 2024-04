HDZ relativni pobjednik izbora

„Sutra ujutro krećemo u formiranje parlamentarne većine kako bismo formirali našu treću vladu", najavio jeAndrej Plenković u svom govoru u izbornom stožeru Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nešto prije 1 sat u noći. On se obratio okupljenim članovima i pristašama tek nakon što su izbrojani skoro svi glasovi. Njegov izlazak na pozornicu stožera u hotelu Westin u Zagrebu bio je popraćen gromoglasnim pljeskom i pjesmom „Eye of the tiger", koja je napisana za film Rocky III.

„Mi ćemo nastaviti našu politiku koja je u proteklih osam godina zaštitila hrvatske građane od kriza, očuvala hrvatsko gospodarstvo, omogućila ostvarivanje niza strateških ciljeva", obećao je Plenković. Nije htio odgovoriti na pitanje novinara s kime planira koalirati.

HDZ i njegovi partneri jesu relativni pobjednici parlamentarnih izbora sa 60 osvojenih mandata, ali im za većinu u parlamentu nedostaje još 16 zastupnika.

I Rijeke pravde žele formirati vladu

No formiranje vlade najavila je i koalicija Rijeke pravde na čelu sa Socijaldemokratskom partijom (SDP), mada je na ovim parlamentarnim izborima osvojila tek 42 mandata. "Od sutra počinju razgovori s onima koji su do jučer govorili da s HDZ-om neće", najavio je i predsjednik te stranke Peđa Grbin. Nije direktno spomenuo tko bi trebao biti na čelu te vlade, ali je bilo jasno da aludira na predsjednika države Zorana Milanovića.

Grbin je priznao da stranka nije zadovoljna postignutim rezultatima , ali je istodobno naglasio da su oni pokazali „da dvije trećine hrvatskih ljudi nije zadovoljno". „Mi te dvije trećine ljudi iznevjeriti nećemo, nisu nam dali podršku da se predamo", obećao je čelnik SDP-a.

Unatoč razočarenju do sitnih sati se slavilo i u izbornom stožeru te stranke.

Razočaranje u izbornom stožeru SDP-a Foto: Mehmed Smajić/DW

Desnica i ljevica neće zajedno

Na trećem mjestu je sa 14 osvojenih mandata desno nacionalni Domovinski pokret (DP). Predsjednik te stranke Ivan Penava izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima i najavio spremnost za koalicijske pregovore s drugim strankama, osim s predstavnicima Srba i strankom Možemo.

Desno konzervativni Most je s partnerima osvojio 11 zastupničkih mjesta. Njegov premijerski kandidat Nikola Grmoja je nakon prebrojavanja više od 90 posto glasova izjavio: "Narod je prepoznao što smo zadnje četiri godine radili i hrvatskom narodu možemo obećati da će Most ostati čvrst, jedinstven i beskompromisan po pitanju korupcije."

Na petom mjestu je pak lijevo liberalni Možemo s 10 zastupničkih mandata. Premijerska kandidatkinja te stranke Sandra Benčić je istaknula da je „cilj broj jedan rušenje HDZ-a s vlasti". Ona je ponovila da Možemo ne želi ući u vladu u kojoj bi bila desnica, ali je najavila da je u tom slučaju ova stranka spremna podržati eventualnu manjinsku vladu.

Regionalni Istarski demokratski sabor (IDS) je osvojio tri mandata, NP sjever 2, a Fokus-Republika 1 mandat.

Postizborna matematika

Što se tiče dijaspore, HDZ je očito osvojio sva tri zastupnička mandata u 11. izbornoj jedinici, u kojoj glasaju iseljeni hrvatski građani.

Predstavnici nacionalnih manjina svojih su osam zastupnika birali u 12. izbornoj jedinici koju čini cijela Hrvatska. Oni su sudjelovali u dosadašnjoj vladi premijera Plenkovića.

Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP) izlaznost je preko 60 posto što je osjetno više nego na prošlim izborima. Kada je postajalo jasno da je odaziv birača izuzetno velik krenule su špekulacije o tome tko bi mogao profitirati. Na kraju se pokazalo da su očito profitirale skoro sve stranke.

Ukupno se u Hrvatskoj biralo na 6.544 biračkih mjesta te na 109 mjesta u 65 diplomatskih misija i konzularnih ureda širom svijeta.

A nakon što je Državno izborno povjerenstvo objavilo brojke, počinje postizborna matematika.