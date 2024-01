Georgia Meloni odbija suradnju s AfD-om

Alternativa za Njemačku (AfD) se ustalila na drugom mjestu po popularnosti, Rassemblement National von Marin le Pen je sve jača a ultradesničarski savez Fratelli d'Italia vlada Italijom. Zato ni ne čudi da je premijerki ove zemlje i čelnici Talijanske braće na prvoj velikoj ovogodišnjoj konferenciji za tisak krajem tjedna postavljeno pitanje moguće suradnje rastuće desnice u tri najveće članice Europske unije.

Na kraju krajeva, na istoj konferenciji za tisak je Meloni objasnila da je i dalje glavni cilj njezine vlade smanjenje useljavanja u Italijui da se neće opustiti dok taj cilj ne bude postignut. Ista ideja povezuje i AfD u Njemačkoj i Rassemblement National u Francuskoj. Za AfD je ukidanje svakog oblika useljavanja, a posebice onog nereguliranog, u što ova stranka ubraja i sve izbjeglice i tražitelja azila, najvažnija ako ne i jedina politička tema.

Razlike s AfD-om kada je u pitanju Rusija

No na iznenađenje okupljenih, Meloni je odbacila svaki oblik suradnje s AfD-om na izgradnji nekog oblika paneuropskog saveza krajnje desnice. "Između nas i AfD-a postoje nepremostive razlike", rekla je Meloni. To se posebice odnosi na odnose prema Rusiji. Meloni je je od samog početka bila jedna od najžešćih kritičarki ruske agresije na Ukrajinu dok je rusofilni AfD do dan danas vrlo oprezan kada je u pitanju kritika Moskve. To očito proizlazi i iz političke orijentacije mnogih AfD-ovih birača koji se uglavnom nalaze na području bivšeg DDR-a gdje mnogi građani, po principu Stockholmskog sindroma, još gaje nostalgične osjećaja vezane uz vrijeme sovjetske okupacije.

AfD je osim toga i jadan od najvećih kritičara njemačke pomoći Ukrajini i to one vojne kao i primitka velikog broja izbjeglica.

Kad je u pitanju Rassemblement National, Meloni tu vidi mnogo povoljnije stavove prema Rusiji. "Njihovi stavovi prema Rusiji su zanimljiviji", rekla je Meloni. No ona je istodobno istaknula kako ni Rassemblement National niti AfD za razliku od Talijanske braće ne pripadaju zastupničkom klubu Europskih konzervativaca i reformista u Europskom parlamentu.

