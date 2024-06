EURO 2024: „Super zamjene“ Juliana Nagelsmanna

„Važno je da ne nađemo one s najvećim imenima iz najvećih klubova, već njih 23 koji dobro pašu jedni s drugima“, to je savezni izbornik Julian Nagelsmann rekao prije početka Europskog prvenstva na domaćem terenu. Tri utakmice bez poraza na početku turnira i uspješno apsolvirana grupna faza natjecanja, to je dokaz da je 36-godišnjak na čelu „Elfa“ očigledno pronašao dobar miks standardnih prvotimaca i rezervnih igrača.

„Rijetko se događa da je ekipa u kojoj je 20 top-zvijezda uspješnija od momčadi u kojoj je možda 13, 14 standardnih prvotimaca, te tri, četiri mlada igrača, koji su zahvalni i pomalo i ponizni zbog toga što su dio svega toga“, kaže Nagelsmann.

Trener njemačke izabrane vrste je tijekom grupne faze u utakmice protiv Škotske, Mađarske i Švicarske ušao s identičnom početnom formacijom, a tek je pri kraju tih mečeva u igru ubacio reprezentativce s klupe za rezervne igrače.

Uspjeh mu daje za pravo, njegovi su rezervisti obavili zadatak, dali su i golove – i tako ispunili upravo ono što on od njih i očekuje.

"Elf" prije početka utakmice protiv Švicarske na UEFA EURO 2024

„Super-Sub"

Prije svih to se odnosi na Niklasa Füllkruga. Nagelsmannov "Super-Sub" je postigao već dva gola na Europskom prvenstvu, a dobre su nastupe zabilježili i drugi rezervisti – Emre Can, David Raum ili mladi Maximilian Beier. „Ući u igru s klupe i onda napraviti stres na terenu”, tako je svoju ulogu u nacionalnoj reprezentaciji opisao Beier. Protiv Švicarske je trenerove upute i proveo u djelo.

Napadač Füllkrug, koji u redovima Borussije iz Dortmunda često nastupa u prvoj postavi, svoju ulogu „Super-Suba“ (super zamjene), za sada je ispunio savršeno. „Ova stvar ovdje je puno veća od svakog pojedinog igrača“, rekao je golgeter u intervjuu za Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ovaj duh, ovaj timski duh se osjeća, nije to samo poštapalica.“

Nagelsmann je prije EP-a u nogometu razgovarao sa svim svojim igračima, objašnjavao im je zadatke koje oni imaju u „Elfu“ – bez obzira radi li se o prvotimcima ili rezervnim igračima. „Mi smo u ožujku sa svakim igračem pričali otprilike po 20 minuta o njihovim ulogama“, rekao je izbornik prije početka turnira. „I onda kao trener imaš predanost, znaš da se možeš pouzdati. Igrači su sjedili preko puta mene i morali su mi to potvrditi.”

Nagelsmann: "Imamo dobar miks”

Nastupi „Elfa“ na prvenstvu Europe u nogometu pokazuju da je Nagelsmann pronašao pravi miks. U intervjuima njemački reprezentativci stalno podsjećaju na uloge koje su im namijenjene. A tijekom mečeva se pokazuje da je „Elf“ proteklih tjedana postao prava momčad. Nakon postignutih golova skaču svi s klupe za rezervne igrače, svi se zajedno raduju.

„Imamo dobru mješavinu između vrlo snažnih osobnosti i onih igrača koji se podrede, onih koji mogu druge pogurati“, kaže Nagelsmann. Njegova jasna ideja podrazumijeva da je morao donijeti i neke teške odluke, jer na koncu konca većina njegovih „super-zamjena“ ima zajamčeno mjesto u prvom timu u svojim klubovima.

„Fülle (Niclas Füllkrug – nap. red.) je isporučio argumente na temelju kojih je opravdano da i ubuduće ulazi u igru kao rezervni igrač, ali i da igra od početka“, napomenuo je izbornik nakon što je golgeter Dortmunda u sudačkoj naknadi postigao važan gol za izjednačenje (1:1) protiv Švicaraca. Zahvaljujući tom golu Njemačka je osvojila prvo mjestu u svojoj skupini.

No, bez obzira na to, bez obzira na dobre argumente koji mu idu u prilog, izbornik ipak nije dao jamstvo Füllkrugu da će dobiti mjesto u početnom sastavu „Elfa“. Nagelsmann je rekao: „Istovremeno je za njega i dobro i loše da tako dobro igra svoju ulogu super-zamjene.“ I David Raum, čovjek koji je asistirao za gol u srazu protiv Švicarske, jasno je poručio da ima ambicije za početni sastav, ali i dodao kako je svjestan uloge koju ima u timu: „Ja sam presretan da sam mogao pomoći momčadi.“

Leroy Sané neuvjerljiv

Jedan od rijetkih rezervnih igrača koji za sada nisu bili uvjerljivi je Leroy Sané. Bayernov ofenzivac tek mora pronaći svoj ritam, izjavio je Nagelsmann nakon što je postalo jasno da Sané u svoja tri (kratka) nastupa na EURO 2024 nije bio uvjerljiv.

28-godišnjak je ipak dobio javnu podršku sportskog direktora DFB-a (Njemački nogometni savez) Rudija Völlera. „On je u Münchenu u proljetnom dijelu prvenstva često bio ozlijeđen, a i u reprezentaciju je došao s ozljedom. Na početku je morao drugačije trenirati od ostatka ekipe“, naglasio je Völler. „Iako u utakmicama u koje je ušao s klupe još uvijek nije pokazao svoje kvalitete, on je veliko oružje kojim raspolažemo.“

Niclas Füllkrug s kćerkom nakon pobjede nad Škotskom (14.6.2024.) u Münchenu

Rotacija u osmini finala

U susretu osmine finala Nagelsmann je prisiljen na rotaciju startnog „Elfa“. Središnji branič Jonathan Tah ne smije nastupati zbog kartona, a Antonio Rüdiger zbog zdravstvenih problema. Osim toga ni Maximilian Mittelstädt za sada nije bio uvjerljiv na lijevoj strani. Umjesto Taha, u prvu momčad protiv Švicarske ulazi Nico Schlotterbeck. Što se tiče ostalih pozicija, izbornik nije htio previše otkriti.

Jasno je samo da će se njemački „Elf“ i u srazu protiv Danske pouzdati i u jake rezerviste, igrače koji su prihvatili svoje uloge i momčad podržavaju 100%. „Ja bih to odmah sad potpisao: da ćemo postati prvaci Europe”, kaže džoker Füllkrug, „pa i po cijenu da i ubuduće u igru ulazim s klupe.“