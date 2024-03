Golovi Njemačke i bez tri pruge Adidasa?

Još na fotografiji odlučujućeg zgoditka Helmuta Rahna u 84. minuti finala protiv Mađarske u Švicarskoj 1954., kad je Njemačka postala svjetski prvak, tu je vidljiv nezaobilazni detalj: dresovi njemačke momčadi su tada još bili čedni, bez kerefeka kakve danas moramo gledati i tek s velikim grbom Njemačkog nogometnog saveza (DFB) na lijevoj strani prsa. Ali na kopački i Rahna i svih ostalih su tu tri pruge, zaštitni znak proizvođača sportske opreme Adidas iz Herzogenauracha kod Nürnberga.

Za Nijemce još uvijek povijesni susret: finale protiv Mađarske 1954. Dresovi su još pristojni, ali na kopačkama su naravno - tri pruge Adidasa. Foto: picture-alliance/Pressefoto Baumann/augenklick

Dresovi najboljih njemačkih nogometaša su se mijenjali, ali tri pruge Adidasa su se uvijek mogle sve jasnije vidjeti – ne samo na kopačkama nego ubrzo i posvuda na dresu. Naravno da su onda i svi ljubitelji sporta jednostavno morali imati opremu upravo ovog njemačkog proizvođača tako da je i od 47 zaposlenih „Adi Dassler adidas Sportschuhfabrik“, koliko ih je bilo 1949., danas to međunarodni koncern s gotovo 60 tisuća suradnika. A tu su i bezbrojne kopije: ima proizvođača i s četiri pruge, ima ih i s dvije, ali „prave“ Adidasisce su samo one s tri.

SP 1974. - i opet tri pruge na kopačkama Nijemaca Foto: Hulton Archive

Isti dres kao najbolji

Braća Dassler su još prije Drugog svjetskog rata ručno radili sportsku obuću za vrhunske sportaše tog vremena, ali ta vremena su već odavno za nama. Jedva da ima ikakve razlike u materijalima i izvedbi današnje sportske opreme, ali se to pokazalo kao vrhunska reklama. Mnogi navijači uporno kupuju najnoviju izvedbu i svoga kluba i nacionalne momčadi usprkos upravo besmisleno visokoj cijeni, ali zarada je još mnogo veća u prodaji „lifestylea“ koja se povezuje s ovim ili onim proizvođačem.

Brazil 2014. - i što je na nogama njemačke momčadi? Foto: Rauchensteiner/Augenklick/picture alliance

Zato je odluka Njemačkog nogometnog saveza kako će Adidas biti glavni pokrovitelj njemačke momčadi još samo do kraja 2026. godine bio pravi šok čak i za njemačkog ministra gospodarstva Habecka. „Jedva si mogu zamisliti dres njemačke momčadi bez tri pruge. Adidas i njemačka trobojnica crno-crveno-zlatno za mene uvijek pripadaju zajedno. To je dio njemačkog identiteta. Tu bih mogao zaželjeti nešto malo više lokalnog patriotizma“, izjavio je ministar.

Nike se širi

Tim više što je američki proizvođač sportske opreme tek svojevrsni došljak u svijet nogometa.Ali i Nike je shvatio koji poslovni potencijal to nosi: još od 1994. oprema nogometnu momčad Brazila, od 2000. je službeni sponzor Hrvatskoga nogometnog saveza, Francuska je još 2011. svoje tri pruge također zamijenila swoosh-om Nikea, Engleska je 2013. od opreme Umbro također prešla američkom proizvođaču, Italija je prošle godine prekinula suradnju s Pumom i prešla Adidasu.

Dvoboj Adidasa i Nikea je sve žešći - makar u samoj odjeći i obući jedva da ima ikakve razlike u kvaliteti. Foto: Markus Ulmer/ Pressefoto ULMER/picture alliance

Njemački sportski novinar Marcus Blumberg tvrdi kako njemačke nogometaše ništa ne treba vezati uz Adidas, tim više što je Nike njemačkom nogometnom savezu dao „svemirski bolju“ ponudu kvalitetne sportske opreme. Ima li ikakve razlike u kvaliteti – to ostavljamo svakome na vlastitu procjenu, ali svakako je tu riječ o ozbiljnom novcu. Kako javlja list Handelsblatt, ponuda Adidasa DFB-u je bila 50 milijuna eura godišnje, Nike je ponudio 100 milijuna. No ipak, DFB je objavio kako je to pokroviteljstvo najprije ograničeno na sedam godina - a nakon toga ćemo vidjeti.