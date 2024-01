Erdoganova stranka osniva ogranak u Njemačkoj?

Političari iz nekoliko stranaka u Njemačkoj izrazili su zabrinutost zbog mogućeg formiranja ogranka turske stranke AKPza predstojeće europske izbore 9. lipnja. Povod ovim reakcijama je izvještaj lista „Bild am Sonntag" (BamS) o osnivanju „tursko-islamističke stranke” pod nazivom DAVA (Demokratski savez za raznolikost i pokret).

Što hoće nova stranka?

„Bild am Sonntag" tvrdi da ima uvid u osnivačku deklaraciju stranke, te da su već izabrana četiri kandidata za europske izbore. Četvorica muškarca su navodno ranije radili za islamsko-konzervativni vladajući AKP turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. List navodi i da su dvojica bili članovi njemačkog SPD-a.

„Bild am Sonntag" piše da DAVA zahtijeva „puna prava za ljude sa stranim korijenima". Ovi ljudi često „prilikom traženja stanova, na natječajima za posao, ali i u mnogim svakodnevnim situacijama kao i u kontaktu s vlastima, doživljavali da nisu prihvaćeni kao punopravni članovi europskog društva", prema pisanju njemačkog lista ističe DAVA. Stranka se nadalje želi boriti protiv siromaštva djece i starijih i poziva na „pragmatičnu migrantsku politiku bez ideologije".

Pozivajući se na osnivačku deklaraciju DAVA-e, turska novinska agencija Anadolu je javila, a prenio njemački tjednik Der Spiegel, da nova stranka želi biti „snažan glas za politički nedovoljno zastupljene".

Saskia Esken Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Esken: „Mi smo jedan narod"

Reagirajući na ovu vijest, predsjednica SPD-a Saskia Esken rekla je za Welt-TV da je važno „upravo našim sugrađanima turskog porijekla jasno staviti do znanja da je Njemačka zajedno, da smo mi jedan narod, da nećemo dozvoliti da se vlasti približe snage poput ovih desničarskih ekstremističkih mreža koje žele deportirati migrante".

„Ali ni tendencije podjela Recepa Tayyipa Erdogana ne bi smjele da igraju neku ulogu u Nemačkoj", naglasila je Esken.

Beck: „Dio dugoročne strategije izgradnje paralelnog svijeta"

Predsjednik Njemačko-izraelskog društva Volker Beck (Zeleni) za televiziju Welt je rekao da turski predsjednik Erdogan pokušava „dezintegrirati" ljude turskog porijekla u Njemačkoj i „izgraditi paralelni svijet". AKP pokušava „podijeliti naše društvo – i mi zajedno moramo djelovati protiv toga".

Beck je ocijenio da je osnivanje stranke DAVA u skladu s dugoročnom strategijom: Erdogan i AKP godinama rade na izgradnji „paralelnog svijeta" lojalnog AKP-u, na primjer osnivanjem škola i džamijskih udruženja.

Volker Beck Foto: picture alliance / dpa

De Vries: „Vlada ovo ne smije olako shvatiti"

Christoph de Vries, stručnjak za unutarnje poslove u stranci CDU, rekao je za BamS da savezna vlada formiranje ove stranke „nikako ne bi smjela olako shvatiti". Organi sigurnosti bi morali pomno pratiti sve aktivnosti ove stranke i njene veze s turskom vladom i intervenirati ako turska vlada izvrši direktan utjecaj, naglasio je on.

Spahn: „Još jedna ekstremna stranka u Njemačkoj"

Jens Spahn (CDU), zamjenik šefa kluba zastupnika CDU/CSU i bivši ministar zdravstva, na platformi X je napisao: „Ogranak Erdoganovog AKP-a u Njemačkoj - to bi bila još jedna ekstremna stranka u zemlji. Nažalost, ideološko neznanje vlade semafora (koalicijske vlade, prim. ur.) mu olakšava posao: dvojno državljanstvo za Turke koji žive u Njemačkoj postat će faktički pravilo. Konačno se mora zaustaviti i inozemno financiranje džamija. U suprotnom će se povećati utjecaj radikalnih snaga!"

Özdemir: „Posljednje što nam treba"

Na to je ministar poljoprivrede Cem Özdemir (Zeleni) odgovorio: „Gdje se slažemo: Erdoganov ogranak koji se kandidira na izborim je posljednja stvar koja nam treba. Međutim, ono što me čudi je da su se posebno kršćanske demokratske vlade više puta udvarale DITIB-u & Co. Nadam se da je konačno kraj s tom naivnošću."

dr/dpa/afp/BamS