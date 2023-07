EU: povratak spavaćih kola?

Glavni željeznički kolodvor u Berlinu. Nedjelja, 23 sata. Na peronu 14 skupina putnika čeka noćni vlak za Bruxelles (naslovna fotografija). Nose uglavnom ruksake, a neki imaju i bicikle.

„Nisam baš ne znam kako uzbuđen, jer sam se u životu već naputovao noćnim vlakovima, ali svakako sam radoznao da vidim ovaj vlak“, kaže Eugenio iz Italije. I dodaje da se nada da će mala kompanija koja je vlasnik vlaka unijeti više dinamike na tržište.

Svake godine nastaju nove željezničke linije koje povezuju europske gradove. Trenutno najviše njih otvaraju Austrijske željeznice (ÖBB) ali na tržištu su se pojavile i manje firme: BTE, Snälltåget, Regiojet, FlixTrain, WESTbahn, ILSA i – European Sleeper. One će oživjeti tržište, smatra Josef Doppelbauer, šef Europske željezničke agencije (ERA). Prema njegovim riječima, to se slaže i s ciljem Europske komisije i njezinog „Green Deala", prema kojem Europska unija do 2050. godine treba biti klimatski neutralna.

U transportnom sektoru je predviđeno širenje i poboljšanje željezničkog prometa, i to posebno noćnog i međunarodnog. European Sleeper je jedan od deset pilot-projekata koje Europska komisija ciljano sufinancira u okviru Akcijskog plana za poticanje prekograničnog željezničkog prometa.

Nove linije – stari vagoni

Ideja je zdrava i dobra, ali povezivanje europskih gradova željezničkim linijama je kompleksnije nego što izgleda na prvi pogled. Tu postoji niz izazova, kako prenosi jedan od osnivača European Sleepera Chris Engelsmann. Nabavka kola s ležajevima je samo jedan od njih.

Noćni vlakovi su posljednjih desetljeća postali gotovo zaboravljena pojava i proizvodnja odgovarajućih vagona je bitno smanjena. Spavaća kola koja trenutno prometuju europskim prugama su stara barem 30 godina. Ponuda kola u tom segmentu je mala. Stručnjak za promet Christian Böttger prenosi da vlada prava pomama za starim i jeftinim vagonima. Uostalom, na berlinskoj željezničkoj stanici se vidi da kola s ležajevima izgledaju, recimo to tako, demodirano. Ljudi uglavnom drugačije zamišljaju moderan transeuropski vlak.

Dugo čekanje nije opcija

European Sleeper želi investirati u nove i moderno opremljene vagone za spavanje, kaže Engelsmann za DW. No, takvi vlakovi su skupi. Umjesto da investiraju u proces koji traje godinama, spomenuta firma se odlučila za pragmatičan put – i stare vagone. „Situacija je takva kakva je. Ništa drugo nemamo na raspolaganju. A hoćemo početi s radom odmah."

Firma želi proširiti svoju djelatnost i do 2025. uvesti i liniju za Barcelonu. No, to će sve ovisiti o raspoloživim vagonima.

Problem s vagonima je samo dio ove priče. Jer, valja riješiti i mnoštvo nacionalnih pravila koja su na snazi na raskomadanoj željezničkoj mreži u Europskoj uniji. Novi noćni vlak putuje iz Njemačke preko Nizozemske za Belgiju. Tri zemlje, tri različita sustava. Svi „razmišljaju samo u nacionalnim kategorijama“, kaže osnivač European Sleepera.

Europski pristup u razmišljanju i politička volja – to su stvari koje bi mogle odlučujuće doprinijeti povezivanju europskih lokacija vlakovima, kaže šef Željezničke agencije EU-a Doppelbauer. Prema njegovim riječima, ta agencija već godinama radi na reduciranju nacionalnih propisa. A broj tehničkih pravila je već smanjen s 14.000 na 600. Doppelbauer kaže da je sa željeznicom najveći problem upravo to što za razliku od brodskog i avionskog prometa – nema pravila koja vrijede u cijelom svijetu.

Međunarodna putovanja postaju jednostavnija

Međunarodna putovanja noćnim vlakovima ipak postaju jednostavnija. Noćni vlakovi bi uskoro trebali početi prometovati u svim zemljama EU-a, a ne samo tamo gdje su prvobitno odobreni. Stvari se pojednostavljuju za vlasnike vlakova a vrijednost vagona raste. Šef Europske željezničke agencije se nada da će to posao za vlasnike kompanija učiniti mnogo atraktivnijim. Europska unija planira i uvođenje platforme za kupovinu karata za sve raspoložive noćne vlakove.

Da bi posao bio olakšan malim i velikim firmama, mora se ne samo smanjiti broj nacionalnih propisa, već moraju biti uspostavljeni i fer odnosi s avionskim prometom. Jer, za razliku od željeznice, avionski promet je subvencioniran.

Organizacije Back-on-Track.eu i Transport & Environment su izračunale da bi putovanje vlakom moglo biti između 7 i 48 posto jeftinije nago sada, kada bi otpao PDV na međunarodne linije i kada bi vlasnici vlakova plaćali manje takse na korištenje pruga.

Uvođenje linije Berlin-Bruxelles je svakako obogatilo europsko željezničko tržište. „Nadamo se da će i druge inicijative sada uvidjeti da je malim akterima moguće zauzeti poziciju između velikih kompanija i pokrenu posao“, kaže Chris Engelsmann za DW. Jer, i pored svih izazova, novi noćni vlak koji povezuje dva europska glavna grada predstavlja važnu alternativu avionu.

