FDP i nada u promjenu trenda

Nekoliko desetaka mladih liberala stoji ispred Opere u Stuttgartu s balonima u rukama. Podmladak Slobodne demokratske stranke (FDP) želi poslati svoje želje u nebo. Na balonima, na primjer, piše: manji porezi. Ili: više optimizma, manje države, sloboda.

Mark Hohensee, predsjednik Mladih liberala savezne pokrajine Baden-Württemberg, govori u megafon i naziva FDP "tehnički gledano jedinom radničkom strankom koju imamo u Njemačkoj". FDP, kaže on, ne želi ljudima više uzimati, već im ostaviti više njihova novca. Zatim Mladi liberali puštaju svoje balone, no mnogi se zapetljavaju u drveću ispred Državne opere. Ne uspijevaju uzletjeti.

Rezultati anketa i ciljevi daleko su jedan od drugog

S balonima je pomalo kao i s FDP-om ovih dana. Dvoznamenkasti izborni rezultat službeni je cilj predsjednika stranke Christiana Lindnera. No ankete pokazuju da FDP trenutno ima podršku tri do četiri posto birača. To znači da je upitno hoće li FDP uopće prijeći izborni prag i ući u Bundestag.

Između optimističnih ambicija i stvarnosti postoji jaz - nakon gotovo tri godine sudjelovanja u vladajućoj koaliciji, neslavnog pada vlade i razmišljanja predsjednika stranke o Elonu Musku i Javieru Mileiju, argentinskom predsjedniku - i o tome što Njemačka može naučiti od te dvojice radikalnih libertarijanaca.

Nekadašnja vladajuća trojka: Christian Lindner, Robert Habeck (Zeleni) i Olaf Scholz (SPD) Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Liberali su se u ponedjeljak (6.1.) okupili u Stuttgartu na svom tradicionalnom skupu na Sveta tri kralja. Konačno krenuti punom parom uoči vruće faze predizborne kampanje za Bundestag, to je nada liberala. Sve oči uprte su u predsjednika stranke. On stupa na pozornicu pred punim gledalištem u Državnoj operi: "Dopustite da se predstavim. Moje ime je Christian Lindner. Još uvijek imam 45 godina - i očito sam najgora noćna mora lijevo-zelenog mainstreama u Njemačkoj."

Napad, predizborni modus

Slijedi pljesak publike. Taktika je jasna: napad, predizborni modus. "Možda smo pogrješivi, možda smo kontroverzni i napadani", glasno viče Lindner. "Slobodni demokrati su bili, ostaju i uvijek će biti jedini glas slobode u Njemačkoj, jedina stranka liberalizma u našoj zemlji."

Radi se o samopotvrđivanju i motivaciji u teškoj situaciji. Nekoliko stotina članova i dužnosnika okupilo se na stranačkoj večeri FDP-a u Baden-Württembergu u Schwabenlandhalle.

Ruben Hühnerbein, kandidat u izbornom okrugu Backnang-Schwäbisch Gmünd, svjestan je da su rezultati anketa loši. "Da, raspad semafor-koalicije nije bio idealan. Ali iz sadašnje perspektive bio je ispravan i važan. Sada je vrijeme da gledamo naprijed", kaže 45-godišnji IT administrator. "Optimističan sam i borben", naglašava.

"Jače isticati individualne slobode"

19-godišnji student prehrambene industrije Florian Stahmer, također iz Baden-Württemberga, vidi veliku podršku među građanima za više tržišno-gospodarskih rješenja s obzirom na ekonomsku situaciju. Ali FDP se mora i šire tematski pozicionirati, smatra Stahmer. "Ne radi se samo o poreznim rasterećenjima ili protivljenju ograničenju brzine. Radi se o individualnoj slobodi pojedinca koju moramo jače isticati."

Prema mišljenju Lucce Marie Engels iz Aachena, raspad vlade nudi priliku za isticanje liberalnih temeljnih tema FDP-a. Ova 21-godišnja studentica ekonomije danas smatra da je semafor-koalicija bila greška: "Nažalost, ni komunikacija oko kraja koalicije nije dobro vođena." Ipak, FDP je sada na dobrom putu, kaže mlada liberalka.

Moto FDP-a: "Sve se može promijeniti" Foto: Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance

Na skupu su Lindner i drugi govornici nastojali naglasiti temeljne teme FDP-a. Smanjenje poreza za zaposlenike i tvrtke, manje uplitanja države i dosljedno smanjenje birokracije. I obećanje gospodarskog zaokreta. Radi se o ključnom opredjeljenju, kaže Lindner.

Mogući koalicijski partner je suzdržan

Predsjednik FDP-a želi uvjeriti stranke Unije CDU i CSU da se javno izjasne za postizborni savez s liberalima. No rezultati ispitivanja javnog mnijenja su za liberale loši, pa zato CDU/CSU za sada oprezno reagira na tu ponudu.

"Sve se može promijeniti", glasi slogan FDP-a, koji svijetli iznad pozornice Opere u Stuttgartu. On bi trebao potaknuti optimizam pristaša, ali na skupu povodom Sveta tri kralja zvuči i kao da u to žele uvjeriti sami sebe.

Još sedam tjedana dijeli FDP od saveznih parlamentarnih izbora. Stranka i dalje sve karte polaže na svog predsjednika. To ovaj skup jasno pokazuje. Christian Lindner je, ako ništa drugo, u Stuttgartu uspio ojačati samopouzdanje unutar vlastite stranke.