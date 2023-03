Francuska: Macron ne popušta, sindikati ne popuštaju...

Francuski predsjednik Emmanuel Macron unatoč svim otporima i dalje inzistira na tome da kontroverzna mirovinska reforma stupi na snagu do kraja godine. Prema anketama, u Francuskoj i do 70 posto ljudi odbija reformu. Rejting politike predsjednika je najniži u posljednjih nekoliko godina – odobrava je samo 28 posto birača. To, međutim, baš i ne impresionira predsjednika koji se nalazi u svom drugom i zadnjem mandatu.

„Ja ne mogu ponovo biti izabran. Ne gledam u rejtinge, radim ono što je potrebno zemlji“, rekao je Macron u intervjuu koji je u srijedu emitiran uživo iz Jelizejske palače. Progurati povećanje starosne granice za odlazak u mirovinu na 64 godine protiv volje većine Francuza? „Nije mi to drago, ali to je nužan korak“, rekao je predsjednik.

„Ne kajem se"

Mirovinsku reformu, simbol socijalne države, Macronova vlada je progurala kroz parlament bez formalnog glasanja. Vlada je potom jedva, tijesnom većinom, preživjela dva glasanja o nepovjerenju. U mnogim gradovima Francuske još uvijek traju nasilni protesti i štrajkovi protiv reformi i predsjednika.

„Mislim da je šteta što nismo uspjeli sve uvjeriti u ispravnost reforme. Nisam sretan zbog toga, ali se ne kajem“, rekao je Macron odgovarajući na pitanja novinara. „Stojim iza našeg pristupa. Činim ono što valja činiti“, rekao je. A mogao je, kaže, ponašati se kao i njegovi prethodnici, odložiti reforme i jednostavno gurnuti probleme pod tepih.

70 posto Francuza odbacuje Macronovu reformu mirovniskog sustava Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Macron kritizira nasilje na demonstracijama

Sindikati su i za ovaj četvrtak (23. ožujak) pozvali na štrajk i prosvijede širom zemlje, jer smatraju da je „socijalna demokracija“ u opasnosti. Predsjednik je izrazio razumijevanje za prosvijede i bijes mnogih ljudi. Korištenje prava na demonstracije je, smatra, potpuno legitimno. „Saslušat ćemo i nastaviti ići naprijed, ali nikada nećemo pokleknuti pred nasiljem“, rekao je Emmanuel Macron, misleći na nasilne, noćne nerede i paljenje kontejnera i vozila za odvoženje smeće što se događalo proteklih dana i tjedana.

„Ekstremno nasilje nije dio ove republike"

Od ponedeljka je zbog nereda privedeno nekoliko stotina ljudi. Šef francuske Lige za ljudska prava Patrick Boduen na „TV France info" kritizirao je „zabrinjavajuću situaciju demokracije" i sve veće policijsko nasilje.

S druge je strane glasnogovornik pariške policije odbacio optužbe da je bilo proizvoljnih hapšenja. Za četvrtak je planirano angažiranje 5.000 policajaca koji će pratiti prosvijede sindikata u Parizu.

Što slijedi?

Emmanuel Mackron je iz Jelizejske palaće pozvao socijalne partnere, sindikate i poslovna udruženja, na razgovore o daljnjim reformama, povećanju minimalnih plaća, smanjenju nezaposlenosti, povećanju broja radnih mjesta u industriji, te o socijalnim problemima.

Predsjednik je najavio i novi porez na dodatni profit u industriji. Obećao je da će osigurati više pravde na tržištu rada i zdravstveno sigurne uvjete rada za starije radnike. Dijalog sa sindikatima trebalo bi, kaže, početi „u narednih nekoliko tjedana“.

Ujedno, kako naglašava, nema planova za poništavanje mirovinske reforme, rekonstrukciju vlade, raspuštanje parlamenta, održavanje novih izbora ili održavanje referenduma.

Nasilje na ulicama francuskih gradova (na slici: Rennes, 22.3.2023.) Foto: Jeremias Gonzalez/AP Photo/picture alliance

Predsejdnik je rekao da će nastaviti putem kojim je krenuo, jer „treba priznati realnost“. Francuska sebi više ne može priuštiti postojeći mirovinski sustav, uvjeren je Macron. Alternativa podizanju starosne granice za odlazak u mirovinu bili bi veći mirovinski doprinosi, niže mirovine ili čak veći porezi. „Je li to ono što želite“, retorički je upitao Macron. I sam odgovorio: „Ljudi ne žele čuti istinu.“

Ljevičarska opozicija predložila je povećanje državnog duga. Emmanuel Macron je i to – mirovine na kredit – odlučno odbio.

Kritike nakon intervjua

U ovom trenutku vrlo je upitno hoće li sindikati prihvatiti Macronovu ponudu dijaloga. U prvoj reakciji, šef sindikata CGT Philippe Martinez je rekao da predsjednik „prezire tisuće ljudi koji su do sada prosvjedovali“.

Zastupnica Zelenih Sandrine Rousseau kritizirala je „imperijalan i arogantan“ gard koje se često pripisuje predsjedniku. Po njenim riječima je za ne vjerovati da Macron u nedelju namjerava večerati s britanskim kraljem Charlesom III u Versajskom dvorcu, dok na ulicama Pariza demonstrira narod.

Emmanuel Macron je 2017. izabran u Jelizejsku palaću kao reformator i europski inovator. Mnogi ljudi u Francuskoj sada su razočarani njegovom politikom. On je, međutim, prošle godine ponovo izabran. Time je spriječen dolazak na vlast desničarske populističke oporbene političarke Marine Le Pen.

