Emirati žele vlastitu legiju stranaca?

Jedan oglas za posao izazvao je nedavno veliku pozornost, vjerojatno zato što je zvučao kao početak nekog akcijskog filma. U njemu su se tražili "strani legionari".

Kandidati, na koje se oglas odnosi, trebali bi biti mlađi od 50 godina, vrlo disciplinirani i u dobroj fizičkoj formi. Dodatne pretpostavke: najmanje pet godina vojnog iskustva i sposobnost suočavanja s "ogromnim stresom". Što se plaće tiče, početna iznosi oko 2.000 dolara (oko 1840 eura), ali se ona povećava ako je mjesto vršenja vojnih zadataka izvan Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), odnosno u Jemenu ili Somaliji. O ovom oglasu je prvi izvještavao francuski stručni časopis "Intelligence Online", koji je pisao da su za to odgovorni bivši francuski specijalci iz elitnih jedinica.

Daljnja istraživanja su novinare dovela do Manar Military Company (MMC), sigurnosne konzultantske tvrtke sa sjedištem u glavnom gradu UAE-a, Abu Dabiju. Tvrtku vodi bivši komandant francuskih specijalnih snaga i ona je financijski povezana s bogatom, politički utjecajnom obitelji iz Emirata.

Taj oglas je do sada najjasniji pokazatelj da Emirati rade na osnivanju vlastitih elitnih snaga od 3.000 do 4.000 regruta – čije formiranje se očekuje do sredine 2025. godine. Međutim, mediji koji su kontaktirali MMC nisu dobili jasan odgovor. U kompaniji su oglas nazvali lažnim, ističući da je taj projekt otkazan i da je riječ o kampanji usmjerenoj ka dezinformiranju. MMC nije odgovorio na upite DW-a.

Stručnjaci pak smatraju da je takav projekt, osnivanje strane legije UAE, itekako realističan. "Intelligence Online" ima dobre veze s francuskim vojnim sektorom. Činjenica da je oglas dospio u javnost sugerira da Francuska želi izraziti svoj protest protiv takvog razvoja situacije, kaže vojni stručnjak Andreas Krieg sa Škole za sigurnosne studije na King's koledžu u Londonu. Francuzi su zabrinuti da bi osoblje iz njihovog sigurnosnog sektora moglo biti privučeno dobro plaćenim poslovima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dodaje Krieg.

Imajući u vidu ono što se događalo u prošlosti, potpuno je moguće da bi UAE mogli napraviti takav korak, smatra i Sean McFate sa Škole za vanjske poslove sa Sveučilišta Georgetown. "UAE već dugo iznajmljuju vojne snage. To su uvijek iznova radili od 2011. godine", kaže McFate, koji je i autor knjige "The New Rules of War".

"Kad mislim o pojmu 'plaćenik', danas obično prvo pomislim na UAE, a ne na Rusiju", kaže Andreas Krieg. "Emirati su postali jedna vrsta logističkog centra za plaćeničke aktivnosti na globalnom Jugu."

Vježba plaćenika tvrtke Blackwater Foto: Chris Curry/dpa/picture alliance

Zašto UAE angažira plaćenike?

U Emiratima živi oko devet milijuna ljudi. No, samo jedan milijun njih su Emiraćani. Oružane snage UAE sastoje se od oko 65.000 vojnika, od kojih su 30 do 40 posto stranci.

Istodobno, tamošnje vodstvo ofenzivno brani svoje strateške interese u zemljama poput Jemena i uz obalu Somalije. Angažiranje plaćenika se događa zato što se "žele izbjeći gubici”, smatra Andreas Krieg. No, njegov američki kolega Sean McFate dolazi do zaključka da su "plaćenici atraktivni za bogata društva, koja se žele uključiti u ratove, ali ne žele sama krvariti”.

Dodatni aspekt uključivanja stranaca u vojsku UAE je sigurnost od vojnih pučeva. Naime, plaćenici obično nemaju interesa za svrgavanje vlade, koja je zaslužna za to što su dobili taj dobro plaćen posao. Pored toga, plaćenici su idealni sudionici operacija koje trebaju biti obavljene u tajnosti i iza kojih stoje države, koje ne žele preuzeti odgovornost.

