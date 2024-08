Gamescom: nove videoigre i susreti s prijateljima

"To je kao okupljanje starih školskih drugova, samo puno veće i šarenije", kaže Finn Hohleich. Ovaj mladić, odjeven u bavarske kožne hlače s tregerima i tipičnim šeširom na glavi, stoji ispred sajamskog kompleksa u Kölnu u Njemačkoj. "Svake godine je sajam sve veći i bolji. Ne možemo odoljeti i želimo ovdje stalno dolaziti, igrati i hodati po sajamskim halama."

Hohleich je, kao i svake godine, stigao iz bavarskog Bamberga s trojicom prijatelja - obučen u tradicionalnu odjeću, koja se inače obično može vidjeti na čuvenom festivalu piva Oktoberfest. Oni su ljubitelji videoigara od djetinjstva. "Na ovom Gamescomu najviše nam se svidjela 'Little Nightmare 3'. Vrijedilo je čekati u redu", kaže on, misleći na popularnu videoigru, u kojoj gejmeri uranjaju u noćnu moru. To je jedna od mnogih novih videoigara koje su predstavljene na ovom velikom događaju.

Stotine tisuća ljudi svake godine dolaze u Köln zbog novih igara koje mogu isprobati nekoliko minuta, ali i zbog svih propratnih aktivnosti te zbog susreta s prijateljima iz zemlje i svijeta, s kojima igraju preko interneta.

Industrija videoigara u problemima

I dok u njemačkoj industriji videoigara rastu strahovi od otpuštanja i smanjenja zarade, sajam se i ove godine prikazao u širokoj paleti: razigran i šarolik. „Na njemu se predstavio veći broj tvrtki nego ikada ranije: više od 1.400 izlagača", izjavio je šef sajma Gerald Böse i dodao: „To je 15 posto više izlagača nego na prošlogodišnjem sajmu i novi rekord s izlagačima iz 64 zemlje."

Šareno društvo na Gamescomu Foto: Yin Yue/DW

Organizatori su u pet dana registrirali više od 335.000 posjetitelja. "Srce gejmera kuca za velike, znakovite igre, takozvane blockbustere. Njihov razvoj ponekad košta više milijuna eura. Predstavljaju se glasno i na grandiozan način u izložbenim halama. Za njih su napravljene izlagačke površine koje su velike nekoliko tisuća četvornih metara", kaže šef sajma Böse.

Obiteljski izlet u bučnim sajamskim halama

Prema riječima predstavnika Udruženja industrije videoigara, prosječna starost igrača u Njemačkoj prvi put prelazi 38 godina, tako da su Finn Hohleich i njegovi prijatelji s 22 godine bili relativno mladi posjetitelji sajma. "Ovdje vidiš očeve s djecom, pa čak i djedove, ali i prijatelje koji godinama zajedno igraju online, ali žive rasuti po cijeloj Njemačkoj", kaže Felix Falk iz udruženja Game, koje je je suorganizator ovog najvećeg sajma videoigara na svijetu. On smatra da porast broja izlagača dokazuje sve veće zanimanje za ovu granu industrije. "Ovaj tjedan je još jednom pokazao kolika društvena, kulturna i tehnološka snaga leži u igrama i zašto se zemlje širom svijeta s pravom natječu za najbolje uvjete u industriji igara", naglašava Felix Falk i zaključuje: „Videoigre su ulaznica za budućnost."

Festival i u gradu

Iako je prihod od igara, hardvera za igre i online usluga u prvoj polovici 2024. godine pao za šest posto na 4,3 milijarde eura, Falk se nada da će najveći sajam videoigara na svijetu Gamescom imati pozitivan utjecaj na industriju videoigara. Sajam je, po njegovim riječima, bio uspješan u svakom pogledu.

Pet dana posvećenih videoigrama je završeno ove nedjelje (25.8.). I dok su se sajamske hale zatvarale, u gradu se nastavilo slavlje uz Gamescom-festival. Ulice u Kölnu su bile zatvorene za promet - na njima su bile postavljene brojne pozornice.