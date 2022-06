Elizabeta II. - 70 godina na britanskom prijestolju

Kraljica Elizabeta je postavila nekoliko rekorda vrijednih poštovanja: ona je (s 96 godina) najstarija vladarica na svijetu i imala je najduži brak u britanskoj kraljevskoj kući. I njena krunidba je oborila jedan rekord - nikada do tada neki događaj nije imao toliko televizijskih gledatelja: 300 milijuna diljem svijeta.

Naposljetku, nitko prije nje nije bio duže na britanskom prijestolju. Još dvije godine i britanska kraljica će vladati duže od francuskog Kralja sunca Luja XIV. koji je od 1643. do 1715. vladao pune 72 godine.

No, najvažnije je to što kraljica već 70 godina odolijeva raznim izazovima. Britanci se već sedam desetljeća mogu pouzdati u nju. Neumoljivo je vodila kroz svaku krizu, emocije se nisu pokazivale u javnosti. Umjesto toga podanici su uvijek dobivali srdačan, topao osmijeh, ljubazno mahanje i pučke zabave, kao što je ona početkom lipnja kada se slavi kraljičin rođendan. Povodom velikog jubileja, od danas (2.6.) počinje četverodnevni slavljenički program – a Britanci će biti „nagrađeni" i dodatnim praznikom, odnosno neradnim danom.

Veliko slavlje u Londonu

Pompozna slavlja

Ove godine će Britanci imati tako dva neradna dana umjesto jednog, da bi mogli dostojno proslaviti i rođendan i jubilej na prijestolju. Slavlje počinje tradicionalnom vojnom paradom, koja se organizira tog datuma u čast rođenja monarha, bez obzira kada je zaista rođen. Inače, Elizabeta je rođena 21. travnja. Vatrometima će se obilježiti svetkovina u svih 54 zemalja Commonwealtha i u svim britanskim posjedima. U petak se u londonskoj katedrali Svetog Pavla održava božja služba u znak zahvalnosti za dugovječnost suverena.

4. lipnja BBC priređuje koncert uživo pod nazivom „Platinum at the Palace" u Buckinghamskoj palači s „nekima od najvećih svjetskih zvijezda". Tu će biti Queen & Adam Lambert, Diana Ross, Hans Zimmer, Sir Rod Stewart i George Ezra, a na tri pozornice će nastupiti i Duran Duran, Andrea Bocelli, Nile Rodgers te brojni drugi. Najavljen je nastup Sama Rydera, koji je za Ujedinjeno Kraljevstvo na Euroviziji 2022. osvojio senzacionalno drugo mjesto.

Na licu mjesta će biti i poznate osobe iz svijeta filma i sporta, među njima Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, Royal Ballet, a najavljen je i "poseban” nastup Sir Eltona Johna. Isti dan se održava i čuveni Epson Derby, koji je na glasu kao najstarija utrka konja na svijetu.

Krunidba Elizabete II.

A sljedećeg dana (5.6.) se organizira proslava na ulicama pod motom „Big Jubilee Lunch" iliti „Veliki jubilarni ručak". Gradske četvrti, gradići i sela priredit će narodni ručak s dugačkim stolovima punim jela i pića. Računa se da će biti održano 200.000 takvih proslava.

Kraljica preko noći

Elizabeta nije bila predviđena za prestolonasljednicu. Ali njen ujak Eduard VIII. odrekao se prijestola, pa je njen otac Đuro (George) VI. tako postao kralj. Time se i za nju sve promijenilo. Bilo joj je 25 godina kada joj je 6. veljače 1952. umro otac. Princeza Elizabeta postala je „Elizabeta II., milošću Božjom kraljica Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i drugih carstava i teritorija, vladarica Commonwealtha i braniteljica vjere". U Westminsterskoj opatiji je u velikoj ceremoniji okrunjena 2. lipnja 1953.

Kao kraljica je doživjela raspad britanskog svjetskog imperija, potom Hladni rat, a onda i Brexit i pandemiju. Ona je u Buckinghamskoj palači dočekala i otpratila 14 britanskih premijera od Winstona Churchilla preko Margaret Thatcher do Borisa Johnsona.

Komplicirana obitelj

Vjenčanje Elizabete II. 1947. godine

Najprije je kraljici probleme stvarala njena mlađa sestra Margareta - tulumarenje, afere i prvi razvod u kraljevskoj kući u posljednjih 400 godina.

Elizabeta ima četvero djece s pokojnim princem Filipom za kojeg se udala 1947. Čim su djeca odrasla, i ona su počela stvarati probleme. Najprije je sve izgledalo bajno kada su se vjenčali prestolonasljednik Charles i Diana, princeza od Walesa. Ali se brak ispostavio kao katastrofa. No nije bio jedini. I druga kraljičina djeca su razvedena uz niz skandala. Za utjehu kraljici, iz tih brakova je proisteklo šestoro unuka. Jedan od njih, Harry, odvojio se od kraljevske kuće. Mogle su se čuti i glasine da se on i njegova supruga , bivša američka glumica Meghan Markle, razvode. U SAD-u je on sa suprugom dao čuveni intervju Oprah Winfrey u kojem je optužio kraljevsku obitelj za – rasizam.

Kraljičin sin princ Andrew godinama je upleten u seks-skandale i zbog toga mu se sudilo u SAD-u. Majka ga je dugo podržavala, priča se da je on njezin miljenik, ali mu je u siječnju ove godine oduzela sve vojne činove i kraljevska pokroviteljstva.

Smrt princeze Diane 1997. ostavila je traga i na kraljici, ali najteže ju je pogodila smrt supruga Filipa, s kojim je provela 73 godine u braku. Uoči njezinog 95. i njegovog stotog rođendana on je umro 9. travnja 2021.

Dolaze Harry i Meghan

Intervju Harryja i Meghan s Oprah Winfrey

Kraljicu će tijekom slavljeničkog vikenda posjetiti i „Amerikanci" – princ Harry stiže u London sa suprugom Meghan, te s dvoje zajedničke djece, kraljičine praunučadi: Archie i Lilibet Diana. Nakon što se Harry s obitelji odselio na drugu stranu Atlantika, promatrači su uočavali oprezno približavanje kraljevske obitelji. Meghan i Harry su nakratko navratili „kući" i tijekom uskršnjih blagdana.

Ovaj put s njima stižu i djeca, a prabaka Elizabeta će tako imati priliku upoznati malu Lilibet i usput joj čestitati i njezin prvi rođendan (4. lipnja). Lilibet je dobila ime upravo po kraljici Elizabeti. Lilibet je zapravo kraljičin interni obiteljski nadimak.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu