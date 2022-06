Gana i nepostojeće pravo na pobačaj

Mahama Rahinatu sjedi ispred svoje kuće i hrani bebu. Ova 16-godišnjakinja si je svoj život zapravo zamišljala drugačije. S 15 je neželjeno ostala u drugom stanju, pokušaj da izvede pobačaj je propao. Ovdje na ruralnom sjeveru Gane, gdje većina živi s manje od dva dolara dnevno, rijetko tko ima novca za ilegalni pobačaj.

Visoka stopa smrtnosti

„U bolnici su me odbili, a ordinacija u kojoj su bili spremni obaviti ilegalni pobačaj je bila preskupa. Zato sam zadržala bebu, a moji životni snovi su se rasplinuli", kaže Rahinatu. U Gani je legalni pobačaj dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima poput incesta, silovanja, deformacije ploda ili ako je život trudnice u opasnosti. No čak i kada ga uspiju obaviti legalnim putem, pobačaj na ženama ostavlja veliku stigmu. One žene i djevojke koje si i mogu priuštiti pobačaj posežu za ilegalnim klinikama u kojima stručnost i higijena često nisu na dovoljnoj razini. Zato je i stopa smrtnosti kod trudnica visoka.

Život u siromaštvu

Sani Aishatu je 17 godina. I ona je postala majka zbog toga što nije imala novca za ilegalni pobačaj. „Nakon što sam zatrudnjela, htjela sam pobaciti. No liječnici su htjeli uvijek više i više novca", kaže Sani. Nakon poroda je prestala odlaziti u školu, boravi kod kuće i brine se o bebi. Za nju, kao i mnoge druge u ovom dijelu zapadne Afrike, škola je jedini izlaz iz siromaštva. Mnoge mlade trudnice su toga svjesne i zato pokušavaju pod svaku cijenu prekid trudnoće, često pod nemogućim uvjetima uz pomoć opasnih kemikalija ili vješalicama za odjeću. Ginekolog Chris Fofie iz glavnog grada Accre smatra da aktualno zakonodavstvo djevojke i žene tjera na po život opasne pobačaje. „Zakoni o pobačaju u Gani su prilično strogi. Mi se nadamo da će se to promijeniti kako bi se smanjila smrtnost trudnica", kaže Fofie.

Moćne crkve i džamije

Protivnici pobačaja u Nairobiju

Prema nekim procjenama dva od deset smrtnih slučajeva trudnica su posljedica ilegalnog pobačaja. Djelomice bi se stanje moglo promijeniti i kroz edukativne programe koje, između ostalih, traži i oporbeni zastupnik i odvjetnik za ljudska prava Francis Xavier Sosu. „Kriminalizacija pobačaja ne vodi ničemu. Ne vjerujem da netko odustaje od pobačaja samo zato što je ilegalan. Trebamo pronaći ravnotežu između zdravlja trudnica i zaštite nerođenog djeteta", kaže Sosu. Ovaj liberalni političar je oprezan kada bira riječi. Pobačaj je tema koja dijeli društvo, a utjecajni vjerski krugovi ovdje vode glavnu riječ tako da će ženama i djevojkama i u budućnosti siguran i pristupačan pobačaj biti nemoguća misija.

