Finska i Švedska na putu u NATO

Parlamenti Švedske i Finske ovog ponedjeljka raspravljaju o članstvu te dvije zemlje u NATO-u.

S obzirom na ruski agresorski rat protiv Ukrajine, finska vlada je prethodno priopćila da namjerava podnijeti zahtjev za ulazak u NATO. Finski predsjednik Sauli Niinistö i premijerka Sanna Marin u Helsinkiju su najavili podnošenje zahtjeva za prijem.

Švedski socijaldemokrati premijerke Magdalene Andersson glasovali su u nedjelju (15.5.) za kandidaturu za članstvo u NATO-u. Andersson vodi manjinsku vladu u kojoj sudjeluje samo njena stranka.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg ne očekuje da će prigovori Turske odgoditi pristupanje Finske i Švedske. Turska je jasno dala do znanja da ne želi blokirati pristupanje, rekao je Stoltenberg na kraju sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Berlinu. "Zato sam uvjeren da možemo odgovoriti na prigovore Turske na način da neće biti odgođen proces pristupanja", rekao je Stoltenberg, koji je na sastanku sudjelovao putem videokonferencije jer je zaražen koronom.

Premijerke Švedske i Finske, Magdalena Andersson (l) i Sanna Marin (d): Obje zemlje žele u NATO

Turski ministar vanjskih poslova: Švedska provocira

Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu pohvalio je pomirljiv stav Finske u Berlinu, ali je kritizirao Švedsku zbog, kako je rekao, "provokativnih" izjava tokom razgovora u Berlinu. "Izjave švedske ministrice vanjskih poslova nažalost nisu konstruktivne. Ona nastavlja s provokativnim primjedbama", rekao je Cavusoglu novinarima. Ministar je govorio u pomirljivom tonu kada je riječ o Finskoj, za koju je rekao da je prema dvojbama Ankare pokazala veliko poštovanje. "Ali mi ne vidimo isto u Švedskoj", naglasio je on.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritizirao je Švedsku i Finsku. Oni, kako je rekao Erdogan, služe kao "sigurno utočište za teroriste PKK", Kurdistansku radničku stranku, unatoč tome što su ju Turska, Europska unija i Sjedinjene Države stavili na crnu listu kao terorističku organizaciju.

Weber upozorava Tursku

Šef grupacije demokršćana u Europskom parlamentu Manfred Weber ranije je upozorio Tursku da ne blokira ulazak Finske i Švedske u NATO. "Svatko tko dovodi u pitanje jedinstvo NATO-a izolirat će se unutar zajednice", rekao je Weber. "Stoga se mora učiniti sve kako bi se uvjerili svi skeptici. Međusobni razgovori sada moraju biti u fokusu."

Turske neizravne prijetnje vetom izazvale su znatnu ogorčenost među partnerima NATO-a. Njemačka i većina drugih saveznika pozdravljaju činjenicu da su Finska i Švedska počele pripreme za članstvo u NATO-u kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock istaknula je kako bi njihov prijem ojačao NATO i kao obrambeni savez i kao savez baziran na vrijednostima.

Ministar Cavusoglu pohvalio je pomirljiv stav Finske i kritizirao Švedsku zbog "provokativnih" izjava

Konačni dogovor u Washingtonu?

Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto bio je optimističan: "Siguran sam da ćemo pronaći rješenje za ovu stvar." Međutim, priznao je da bi to moglo potrajati još neko vrijeme. U krugovima NATO-a smatra se zamislivim da bi moglo doći do iskoraka nakon razgovora turskog ministra vanjskih poslova u Washingtonu. Ovaj sastanak je planiran za sredinu tjedna.

Zamjenik glavnog tajnika NATO-a Mircea Geoana izrazio je uvjerenje da će se Švedska i Finska pridružiti NATO-u, unatoč prigovorima Turske. Ako dvije zemlje u idućih nekoliko dana podnosu zahtjev za članstvo, on pretpostavlja "da im možemo poželjeti dobrodošlicu i da će biti ispunjeni svi uvjeti za članstvo".

Asselborn: "Politika je ponekad i teatralnost"

Luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn također je rekao da očekuje postizanje sporazuma. Politika je ponekad teatralnost i ponekad je kao na tržnici da moraš pregovarati do kraja, rekao je on. No, kako je poručio, na kraju će se uspjeti.

