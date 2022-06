Europom se šire nove varijante omikrona

Dolaskom ljeta dolazi i novi val omikrona. Sve veći broj zaraza u Europi trenutno remeti izglede za bezbrižni ljetni odmor. Prema statističkim podacima portala Our World in Data, broj zaraženih se značajno povećava u Portugalu, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj, Danskoj i Nizozemskoj. To povećanje stručnjaci objašnjavaju novim varijantama virusa BA.4 i BA.5 koje su zaraznije od prethodnih. Ali tu je i ukidanje zaštitnih mjera. Što očekuje Europu?

Jenjava li val u Portugalu?

Naročito Portugal od sredine svibnja ima problem s velikim brojem zaraženih. U toj zemlji je sedmodnevna incidencija i dalje najviša u Europi. Za rast broja zaraženih odgovorna je nova podvarijanta omikrona BA.5. 90 posto novih infekcija u Portugalu uzrokovano je tom vrstom.

Paralelno s incidencijom u Portugalu se povećala i stopa smrtnosti. Prema podacima Our World in Data, Portugal ima najveći broj umrlih po glavi stanovnika od svih zapadnoeuropskih zemalja.

Ali bolnice nisu preopterećene i pored velikog broja zaraženih. Portugal ima visoku stopu procijepljenosti, od oko 87 posto. Pored toga, podvarijanta se smatra zaraznijom, ali ne i opasnijom od prethodnih varijanti. Od početka lipnja sedmodnevna incidencija u Portugalu je ponovo počela padati. Nacionalni institut za zdravlje INSA pretpostavlja da je vrhunac već dostignut i da val sada slabi.

Portugal ima najveću sedmodnevnu incidenciju u Europi

Stručnjaci upozoravaju na novi val u Europi

Od sredine lipnja broj zaraženih brzo raste i u Francuskoj. Prema službenim podacima, u posljednjih sedam dana na 100.000 stanovnika je registrirano 477 zaraženih. (podatak od 18.06.)

„Epidemiološka krivulja u Francuskoj je eksponencijalna", upozorava epidemiolog Antoine Flahault, direktor Instituta za globalno zdravlje na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Ženevi. Izgleda da će nove omikron varijante BA.4 i BA.5 pokrenuti novi val, rekao je u intervjuu za radijsku postaju Franceinfo.

No Flahault trenutno ne može jasno predvidjeti kako će se situacija dalje razvijati u Francuskoj. Dok je u Južnoafričkoj Republici val prošao nakon osam tjedana, Flahault pretpostavlja da će u Portugalu trajati devet do deset tjedana. „Ukoliko bismo u Francuskoj imali situaciju kakva je u Portugalu, veći dio ljeta bismo imali posla s time", kaže ovaj epidemiolog.

Slično kao u Francuskoj, i u Njemačkoj raste sedmodnevna incidencija. Institut Robert Koch (RKI) je u četvrtak (23.6.) objavio da je u posljednja 24 sata zabilježeno 119.360 slučajeva zaraze koronavirusom čime je incidencija porasla na 532,9. Za to bi također mogle biti odgovorne podvarijante BA.4 i BA.5. Prema riječima potpredsjednika RKI Larsa Schaadea toj situaciji je doprinijelo prethodno ukidanje zaštitnih mjera.

„Nije baš da se s ovim ljetnim valom možemo suočiti bezbrižno i bez protumjera”, rekao je njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach. Ovaj socijaldemokratski političar se zato zalaže za daljnje zaštitne mjere na jesen, kao što je još jedna velika kampanja za cijepljenje. Ali, prema njegovoj ocjeni, nema razloga za uzbunu.

Posvuda su ukinute zaštitne mjere, što vjerojatno doprinosi širenju virusa

I u Grčkoj i Italiji se sedmodnevna incidencija znatno povećala. U Italiji se broj zaraženih povećava drugi tjedan zaredom, a stopa prenošenja virusa ponovo je dostigla razmjere epidemije, priopćio je talijanski institut za zdravstvo (ISS). “To je naše treće (pandemijsko) ljeto i još uvijek nismo naučili lekciju”, izjavio je bivši predsjednik ISS-a Walter Ricciardi za novinsku agenciju ADNKronos.

U Španjolskoj još nije došlo do velikog povećanja broja zaraženih kao u drugim europskim zemljama. Slučajeve zaraze koronavirusom Španjolska službeno bilježi još samo kod starijih od 60 godina. Prema posljednjem izvještaju španjolskog Ministarstva zdravstva, sedmodnevna incidencija u toj starosnoj skupini u čitavoj zemlji je iznosila oko 302 (17.6.). Sredinom lipnja u više od deset posto uzoraka su pronađene varijante BA.4 i BA.5.

Manje omikrona u sjevernoj i istočnoj Europi

U sjevernoj i istočnoj Europi incidencija nije toliko velika. Prema podacima Our World in Data i tamo se bilježi blagi rast, ali on se ne može usporediti s drugim europskim zemljama. U Švedskoj je, recimo, sredinom lipnja tokom jednog tjedna bilo prijavljeno oko 1.900 novih slučajeva zaraze. U Poljskoj je prema službenim podacima u posljednjih 24 sata zabilježeno 285 novih slučajeva. U Danskoj, gdje su brojke i dalje niske, premijerka Mette Frederiksen je u srijedu najavila da će osobama starijima od 50 godina biti ponuđena četvrta doza cjepiva protiv korone. Broj zaraza se povećao brže nego što se očekivalo i podvarijanta omikrona BA.5 već je postala dominantni tip virusa.

