Forum mladih Berlinskog procesa nastavlja rad na pomirenju

Desetom, jubilarnom samitu Berlinskog procesa za zemlje zapadnog Balkana prethodio je čitav niz pripremnih konferencija i sastanaka. Posljednji u nizu je 13. i 14. listopada Zapadno-balkanski Forum mladih, šesti po redu, na kojem su se okupili predstavnici mladih iz regije kako bi rekapitulirali dosadašnji učinak ovog foruma i postavili daljnje ciljeve.

Organizator ovog dvodnevnog susreta je Regionalni ured za suradnju mladih (RYCO). RYCO, koji je upravo na inicijativu Berlinskog procesa osnovan 2016., je ovaj forum organizirao u suradnji sa starijim i sličnim formatom Njemačko-francuskog ureda mladih. U organizaciji Foruma mladih je sudjelovala i organizacija Građani Europe, građanska inicijativa za promicanje vrijednosti EU-a.

Pripremiti i mlade na Europsku uniju

Glavni tajnik RYCO-a Albert Hani je na početku Foruma mladih podsjetio na posljednjih deset godina Berlinskog procesa i na činjenicu da je RYCO, kao regionalni pokretač mnogih projekta koji su usmjereni na pomirenje i poboljšanje suradnje, 2016. rođen u okviru formata Berlinskog procesa. „Mi slijedimo glavnu misao Berlinskog procesa, a to je bolja suradnja na regionalnoj razini i to upravo među mladima. I naš najveći uspjeh je zadržavanje ideja mira i razumijevanja među zemljama Balkana. A taj duh nam treba kako bi na višoj razini došli do sporazuma koji će olakšati život svima a posebno mladima", rekao je Hani za DW.

On je pritom ukazao na sporazume o slobodnom kretanju i ukidanju prepreka unutar akademskog svijeta, kao možda najznačajnije sporazume rođene u okviru ovog formata.Jedan od ciljeva RYCO-a kao i samog Berlinskog procesa je priprema zemalja zapadnobalkanske šestorke na ulazak u Europsku uniju. „Nama je cilj da mladi svoju budućnost vide u zemljama u kojima žive a ne da svoju budućnost i talente troše negdje drugdje", rekao je Hani.

Albert Hani Foto: RYCO

Sprječavanje novih sukoba

I tu se želje RYCO-a poprilično poklapaju sa željama čelnika država i vlada koje se dan kasnije nalaze na samitu Balkanskog procesa u Berlinu. Odljev mozgova je problem koji ovu regiju prati od osnivanja ovog formata prije deset godina. „Nama je drago da zaključci našeg Foruma mladih ulaze u zaključke samita na razini čelnika država-članica Berlinskog procesa i važno nam je da se tema mladih zadrži u raspravama svugdje tamo gdje se govori o budućnosti Balkana", kaže Hani.

On je kao jedan od najvažniji projekata osmogodišnjeg postojanja RYCO-a naveo „super škole", u sklopu kojeg učenici škola jedne regije posjećuju svoje vršnjake u drugim zemljama zapadnog Balkana. Jer upoznavanje je još uvijek najjače oružje u savladavanju predrasuda koje kad-tad mogu prerasti u sukobe. Asuočavanje s prošlošću i sprječavanje novih sukoba jedan je od najvažnijih zadataka Regionalnog ureda za suradnju mladih.

Upoznavanje kako bi se bolje komuniciralo

To u razgovoru za DW svjedoči i jedan od izaslanika RYCO-a na Forumu mladih u sklopu Berlinskog procesa, Lazar Simić, student politologije iz Beograda. „RYCO omogućuje da jedna mlada osoba iz Srbije sretne nekog mladog s Kosova. To je prva prilika da izađeš iz svog okruženja i upoznaš ljude, Bošnjake, Makedonce, Crnogorce i možda razbiješ predrasude ako ih imaš. Ja ne kažem da se moramo voljeti ali ćemo sigurno jedni druge drugačije poslušati nego što to rade političari", kaže 23-godišnji Lazar Simić.

Rita Behadini, novinarka i aktivistica za ljudska prava iz Sjeverne Makedonije, ima pragmatičan odgovor na to zašto su RYCO i Forum mladih važani upravo za mlade iz zemalja koje sve redom aspiriraju za ulazak u Europsku uniju. „Mi smo prilično mala regija i dijelimo svi zajedničke vrijednosti iako toga zapravo nismo ni svjesni. I ovakve razmjene nam pomažu da zapravo vidimo da svi više-manje težimo istim ciljevima a to je da svi želimo biti dio Europske unije", rekla je Behadini.

Lazar Simić i Rita Behadini Foto: RYCO

Potrebna nova lica i mladi iz dijaspore

Prije toga je na jednom panelu albanska ministrica mladih Bora Muzhaqi pomalo kritički primijetila kako se na Forumima mladih u sklopu Balkanskog procesa već godinama viđaju jedna te ista lica. „Potrebno nam je više novih mladih lica. I pritom ne mislim samo na mlade iz zemalja regije nego i mlade iz dijaspore", rekla je albanska ministrica.

No Behadini smatra da je problem u slaboj informiranosti jer: „Oni koji imaju informaciju su itekako zainteresirani za sadržaje koje pruža ovaj program. Jer mnogo je novaca uloženo i dalje se ulaže u mlade zapadnog Balkana i njihove inicijative. I moja organizacije je osnovana novcem EU-a", kaže Behadini iz Centra za jednake šanse „Ladybug".

Ni Lazar Simić se ne bi složio da je kompletan proces nekako zatvoren užem krugu mladih. „RYCO se zaista trudi da odlazi u sredine izvan većih gradova i to ne samo u gimnazije nego i u one škole za koje postoji manja šansa da će njihovi učenici putovati i upoznati susjede. Ovi programi su zaista otvoreni svima jer su plaćeni pa novac nije problem", zaključuje. Oni koji dođu u kontakt i dublje se zainteresiraju ostaju u daljnjim programima RYCO-a.