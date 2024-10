Godišnjica napada na sinagogu u Halleu: najmračniji trenutak

Razvoj političkih struktura u Njemačkoj i diljem Europe me zabrinjava, poručio je povodom pete godišnjice napada na sinagogu u Halleu na rijeci Saale premijer pokrajine Saska-Anhalt Reiner Haseloff. On je to izjavio u intervjuu s jednim od programa njemačkog javnog servisa, MDR-om (Mitteldeutscher Rundfunk), osvrćući se pritom na rast desnog ekstremizma.

Haseloff napominje da se desno-ekstremne izjave mogu prije svega čuti od parlamentaraca koji sa svojim političkim nazorima skreću udesno te da to predstavlja „izazov za našu liberalnu demokraciju".

Sve češća mržnja prema Židovima u Njemačkoj

On je izrazio zabrinutost i zbog rastućeg antisemitizma u Njemačkoj. Pritom su Židovke i Židovi „sasvim normalno dio našeg stanovništva" i uvijek su to bili, napominje Haseloff. Ujedno je poslao poruku čitavom društvu: „To počinje u obiteljima. Kako razgovarate? Kako se odnosite s vlastitom poviješću, bez da ju potiskujete?" Svi se moraju uključiti kako bi se problem riješio, jer sam od sebe neće nestati, ističe ovaj pokrajinski premijer.

Reiner Haseloff Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

U nedjelju je Ured za savjetovanje u slučajevima antisemitizma OFEK objavio da je od terorističkog napada Hamasa na Izrael u proteklih godinu dana s područja čitave Njemačke zaprimio pet puta više upita nego ranije. Predstavnici OFEK-a govore o „radikalizirajućem temeljnom antisemitskom raspoloženju".

Antisemitski napad u Halleu

Ovog 9. listopada obilježava se peta godišnjica antisemitski motiviranog napada na sinagogu u gradu Halle na Saaleu. Desni ekstremist Stephan B. je tada namjeravao ubiti Židovke i Židova koji su u toj bogomolji slavili najveći židovski blagdan Jom Kippur. Nije uspio otvoriti zaključana vrata te je upucao slučajnu prolaznicu koja ga je pitala što to radi, a nešto kasnije i jednog gosta u obližnjem restoranu turske brze hrane.

Atentator Stephan B. u sudnici Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Tijekom bijega od policije je pokušao pregaziti jednog migranta i upucao je jedan bračni par u predgrađu. Zbog ovih antisemitskih i rasistički motiviranih zločina je Stephan B. krajem 2020. osuđen na doživotni zatvor.

„To nije bio samo najmračniji trenutak u mom političkom životu, već i općenito u mome životu", prisjeća se pokrajinski premijer Haseloff toga dana. Napad na sinagogu je ovoga političara duboko pogodio, jer njegova obitelj ima poseban odnos prema Izraelu, kako je kazao u intervjuu s MDR-om. Njegova djeca i unuci su, kako priča, boravili tada s jednom kršćanskom skupinom u Jeruzalemu kako bi doživjeli kako se tamo slavi Jom Kippur i posjetili povijesne spomenike „koji spajaju nas kršćane i Židove".

Haseloff ističe da je holokaust za njega bio rezultat „antisemitskog i u dijelovima rasističkog razvoja jednog naroda" tijekom nekoliko stoljeća. Ujedno napominje da se ne treba automatski polaziti od toga da se takvo što „nikada više" ne može dogoditi.