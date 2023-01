HafenCity Hamburg: Jedinstven projekt na rijeci Labi

Andreas Kleinau s optimizmom gleda kroz prozor svog ureda u HafenCityju. Direktor gradske kompanije HafenCity Hamburg GmbH pred očima ima povijesni Speicherstadt (u kojem su se ranije nalazila lučka skladišta i silosi, op. ur.) koji je transformiran u moderne objekte za stanovanje i poslovne prostore. „To jednostavno optički dobro izgleda! Crvena boja tipične hamburške opeke povezuje staro i novo“, kaže Kleinau, koji je ipak izložen i brojnim kritikama.

A najteži prigovor glasi: novi gradski kvart “isisava” promet iz obližnjeg centra grada, u kojem trgovci ionako još uvijek muku muče s posljedicama pandemije. Kleinau odbacuje kritike da HafenCity nije povezan s gradskim centrom: „Već postoje brojne veze, bez obzira radi li se o pješačkim putovima, ili autobusima i podzemnoj željeznici, podzemnim ili nadzemnim vezama, ili o mostovima koji centar povezuju s rijekom Labom. Ali te se veze može i treba znatno poboljšati. Upravo radimo na tome da u gradu povežemo razne interese, kako bismo mogli poraditi na rješenjima za sva ta pitanja."

Andreas Kleinau

Četvrt stoljeća od početka projekta

Prije 25 godina počela je povijest ovog projekta, tada je naime Hamburški gradski parlament (Hamburgische Bürgerschaft) usvojio odgovarajuću odluku. Tada je bilo teško zamislivo da se sve te silne prazne hale, lučka pristaništa, silose i kranove može pretvoriti u blještavi i prestižni gradski projekt – u kvart u kojem se nalazi čuvena Elbphilharmonie (Hamburška filharmonija) ili Elbtower (najviša zgrada na sjeveru Njemačke, op. ur.).

150 hektara stambene površine, uredskih prostora, kulturnih sadržaja i parkirališta i 2,4 milijuna kvadratnih metara ukupne, bruto površine ne privlači samo zanimanje Hamburžana, tu su se skrasile i međunarodne kompanije, hoteli i muzeji. S realizacijom se počelo 9. travnja 2001.

Projekt na rijeci Labi je podvig s kojim se Hamburg nosi do današnjih dana. 25 godina građevinskih radova, to znači i brdo skandala, prekida radova, “izumiranja” investitora. Simbol za sve to je prije svega Elbphilharmonie (naslovna fotografija), koja je ušla u povijest zbog činjenice da su troškovi realizacije projekta doslovno eksplodirali – izvorno se kalkuliralo sa 60 milijuna eura, na koncu je gradnja koštala oko milijardu eura. Ali danas se i grad i investitori i korisnici tog prostora hvale uspjesima: od njezinog otvaranja 2017., popularna "Elphi”, kako se od milja naziva tu koncertnu dvoranu, postala je magnet za posjetitelje iz zemlje i inozemstva.

Ogromne investicije

Ali to nije sve: "Ukupno je u HafenCityju do 2020. investirano oko 13 milijardi eura, od toga deset milijardi privatnih ulaganja. Oko tri milijarde su javne investicije, a od te tri milijarde polovica je financirana prodajom zemljišta", kaže Andreas Kleinau. I dodaje da je Slobodni i hanzeatski grad Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburg) već od početka razvoja HafenCityja kapital koji su predstavljale parcele „parkirao“ u posebni fond „Grad i luka“ (Stadt und Hafen).

Projekt HafenCity

Prihodima od prodaje zemljišta se financira infrastrukturne projekte poput gradnje ulica, mostova ili parkova. Druga polovica javnih investicija, na primjer za potrebe Hamburškog sveučilišta, škola ili kulturnih institucija, financira se iz gradskog proračuna – u kombinaciji sa sredstvima iz savezne blagajne.

Luksuzni hoteli

Na „meti“ su ponajprije tisuće posjetitelja iz cijeloga svijeta, koji u Hamburšku luku stižu i vodenim putem, na kruzerima koji pristaju na rijeci Labi, koji tu onda prenoće i žele konzumirati. U hotelu "The Westin", hotelu s četiri zvjezdice koji se nalazi u kompleksu u kojem je i “Elphi”, od njegovog otvaranja prije nešto više od pet godina, navala gostiju je tako velika da se ne može svima ugoditi. Cilj brojnih gostiju iz Njemačke i inozemstva, a radi se o mnogim ljubiteljima glazbe i arhitekture, nije samo koncertna dvorana. Generalna direktorica Madeleine Marx: "Upalila je ideja o koncertnoj dvorani za sve ljude s vlastitim hotelom s umjerenim cijenama.”

Hotel s 14 katova ima vlastiti bazen, spa-područje, i „kapaciteti su vrlo dobro iskorišteni”, kaže njegova šefica. Hamburg je, dodaje ona, nakon gradnje Filharmonije na Labi na međunarodnom planu postao “mjesto čežnje”, mjesto koje ljudi žele posjetiti i vidjeti novu gradsku atrakciju.

"Pandemija je malo poremetila taj trend“, potvrđuje Michael Otremba iz gradske tvrtke Hamburg Tourismus GmbH. A to u brojkama konkretno znači: u Hamburgu je samo tijekom jednog ljetnog mjeseca zabilježeno 1,5 milijuna noćenja. U turističkom sektoru hanzeatske metropole radi oko 88.000 ljudi.

Kritike na račun gradilišta

Madeleine Marx

A za to vrijeme građevinski kranovi i dalje su u pogonu. Nedaleko od “Elphi”, u kvartu „Überseequartier“ upravo se gradi podzemni shopping-centar. Gotovi su temelji još tri nova hotela. Goste koji u grad stižu kruzerima ubuduće će se s novog terminala za prihvat gostiju u luci "proslijediti" direktno prema tom hramu konzuma.

Međutim, postoje i brojne kritike na račun tog shopping-centra, a one stižu od poslovnih ljudi iz centra grada, udaljenog samo oko jednog kilometra. Hoće li se rasplamsati tržišna konkurencija dviju lokacija? Madeleine Marx iz Westina smatra ipak da Hamburg još nije u potpunosti iscrpio svoje potencijale: "Pa već prije 30 godina smo govorili: što će nam još jedan hotel? Odakle će doći ti gosti? I pokazalo se da je uvijek bilo dovoljno gostiju.” Ona smatra da velike rezerve po pitanju posjetitelja Hamburg ima na inozemnim tržištima, a pogotovo u prekomorskim zemljama.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu