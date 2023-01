Ekrem Imamoglu: nada za tursku oporbu

Djeluje opušteno, moderno, artikulirano: Imamoglu zna kako se obratiti različitim klasama i društvenim skupinama. Jedna od njegovih briga je uključiti sve, a ne diskriminirati ili vrijeđati. To bi se moglo shvatiti i kao reakcija na stil aktualne vlasti. U turskoj politici sasvim je uobičajena praksa izgraditi snishodljiv i uvredljiv diskurs "mi-protiv-njih" protiv pristaša političkih protivnika. Imamogluov drugačiji stav doprinosi njegovoj popularnosti u sve više polariziranom turskom društvu.

Dvije pobjede na jednim izborima

Velika većina Turaka nije čula za Imamoglua do 2019. On je bio načelnik istanbulskog okruga Beylikdüzü kada je Republikanska narodna stranka (CHP) iznenađujuće objavila da će ga predložiti kao svog kandidata za gradonačelnika Istanbula. U početku je bilo oštrih kritika jer su pristaše oporbe smatrale da on nema šanse protiv kandidata AKP-a predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, stranke koja je tada bila na vlasti ne samo u Istanbulu, već i u cijeloj zemlji, gdje je i danas na vlasti.

No ipak je pobijedio na lokalnim izborima i preuzeo vlast u metropoli kojom su 25 godina upravljali konzervativni islamisti. Imamoglu je uspio pobijediti na izborima 31. ožujka 2019. s razlikom od 13.000 glasova protiv kandidata AKP-a. No nakon prigovora AKP-a, Više izborno povjerenstvo poništilo je taj izborni rezultat. Politički utjecaj s vrha nije bio dobro primljen u društvu: Imamoglu je ponovno pobijedio tri mjeseca kasnije - tada sa značajno povećanom razlikom od preko 800.000 glasova.

Do danas Imamogluova pobjeda slovi kao dokaz da je turska demokracija još uvijek funkcionalna i da se na izborima zapravo može pobijediti vladajući AKP. Optužbe o prijevari, krivotvorenju ili političkom utjecaju opetovano su pratile izbore u Turskoj. No Imamoglu nije odustao. Njegov samopouzdan, uporan pristup i uspjeh uvelike su pridonijeli njegovoj popularnosti.

Imamoglu je pobijedio na lokalnim izborima u Istanbulu gdje su 25 godina na vlasti bili konzervativni islamisti

Sposoban za diplomaciju - interno i eksterno

Način na koji komunicira smatra se istaknutim obilježjem njegove politike. Dok se borio za priznanje izborne pobjede, jedan dječak mu je doviknuo: "Sve će biti jako lijepo!". Od ove rečenice pune nade on je napravio svoj slogan i nju je usvojila cijela oporba. Kada je izašao na pozornicu kako bi održao govor nakon poništenih izbora, rekao je: "Imamo našu mladost!"

Ali bilo je i kritika na račun Imamoglua. Kada je dijelove Istanbula 2019. godine pogodila katastrofalna poplava, on je upravo bio na ljetnom odmoru i nije se zbog poplave vratio u grad. Kada je potres pogodio istočni turski grad Elazig 2020. najprije je kao i mnogi drugi političari posjetio taj grad, ali je potom otputovao u Palandöken na skijanje. "Normalno je da otac provede dva dana na odmoru s djecom”, branio se tada.

Imamoglu ne želi pozornost samo u svojoj zemlji, već i na međunarodnom planu. Njegov tim upravlja profilima na engleskom jeziku na Twitteru i Instagramu. Povremeno se tamo mogu vidjeti fotografije posjeta stranih predstavnika.

Na papiru on predstavlja samo Istanbul, ali fotografije na kojima je s turskom zastavom automatski ostavljaju dojam da predstavlja Tursku kao cjelinu. Za mnoge Turke te fotografije ulijevaju nadu: jednog dana bi mogao podijeliti takve fotografije iz Ankare.

Građevinska tvrtka, nogometni klub - a sada i politička zabrana

Rođen 1970. godine, Ekrem Imamoglu je studirao na Cipru i u Istanbulu, gdje je stekao diplomu iz poslovne administracije. Prije nego što je ušao u politiku, vodio je istanbulski restoran s turskim specijalitetima. Također je vodio obiteljsku građevinsku tvrtku Imamoglu Insaat. Od 2002. do 2003. bio je član uprave Trabzonspora, nogometnog kluba iz njegovog rodnog grada, jednog od najuspješnijih u Turskoj.

Nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora, koje je Erdogan najavio za 14. svibnja, analitičar smatraju da Imamoglu ima najveće šanse od tri moguća oporbena kandidata. No, njegova je kandidatura svakim danom sve upitnija jer se čelnik njegove Republikanske narodne stranke (CHP) Kemal Kilicdaroglu želi i sam kandidirati.

Obitelj ponekad ima prednost - Imamoglu i supruga na komunalnim izborima 2019.

Osim toga, Imamogluu trenutno prijeti zabrana političkog djelovanja. Optužba: vrijeđanje članova izborne komisije. Nakon što je poništena njegova izborna pobjeda u Istanbulu 2019. on je izjavio: "Oni koji su poništili izborne rezultate su budale." Zbog te je izjave u prosincu 2022. godine osuđen na dvije godine i sedam mjeseci zatvora. Drugostupanjski sud tek treba odlučiti mora li doista služiti kaznu, može li ostati gradonačelnik i nastaviti se baviti politikom.

Ako pogledate u prošlost predsjednika Erdogana i Imamoglua, možete pronaći mnogo toga zajedničkog između njih dvojice: obojica su uspješno igrali nogomet u mladosti. Obojica dolaze iz crnomorske regije. U tradicionalno konzervativnom Trabzonu, gdje je Imamoglu odrastao, išao je i na učenje Kurana, čime je stekao vjersko obrazovanje. Imamoglu je gradonačelnik Istanbula od 2019. godine, a Erdogan je tu dužnost obnašao između 1994. i 1998. godine. Ukoliko bi se Imamogluu zabranilo bavljenje politikom, dogodila bi se još jedna paralela u životima dvojice političara.

Erdogan je 1997. citirao jednu vjersku pjesmu. Budući da se to smatralo prijetnjom u zapravo sekularnom turskom državnom rezonu, zabranjeno mu je bavljenje politikom. To mu je međutim priskrbilo mnogo simpatija. Stranka koju je osnovao četiri godine nakon političke zabrane pobijedila je na izborima godinu dana kasnije. Ubrzo nakon toga Erdogan je ukinuo zabranu bavljenja politikom za sebe i mogao je krenuti na svoj put prema dužnosti premijera.

Godine 2019. - nakon poništenih izbora - Imamoglu je u govoru rekao: "Naš put je dug". Bilo da mu se zabrani političko djelovanje ili ne, Imamoglu će ostati utjecajan političar u narednim desetljećima. I on bi mogao imati koristi od političke zabrane - baš kao što mu je poništenje izbora pomoglo da proširi svoje biračko tijelo.

Možda će "sve" doista "postati lijepo". Ali njegov se put i dalje čini dugim i teškim.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu