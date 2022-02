Glasači iz RS u Srbiji: Srpska sloga u raljama izbora

„Dobio sam dvojno državljanstvo Srbije prije više od deset godina i prijavljen sam i u Beogradu. Imam i dvije osobne iskaznice. Za ovih deset godina, nikada nisam glasao na izborima u Srbiji, ali sada ću glasati, zbog ovog odnosa tih ljudi prema Srbima koji žive ovdje“, kategoričan je Zoran iz Banjaluke, koji nije htio da mu otkrivamo puni identitet. Većina ljudi iz njegovog okruženja, kaže, sličnog je mišljenja.

„Nisu onda trebali zakonski dozvoliti tu opciju. Ja sam državljanstvo uzeo kada je bilo 200 eura, a sada je besplatno. Ne vidim razloga zašto se digla ovolika buka oko toga", kaže Zoran, vidno ljutit zbog prašine koja se podigla zadnjih dana u vezi sa snimkom glasača iz Republike Srpske u Srbiji.

Hitni slučajevi

Buka se digla nakon snimaka koje je na društvenim mrežama objavio čelnik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. Na njima se vidi kako se vozilima s tablicama iz BiH, dovoze ljudi u policijske stanice u Beograd, kako bi se osigurali tzv. sigurni glasovi za Srpsku naprednu stranku (SNS) na predstojećim izborima.

„Svi naši sunarodnjaci iz RS-a imaju pravo na državljanstvo Srbije. Svi koji ih ucjenjuju odgovarat će za to. I to ubrzo, jer nas slobodnih, željnih pravde je svakim danom sve više“, rekao je Đilas, obrazlažući snimak. U snimku se također navodi da se „ljudima daju državljanstva po ubrzanoj proceduri, a da je jedini uvjet da glasaju za SNS".

Točne podatke o tome koliko je građana BiH do sada upisano u državljanstvo Srbije, koliko ih je glasalo u izbornim ciklusima i koliko je onih koji imaju stalno mjesto boravka u BiH, a glasali su na izborima u Srbiji, do zaključenja ovog teksta nismo uspjeli dobiti. U Veleposlanstvu Srbije u BiH uputili su nas na Ministarstvo vanjskih poslova.Odavde na MUP, Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Srbije… Ali odgovore nismo dobili.

Kontaminacija izbornog procesa

Redovi ispred Konzulata Republike Srbije u Banjaluci

Bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, analitičar Vehid Šehić, govori o scenariju koji se ponavlja u svim izbornim ciklusima, s obje strane Drine. Zbog toga je, kaže, kompletan izborni proces kontaminiran.

„Bit je u tome da niti jedna vlast ne želi ništa učiniti po tom pitanju, jer ima prostora za manipulaciju. To se radilo i tijekom ove vlasti i prethodnih, i to će se nažalost nastaviti raditi. Dok se izborni zakon dobro ne očisti, to se neće završiti“, kaže Šehić.

Što se tiče prijave za Beograd, koji je najviše „sporan“, glasovi se u najvećem broju uvoze iz drugih dijelova Srbije, gdje je aktualna vlast sigurna u pobjedu, tvrde analitičari s kojima je DW razgovarao. Iako je svaki glas presudan, stava su da je broj prijavljenih građana u ovakvom val zanemariv u odnosu na biračko tijelo.

„To ne može značajno imati poseban utjecaj na rezultate izbora, jer se tamo očekuje da izađe tri milijuna građana. Ali nekada i jedan glas odlučuje o tomu tko će dobiti mandat“, kaže Šehić.

Odričem se

Na političkoj razini, Srbi iz Bosne i Hercegovine nisu ostali dužni za etiketiranje koje se danima provlači po društvenim mrežama – od „go*ana iz RS“, koje su stizale od javnih osoba, pa do vrijeđanja onih koji su tijekom rata došli u Srbiju, a koje treba „vratiti odakle su došli", jer su „stvorili neku drugu Srbiju", koju više ne prepoznaju.

„Nikada ne bi pokazali zanimanje za RS čim su skloni diskvalifikaciji, umjesto da se založe da Srbi iz RS-a imaju automatsko državljanstvo Srbije i shodno tomu i jamčena prava“, kaže srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. On tvrdi da je za oporbu u Srbiji Republika Srpska kao inozemstvo kojeg bi se najradije odrekli.

