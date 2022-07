Europska komisija: sudstvo u Hrvatskoj nije neovisno

Europska komisija je utvrdila da u Poljskoj i Mađarskoj postoje deficiti na području demokracije i osnovnih prava. U izvještaju o stanju pravne države u zemljama EU-a, ona je ponovo osudila manjkavosti u pogledu neovisnosti poljskog pravosuđa kao i „slučajeve korupcije visokog ranga“ u Mađarskoj.

Od Njemačke je zatražila da povede odlučniju borbu protiv povezanosti lobista i političara. U izvještaju piše i da njemački suci nisu dovoljno dobro plaćeni.

Potpredsjednica Europske komisije nadležna za vrijednosti, Vera Jurova, naglasila je da je godišnji izvještaj o stanju pravne države objavljen u „posebnom geopolitičkom kontekstu“. Prema njezinim riječima, dok ruski predsjednik Vladimir Putin vodi pohod protiv demokracije i ljudskih prava, EU može biti kredibilan „samo ako u našoj kući vlada red.“

Vera Jurova

Komisija smatra da Poljska i Mađarska ne zadovoljavaju kriterije Europske unije. Ona navodi da u Poljskoj nacionalno-konzervativna vladajuća stranka Pravo i pravda vrši utjecaj na pravosuđe. Varšava je učinila neke ustupke tek kada je Europski sud pravde u studenom presudio da Poljska svakog dana mora plaćati milijunsku kaznu – riječ je dosad o 300 milijuna eura.

„Razorna presuda za pravnu državu u Mađarskoj i Poljskoj“, naslov je koji je objavio dnevnik Handelsblatt.

On piše da „Mađarska i Poljska nisu jedine zemlje gdje postoji potreba za poboljšanjima. Tako je, na primer, percepcija neovisnosti sudstva u Hrvatskoj i Slovačkoj na vrlo niskoj razini.

Dnevnik iz izvještaja EK-a izdvaja i zaključke o Bugarskoj, gdje „lobiranje i zaštita zviždača do sada nisu primjereno regulirani", kao i Austriji u „kojoj ima problema u pogledu mogućeg političkog utjecaja kada je riječ o postavljanju menadžera i članova uprave javnih medijskih servisa“, navodi Handelsblatt.

Sud Europske komisije o Njemačkoj za dnevnik Tageszeitung je „proturječan“: „Komisija je, s jedne strane, izdala njemačkoj pravnoj državi dobru svjedodžbu. Neovisnost pravosuđa se percipira kao visoka (…) S druge strane, EK smatra da njemački suci nisu dovoljno dobro plaćeni. EK vidi potrebu za poboljšanjima i kada je riječ o političarima koji prelaze u gospodarstvo. On smatra da prijelazna faza između dvije djelatnosti mora duže trajati.“

Što se tiče preporuke EK-a da njemački političari koji se povuku s dužnosti moraju duže „mirovati" prije nego što se počnu baviti gospodarskim djelatnostima, list piše:

„Ta preporuka je pikantna – jer Bruxelles i sam ima problem s lobiranjem i prijelaznom fazom. Tako je upravo otkriveno da je bivša europska povjerenica Neeli Kroes ubrzo po svom odlasku s funkcije počela je raditi za američki koncern Uber. (Predsjednica Europske komisije Ursula) von der Leyen je ignorirala žalbe koje su joj tim povodom upućene", piše Tageszeitung.

Neelie Kroes

Izveštajem EK-a o Poljskoj se bavila i Redakcijska mreža Njemačke RND: „Prošlog petka je u Poljskoj stupio na snagu zakon o ukidanju sporne sudske komore koja je mogla otpuštati ili kažnjavati nepoželjne suce. Europska komisija smatra da time još nije zajamčena pravilna podjela vlasti, a nije zadovoljna ni borbom protiv korupcije ni stanjem medija u Poljskoj, posebno javnih servisa koji, kako navodi, nisu dovoljno neovisni."

„Poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro odbacio je kritike Europske komisije rekavši da njoj nije stalo do pravosuđa, već do pada vlade koja u Poljskoj ima demokratski mandat. On tvrdi da EU pokušava ucijeniti Poljsku."

Mađarska je osumnjičena za pronevjeru novca EU-a. Europska komisija je zato u travnju, ubrzo nakon ponovnog izbora Viktora Orbana za premijera, uvela postupak uvođenja sankcija koji bi mogao dovesti do smanjivanja subvencija EU-a.

Inače, „EK je optužio Orbanovu vladu da je za vrijeme krize s koronom koristila svoje ovlasti i na područjima koja nemaju veze s pandemijom“, piše RND.

Priredio S. Bojić