Gdje je Olaf Scholz?

Njemački kancelar Olaf Scholz se nakon duljeg vremena pojavio u medijima i u razgovoru za javni servis ZDF prvo objasnio kako će „uskoro" otputovati u Moskvu a zatim je i bivšem kancelaru Gerhardu Schröderu (također socijaldemokrat), koji se u posljednje vrijeme često javljao komentarima na račun njemačke politike naspram Rusije, objasnio kako prema Njemačkom ustavu može postojati samo jedan kancelar i da je to on.

I to ne bez povoda. Schröder je isti dan kritizirao Ukrajinu i njezine zahtjeve za vojnu pomoć iz Njemačke i to opisao kao „zveckanje oružjem". Scholz je zato morao uvjeravati kako njegova Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) „ne luta" po ovom pitanju nego „stoji iza politike koju provodi kancelar". I to ne bivši nego aktualni.

Kritika na račun koalicijskog partnera

No Scholzu se predbacuje da, kad je u pitanju ukrajinska kriza, djeluje previše suzdržano. Tako je nakon dugog oklijevanja sporni rusko-njemački projekt plinovoda Sjeverni tok II, i to indirektno, uveo u igru kao mogući instrument za sankcije protiv Moskve.

Istodobno je odlučno odbacio mogućnost isporuke oružja Ukrajini što su mu istočnoeuropske NATO članice oštro zamjerile, a ni u Washingtonu nisu oduševljeni stavom Berlina.

Scholzova duga pauza je posebice na društvenim mrežama pobudila mnoge rasprave i izazvala brojne komentare. „Gdje je Scholz? Zar je zaboravio da je kancelar?" - pitaju se mnogi, a na Twitteru se čak pojavio i „oglas" u kojem se za Scholzom traga kao za nestalom osobom.

Sada se Scholz povukao iz defenzive i razgovorom za ZDF želi poručiti da je tu i da stvari drži pod kontrolom. On je tako odbacio tvrdnje po kojima NATO-partneri Njemačku smatraju nepouzdanom. U istom dahu je spomenuo kako je Njemačka posljednjih godina pomogla Ukrajinu s gotovo dvije milijarde eura.

Njegov moto i dalje glasi: Rusiji ukazivati na sankcije, ali istodobno govoriti o deeskalaciji. „Mnogi strahuju od mogućeg novog rata u Europi, a naša zajednička zadaća je da se ovom dvostrukom strategijom pobrinemo da do toga ne dođe", rekao je Scholz.

Ostali državnici već odavno reagirali

Emmanuel Macron i Olaf Scholz 25.1. u Berlinu

U okviru ove dvostruke strategije Scholz se početkom sljedećeg tjedna u Washingtonu sastaje s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, a nakon toga bi trebao otputovati za Moskvu.

No drugi europski partneri su tu ispred Scholza: francuski predsjednik Emmanuel Macron već neko vrijeme redovito telefonira s ruskom kolegom Vladimirom Putinom, a planiran je i posjet Moskvi.

S Putinom su već telefonirali i talijanski premijer Mario Draghi i njegov britanski kolega Boris Johnson. A Scholz? U razgovoru za ZDF je odbio reći kada je zadnji put bio na direktnoj liniji s ruskim predsjednikom. „Naravno da sam s njim razgovarao", rekao je Scholz izbjegavajući reći kada točno.

No prema službenim podacima njemačke vlade, Scholz je s Putinom telefonirao samo jednom i to nakon preuzimanja kancelarske funkcije u prosincu prošle godine. Je li nakon toga bilo dodatnih razgovora, vlada je odbila priopćiti.

Nema putovanja u Peking

I dok je putovanje u Moskvu više-manje dogovoreno, Peking za sada ne stoji kao cilj na listi putovanja njemačkog kancelara. Do sada je Scholz doduše odbacivao jasno reći putuje li na Olimpijske igre u Peking ili ne. Sada je rekao kako to nije u planu.

Na svečanom otvaranju u Pekingu će se pojaviti čelnici svega nekoliko država (među kojima i Rusije i Srbije), a za sada nije poznato hoće li ovoj ceremoniji uopće nazočiti neki predstavnik njemačke vlade. Ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo kako na svečanosti neće biti ni predstavnika njemačkog veleposlanstva u Kini.

nk (dpa)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu