Europski pučani žele otvoriti sezonu lova na vukove

Inicijativa Europskog parlamenta za rezoluciju u kojoj se traži promjena odnosa prema zaštićenom vuku je pokrenuta od strane Europske pučke stranke (EPP), najveće grupe u parlamentu. U ovoj rezoluciji se od Europske komisije traži promjena tzv. direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune i to u onom dijelu kojom se radi o zaštiti vukova.

Odstrjel kao jedni izlaz?

"Ove promjene su prijeko potrebne zato što se sve više poljoprivrednika žali na velike gubitke stoke", kaže Jens Gieseke zastupnik EP-a iz redova njemačke Kršćansko-demokratske unije (CDU). Prema njegovim podacima, samo su u Njemačkoj 2020. vukovi zaklali 3374 ovaca, koza i goveda.

Gieseke kaže kako je poljoprivrednicima dosta prebacivanja krivnje između Berlina i Bruxellesa. "Stočarima ovakva politika ni najmanje ne pomaže. Već je pet nakon dvanaest da se nešto učini", kaže Gieseke. On smatra da treba promijeniti status koji sada uživaju vukovi a koji omogućava odstrjel samo u izvanrednim situacijama. Gieseke ne govori o odstrjelu nego o "kontroli broja životinja". Najviše su, prema njemu, pogođene savezne pokrajine Donja Saska, Brandenburg i Saska.

"Bespotrebno sijanje straha"

Stočari u Brendenburgu čuvaju stado od napada vukova

Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) CDU-u predbacuje nepotrebno sijanje straha. "EPP, na čelu s CDU-om, ovdje provodi čistu kampanju straha koja nema veze s realnošću. Konzervativci ovdje namjerno huškaju poljoprivrednike i zaštitnike prirode jedne protiv drugih. Pritom je povratak vukova jasan signal da zaštita flore i faune pokazuje rezultate", kaže Delara Burkhardt iz redova europskih socijaldemokrata. Ona smatra da je i dalje moguće uskladiti suživot stočara uz istodobnu zaštitu krupne divljači.

Slično razmišlja i austrijski EP zastupnik Thomas Weitz iz Zelenih. On smatra da porast broja vukova ne znači da se populacija ovih životinja, koje su se smatrale iščezlima iz Europe, u potpunosti oporavila. On je ukazao na to da direktiva o flori i fauni i sada omogućava odstrel "problematičnih" životinja. "Sniženje razine zaštitnog statusa za vukove neće riješiti probleme stočara. Radi se o prividnom rješenju koje bi za cilj imalo smanjenje broja vukova ili čak njegovo potpuno protjerivanje s određenih područja", kaže Weitz.

Nedovoljno korištena sredstva zaštite

Iz Europske komisije poručuju kako u okvirima zajedničke agrarne politike i europskih programa za zaštitu prirode postoji mogućnost 100-postotnog financiranja mjera zaštite stoke od napada. No istodobno se navodi kako su ta sredstva do sada "nedovoljno korištena" od strane zemalja članica.

Broj vukova u Europskoj uniji se procjenjuje na oko 19.000 a na području cijele Europe 21.500 životinja.

nk(ARD)