Oporba u Srbiji uspjela je čak ujediniti vlast i opoziciju u RS, inače ljute protivnike. Branislav Borenović, prvi čovjek oporbene Partije demokratskog progresa (PDP), kaže da su poruke iz Srbije licemjerne, jer je kompletan državni vrh, na čelu s tadašnjom Demokratskom strankom iz koje je današnja oporba proistekla, dolazio u RS podržati Dodika.

„Za vrijeme njihove vlasti i Milorad Dodik je zahvaljujući pravu stečenom po zakonu iz 2007. glasao na svim izborima u Srbiji i otvoreno podržavao i sudjelovao i u njihovim kampanjama, što im tada nije smetalo, naprotiv. Posebno se sjećamo SNSD-ovog predizbornog skupa u Doboju, na kojem je sudjelovao tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić i javno pozvao da se glasa za Dodika i SNSD“, naglašava Borenović.

Neko zbog tetke u Srbiji, a neko zbog služenja vojnog roka

Neće glasati svi koji podnose zahtjev za državljanstvo, kao ni oni koji ga već imaju, što se vidi po broju prijavljenih građana na dan glasanja. Predraga Tatića iz Kozarske Dubice, pronašli smo kako čeka u dugačkom redu ispred Konzulata Srbije u Banjaluci. Na pitanje zašto mu treba državljanstvo Srbije, on zbog aktualne političke priče u šali kaže: „Imam tetku u Srbiji. Volio bih ju vidjeti, ali ne mogu doći do nje, pa sam se odlučio za državljanstvo“, kroz smijeh prvo odgovara, pa ozbiljno nastavlja: „Razmišljamo već deset godina da predamo zahtjev, prijatelj i ja. I evo sad smo nekako odlučili da dođemo to obaviti. Pričaju da se za tri mjeseca dobije rješenje. Ne mislim se tamo prijavljivati sada, samo da dobijem državljanstvo i to je sve.“

Međutim, zahtjevi se u Konzulatu u Banjaluci ne predaju samo zbog državljanstva: „Ja predajem za služenje vojnog roka u Srbiji. Već imam dvojno državljanstvo. Odlučio sam se zbog patriotske dužnosti i tradicije u obitelji. Dobro će doći i kasnije za zapošljavanje, s obzirom na to da sam zaštitar po struci“, priča Mladen (19) iz Banjaluke, dok čeka u redu ispred konzulata.

SNS povećava kapacitet u Beogradu

Za Vučića još jedan dokaz da se oborba hvata za slamku

Politolog Cvijetin Milivojević podsjeća da su se i u prethodnim izbornim ciklusima događale slične stvari i da građani s dvojnim državljanstvom, a s prebivalištem u BiH, mogu glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u toj zemlji. Međutim, ovoga puta je, kaže, situacija malo drugačija, jer su u igri i izbori za Beograd.

„To premještanje birača nije specifično samo za građane BiH, nego iz svih krajeva Srbije ka Beogradu. U tom smislu je ovaj put to specifično“, kaže Milivojević, navodeći da je vlast u Srbiji iskoristila ovaj potez oporbe da ih prikaže kao skupinu bez nacionalnog osjećaja prema Srbima iz RS.

„I ako ćemo pravo, Srbi iz RS prema zakonu imaju pravo na dvojno državljanstvo, kao što ga imaju i Srbi iz Crne Gore. Samo što sada to čine ekspresno, kako bi osigurali glasove, prvenstveno na izborima za Beograd. Jer vlast strahuje da bi tu mogla izgubi, a na ovaj način povećava kapacitet SNS-a u Beogradu“, zaključuje Milivojević.

Za prvooptuženog od strane opozicije u aferi glasovi, Aleksandra Vučića, snimak oporbe samo je pokušaj skretanje pozornosti s važnijih tema u zemlji: „Kad nemate politiku, onda hranite sebe i svoj neveliki broj pristalica – koje svakako poštujem i izuzetno cijenim, kojima sam predsjednik i o kojima brinem – mržnjom i potpuno besmislenim stvarima. Mi smo se pitali o čemu se ovdje radi, ali nije ni mnogo važno“, rekao je Vučić.

Do 2018. godine, oko 50.000 građana BiH, uglavnom iz Republike Srpske, podnijelo je zahtjev za državljanstvo Srbije, a procjene su da je do danas taj broj porastao za još toliko. Na parlamentarnim izborima u Srbiji u lipnju 2020. godine, 461 osoba bila je upisana u birački spisak u Veleposlanstvo Srbije u Sarajevu, dok je u Generalnom konzulatu u Banjaluci u birački spisak bilo upisano 1.022 osoba s pravom glasa.