Od 2003., upotreba takozvanih privatnih vojno-zaštitarskih kompanija - skraćeno: PMSC – drastično je porasla, navodi Štokholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI) u izvještaju iz 2023. godine: "Danas su PMSC-ovi aktivni u gotovo svakoj zemlji svijeta i u službi su brojnih klijenata."

Oni su prvi put 2009. godine angažirani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kada je Erik Prince, bivši marinac i osnivač Blackwater PMSC-a, formirao brigadu od 800 vojnika u Emiratima. Prince se na kraju posvađao sa svojim nalogodavcima.

Međutim, profitabilno orijentirana suradnja između visokih američkih vojnih oficira i Ujedinjenih Arapskih Emirata je nastavljena. UAE su plaćali za formiranje jedinica za kibernetički rat, o čemu je još 2019. godine izvještavao Reuters. A 2022. godine Washington Post je izvještavao o tome kako UAE i dalje angažiraju bivše visokorangirane pripadnike američke vojske za podršku i obuku.

Kako prenosi BBC, UAE su angažirali plaćenike, među kojima su i Amerikanci i Izraelci. Oni su trebali izvršiti politički motivirane atentate u Jemenu. Djelomično su i lokalni stanovnici obučavani za tu zadaću. Ujedinjeni Arapski Emirati također se smatraju centralnim logističkim i financijskim centrom poznate ruske Wagner grupe i njihovih aktivnosti, poput onih u Sudanu.

"Nemaj drugih legija osim francuske" - parada Francuske legije stranaca u Indiji Foto: Raj K Raj/Hindustan Times/Sipa USA/picture alliance

"Raskidanje s prošlošću"

Ako bi strana legija u ovoj zemlji zaista postala stvarnost, razlikovala bi se od obične plaćeničke grupe - barem u onim segmentima koji su opisani u oglasu za posao. "Angažiranje plaćenika donosi i mnogo glavobolje", kaže McFate, koji je i sam radio kao privatni vojni poduzetnik. "Tu se prije svega misli na pojmove poput sigurnosti, odgovornosti i izdaje. To i ne začuđuje previše.

„Jer plaćenici su poput vatre: mogu spaliti vašu kuću ili pokrenuti parnu mašinu", kaže McFate. "Kao rješenje se zato nudi osnivanje legije stranaca."

Razlog je taj što jedna takva legija u pravilu potpisuje dugoročne ugovore, često je dio nacionalnih vojnih snaga i podliježe lokalnim pravilima i propisima. "Legija stranaca bi za UAE značila jednu vrstu raskidanja s prošlošću", kaže Andreas Krieg. "Jer ta grupa je više institucionalizirana i djeluje manje improvizirano, nego što je to bio slučaj s drugim angažmanima u kojima su sudjelovali UAE. Time ta zemlja dobiva mogućnost da, u najmanju ruku, vrši legalnu regrutaciju."

"To bi čak mogao postati potpuno novi model", kaže Krieg. "Jer kada god neko kritizira Emirate zbog aktivnosti njihovih plaćenika, pri čemu su oni potencijalno počinili ratne zločine ili ih možda podržavali, oni - koristeći uspostavljeni model poput francuske Legije stranaca - mogu skrenuti pažnju i reći: 'Francuzi to rade. Zašto ne bi mogli i mi?'"

U vremenu kada svijet postaje sve multipolarniji, a vanjska politika biva sve manje ideološki vođena i sve više slijedi konkretne interese, privatni akteri postaju zanimljiviji, smatra Sean McFate. Posljedica toga je da se konflikti sve više komercijaliziraju. UAE sa svojim autoritarnim vodstvom, velikim bogatstvom i malim brojem zakonskih ograničenja to iskorištavaju za svoje svrhe, pojašnjava on.

"U posljednjih 20 godina doživjeli smo komercijalizaciju ratova", potvrđuje i Andreas Krieg. "Privatne i javne institucije sve više surađuju u ratu, tako da je teško razlikovati je li riječ o državnoj ili privatnoj stvari. Emirati su majstori u toj praksi", dodaje Krieg i zaključuje: "Oni već godinama koriste tu sivu zonu."