Građani Reicha i "Kraljevina Njemačka"

Grupacija „Građana Reicha" ("Reichsbürger") pod nazivom „Kraljevina Njemačka", („Königreich Deutschland", skraćeno KRD), okupljena oko samoproglašenog "cara" Petera Fitzeka, trenutno pokušava etablirati svoje drugo stanište u selu Rutenberg u okrugu Lychen u Uckermarku - i to kupovinom nekretnina i pretvarajući ovo selo u svoj "državni teritorij", kojim sami upravljaju. Prema informacijama ARD-ovog političkog magazina "Kontraste" i kanala rbb24, ova organizacija pokušava preuzeti kontrolu nad zadrugom, koja ima oko 44 hektara zemlje. Osim toga, KRD tu pokušava steći i nekretnine.

Ured za zaštitu ustavnog poretka upozorava mještane

U međuvremenu se u selu formirao otpor žitelja protiv pokušaja naseljavanja "Građana Reicha". Na informativnom događaju u Rutenbergu prije sedam dana, Ured za zaštitu ustavnog poretka u Brandenburgu upozorio je seljake na "Građane Reicha". Postoji opasnost "da sve više nekretnina dođe u ruke ovih ekstremista", kaže Christian Pfennig iz brandenburškog Ureda za zaštitu ustavnog poretka.

Ralf Deistler iz Lychena želi spriječiti naseljavanje članova organizacije „Kraljevina Njemačka" (KRD) u selu Rutenburgu. Napravio je letke i dijelio ih po poštanskim sandučićima širom mjesta. Biznismen je zabrinut da bi "Građani Reicha" i njihova organizacija KRD mogla postati dominantna u selu, uostalom Rutenberg ima samo 180 žitelja.

"Ako dođu ovdje s 30, 40, 50 ljudi, onda mogu u načelu preokrenuti cijelu seosku zajednicu", objasnio je Deistler u intervjuu za ARD-ov magazin.

Idila u okrugu Lychen, ali samo na prvi pogled... Foto: picture-alliance/ZB/B. Pedersen

Doseljenici s ekstremističkim pogledima zauzeli položaje

U Lychenu pripadnici "Kraljevine Njemačke" očigledno žele iskoristiti postojeću strukturu u svoju korist. Riječ je o 44 hektara zemlje u vlasništvu zadruge, čiji se Upravni odbor do 2020. godine pripisivao pokretu "Anastasia". To je rasistički, antisemitski i antidemokratski pokret doseljenika iz Rusije, to su ljudi uglavnom njemačkog podrijetla (op. red.: U Njemačku su se krajem 80-tih i početkom 90-tih godina prošlog stoljeća doselili brojni stanovnici Rusije, koji su mogli dokazati svoje njemačko podrijetlo), koji je također pronašao pristalice u Njemačkoj. Pokret propagira autonoman život na tzv. obiteljskim imanjima.

Na portalu "Kraljevine Njemačke" pojavio se jedan video, koji je u međuvremenu izbrisan - a u kojem ova organizacija predstavlja planove za korištenje 44 hektara zemlje. Hoće li se zadruga, koja je vlasnik zemljišta, zaista pridružiti "Kraljevini Njemačkoj", nije jasno. Ni predstavnici "Kraljevine" ni zadruge nisu željeli dati odgovor na ovo pitanje novinarima magazina „Kontraste". Međutim, glasnogovornik KRD-a potvrdio je da između ove organizacije i zadruge postoje kontakti.

Nastanak "mješovite scene"

Iz Ureda za zaštitu ustavnog poretka (BfV) primjećuju da se granice između ovih inače različitih grupa sve više brišu. BfV govori o nastanku "heterogene mješovite scene" u kojoj različite karakteristike grupacija, organizacija i pokreta ne predstavljaju prepreku njihovom umrežavanju. „Ono što je svojstveno svim grupama, svim pojedincima i organizacijama, je neprijateljstvo prema demokraciji", objašnjava potpredsjednica Ureda za zaštitu ustavnog poretka Felor Badenberg.

„Primjeri za rasističko naseljavanje sela su pokreti 'Anastazija' i 'Kraljevina Njemačka', čiji članovi teže stvaranju svojih područja i životu među istomišljenicima. Istomišljenici su ljudi koji se ne doživljavaju kao stranci. Mislim na ljude koji se smatraju 'originalnim Nijemcima' bez migracijskog podrijetla i onima koji su prihvaćeni kao istomišljenici”, zaključuje Felor Badenberg.

"Kraljevina Njemačka" ne krije antisemitizam

Prema istraživanju ARD-magazina, "Kraljevina Njemačka" je očigledno otvoreno antisemitska. U videu osnivač KRD-a i samoproglašeni monarh Fitzek tvrdi: "Elite žele rat kako bi uspostavile i zadržale strah u masama stanovništva." Prema riječima Fitzeka, radi se o tome da se "ljudi toliko uplaše da jednostavno prihvate novi svjetski poredak satanista".

Fitzek kaže i kako iza makinacija stoji mesijansko-židovska sekta „Chabad". On je uvjeren da ta „mala skupina Židova kontrolira cijeli svijet". On širi ovu tezu i dodaje kako „postoji samo nekoliko malih, elitnih klanova koji kontroliraju i eksploatiraju američki narod, baš kao što obiteljski klanovi iskorištavaju i kontroliraju njemački, ruski ili ukrajinski narod." Do sada se "Kraljevina Njemačka" pozivala na antisemitske i rasističke grupe ili je ukazivala na literaturu koja je i sama bila antisemitska. Ali "Kraljevstvo" nikada nije tako otvoreno propagiralo antisemitsku agitaciju kao danas.

S druge strane doseljenici iz "Anastazije" zanemaruju obvezno obrazovanje. U Lychenu su rasistički i diskriminatorski orijentirani doseljenici vjerojatno očekivali neznatan otpor vlasti. Ekipa magazina „Kontraste" tako je u posjedu sumnjive potvrde, kojom je pristalica "Anastazije", nastanjen u Lychenu, oslobodio svoje dijete od obveznog školovanja.

Certifikat je za cijelu 2022. godinu – izdala ga je njemačka psihologinja s navodnom doktorskom disertacijom. Ona, sudeći prema adresi u zaglavlju, radi u Engleskoj. Međutim, njezine znanstvene radove niti doktorsku disertaciju nije bilo moguće pronaći u relevantnim bazama podataka specijalističke literature. Na upit novinara magazina „Kontraste" ova psihologinja nije htjela otkriti kada je i na kojem fakultetu stekla kvalifikaciju. Nadležni školski organ prihvatio je njezin atest.

Prosvjed "Reichsbürgera" ispred Veleposlanstva SAD-a u Berlinu (arhiv) Foto: Marc Vorwerk/SULUPRESS/picture alliance

Djeca doseljenika ne idu u školu od 2018.

Kako su istražili novinari ARD-ovog magazina „Kontraste", djeca u spomenutoj obitelji ne idu u školu od 2018. godine, ako ne i od ranije. Nadležni školski nadzorni organ u Frankfurtu na Odri, baš kao ni Ministarstvo obrazovanja Brandenburga do sada nisu htjeli odgovoriti na pitanja novinara i pojasniti zašto djeca ne idu u školu.

U međuvremenu bi se stav lokalnih vlasti mogao promijeniti. "Znam da će državni organi vlasti sada izvršiti jači utjecaj", kaže za „Kontraste" Karina Dörk, okružna administratorica okruga Uckermark. Ralf Deistler, koji organizira otpor protiv rasistički orijentiranih doseljenika u Rutenbergu, nada se da će imati uspjeha u svojim aktivnostima. Slični slučajevi, ne samo u Brandenburgu već i širom zemlje, pokazuju "da se oni uvijek smjeste tamo gdje im je zgodno. Ali, može se nešto poduzeti da im bude neugodno."

ARD-Tagesschau/jr

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu