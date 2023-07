Gdje je nestao šef kineske diplomacije?

Proglas je potpisao predsjednik Xi Jinping: Qin Gang više nije kineski ministar vanjskih poslova. Na njegovo mjesto je došao Wang Yi koji je već prije Qina obnašao ovu funkciju. Sve se to dogodilo mjesec dana nakon što je naglim nestankom iz javnosti prekinuta strelovita karijera diplomata koji je slovio kao štićenik svemoćnog predsjednika Xija. Nakon objave u večernjim vijestima kineske državne televizije, u kojoj također nisu navedeni razlozi za njegovo smjenjivanje, Qinove fotografije nestale su sa službenih internetskih stranica Ministarstva vanjskih poslova, no ne i sa službene stranice vlade. Za neke je to signal da Qinova politička karijera možda još nije u potpunosti ugašena.

Nestanak zbog izvanbračne veze?

Qin je posljednji put u javnosti viđen 25. lipnja na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon posjeta zamjenika ministra vanjskih poslova Rusije Andreja Rudenka. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Bivši i sada iznova službeno i novi ministar vanjskih poslova Wang Yi Quina je zamjenjivao nekoliko puta posljednjih nekoliko tjedana, između ostalog i na važnim terminima poput samita država skupine Asean u Indoneziji. I planirani susret s povjerenikom Europske unije za vanjsku politiku Josepom Borrellom je iznenada otkazan.

Službenih informacija nema ali društvene mreže špekuliraju o tome da je Qin pao u nemilost svog dosadašnjeg mecene Xija zbog navodne izvanbračne afere 57-godišnjeg političara s jednom TV-voditeljicom iz Hong Konga. Glasnogovornica vanjskih poslova nije komentirala ove navode nego je na redovitom brifingu za medije rekla kako se „kineske diplomatske aktivnosti nastavljaju bez prekida".

Qin je u svojoj dosadašnjoj karijeri bio veleposlanik Kine u SAD-u gdje je izgradio imidž diplomata koji posebnom žestinom brani interese Pekinga. I njegov prethodnik-nasljednik Wang, koji je tu funkciju obnašao od 2013. do 2022., slovi kao tvrdolinijaš u odnosu prema glavnom globalnom takmacu SAD-u.

Qin Gang i Wang Yi, bivši i bivši i aktualni ministri vanjskih poslova Kine Foto: Sergei Karpukhin/picture alliance/dpa/TASS

Kadrovski promašaj kineskog vrha

Međunarodna zajednica u nevjerici prati događaje na vrhu kineskog ministarstva vanjskih poslova. „Nedostatak objašnjenja otvara više pitanja nego odgovora. To također naglašava neprozirnost i nepredvidivost samovolje u sadašnjem političkom sustavu Kine", kaže je Ja Ian Chong, izvanredni profesor političkih znanosti s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru za agenciju AP.

Postoje komentari koji ukazuju na to da kineski vrh što brže želi zaboraviti „slučaj Qin". "Qin Gangov pad u nemilost bio je neočekivan i nagao kao i njegov uspon preko glava mnogih iskusnijih diplomata", kaže Danny Russel, glavni američki diplomat za Aziju za vrijeme administracije američkog predsjednika Baracka Obame i trenutno potpredsjednik Azijskog društva Policy Institute u New Yorku. "S obzirom na to da se oba poteza pripisuju kineskom predsjedniku,ova će se epizoda sigurno doživjeti kao neugodna pogreška u prosudbi na vrhu."

Qin nije prvi koji je nestao

Postavljanjem iskusnog Wanga za njegovog nasljednika kineski vrh, kako smatra Yun Sun, direktorica kineskog programa na Stimson Centru u Washingtonu, igra na sigurnu kartu. „Kako bi poslao signal stabilnosti i kredibiliteta, kineski vrh mora odabrati nekog tko je iskusan, autoritativan i bez mrlje u biografiji", navodi ova analitičarka u izjavi za Reuters.

No to nije prvi put u novije vrijeme da su političari smjenjivani bez službenog objašnjenja. Ministar industrije Xiao Yaqing nestao je prošle godine iz javnosti prije nego što je službeno objavljeno kako je protiv njega pokrenuta istraga zbog korupcije.

