Edin Terzić: Borussia Dortmund kao životni eliksir

Edin Terzić je plakao kao malo dijete. Nije mogao zaustaviti suze nakon što je postalo jasno da od ostvarenja njegovog velikog sna neće biti ništa. Tih suza u popodnevnim satima 27. svibnja 2023. još uvijek se sjećaju brojni ljubitelji nogometa, i to ne samo navijači dortmundske Borussije (BVB). Praktički u posljednjim sekundama tog 34. kola, Borussia je ostala bez titule prvaka Bundeslige. Titule koja je bila na dohvat ruke. U posljednjem kolu je BVB trebao na domaćem terenu pobijediti Mainz kako bi „okrunio" turbulentnu prvoligašku sezonu, u tom slučaju bi bilo sasvim svejedno je li minhenski Bayern pobijedio Köln. No, BVB je remizirao s Mainzom, 2:2. Bayern je u posljednjim trenucima postigao pobjedonosni zgoditak u Kölnu. Veliki san o tituli se za Borussiju i Terzića rasplinuo poput mjehura od sapunice.

Suze nakon remija protiv Mainza (Dortmund, 27.5.2023.) Foto: Moritz Müller/IMAGO

Taj dan se sigurno duboko urezao u sjećanje Edina Terzića, pogotovo zbog činjenice da je on oduvijek bio i veliki ljubitelj, pa i strastveni navijač ovog vestfalskog kluba s dugom tradicijom. U tom se kontekstu, kao svojevrsni dokaz privrženosti nekom klubu, u Njemačkoj često govori o „klupskoj posteljini" u kojoj su navijači ili treneri spavali kao djeca. Iako nema jasnih dokaza da je to doista tako bilo kod malog Edina, jasno je da se takav scenarij ne može sa sigurnošću isključiti. Činjenica je da je Edin Terzić od svojih mladih dana njegovao vrlo prisan odnos s BVB-om, popularnim „crno-žutima".

„Ja sam proizvod Borussije iz Dortmunda"

Majka Edina Terzića potječe iz Hrvatske, a pokojni otac iz Bosne i Hercegovine. Rođen je u Mendenu u Vestfaliji, a kada je imao devet godina na dortmundskom stadionu je „planula" ljubav prema BVB-u. Njegov tadašnji junak je bio golgeter Borussije Stéphane Chapuisat. Terzić je kao mladić utakmice „svog BVB-a" pratio u društvu više od 20.000 najstrastvenijih navijača, na južnoj tribini kultnog stadiona Westfalen. Na „žutom zidu" („Gelbe Wand"), kako se obično među fanovima naziva spektakularnu tribinu na dortmundskom stadionu.

Svake godine bi Edin Terzić za poklon dobio aktualni dres Borussije, bio je ponosni vlasnik godišnje karte. „Ja sam proizvod Borussije iz Dortmund", rekao je jednom zgodom Edin Terzić – BVB kao životni eliksir.

Današnji trener Borussije nije napravio baš veliku karijeru kao igrač – dogurao je do Regionallige (4. rang natjecanja u njemačkom klupskom nogometu). Paralelno s igračkom karijerom, on je već u ranoj fazi počeo raditi kao trener mlađih uzrasta, odnosno skaut Borussije. Najprije je nekoliko godina bio pomoćnik Hannesa Wolfa, koji je trenirao U-19, U-23 i U-17 momčad BVB-a. S početkom sezone 2013./2014., u kojoj je Terzić zapravo trebao postati trener U-16 dortmundskog kluba, on je otišao u Istanbul, gdje je napravio prve korake u profesionalnom nogometu, kao pomoćnik Slavena Bilića, tadašnjeg prvog trenera Bešiktaša.

Terzić je bio asistent Slavenu Biliću, jedno vrijeme su trenirali West Ham Foto: Kieran Galvin/NurPhoto/picture alliance

Terzić i emocije…

Nakon dvije godine provedene u Turskoj, nekadašnji napadač Terzić je s Bilićem prešao u Englesku, gdje su jedno vrijeme zajedno proveli na klupi West Hama. Tadašnji sportski direktor BVB-a Michael Zorc je 2013. pristao na odlazak Terzića u Tursku – ali samo pod uvjetom da dvije strane jednoga dana opet surađuju. Zorc je rođen u Dortmundu, ikona je BVB-a i rekorder s brojem nastupa za ovaj klub (više od 460 utakmica između 1981. i 1998. godine), on je očito već tada osjetio koliko je posebna ta veza između Terzića i kluba – ali i koji se trenerski potencijal krije u njemu…

I tako se Terzić 2018. vratio u srce Ruhrske oblasti, gdje je na početku radio kao asistent prvog trenera profesionalne momčadi Luciena Favrea. U prosincu 2020. je Švicarcu uručen otkaz, a Terzić je imenovan za trenera BVB-a. Michael Zorc je taj potez tada ovako opravdao: „On posjeduje emocije koje su potrebne u BVB-u." Terzića, kako se tada pisalo u medijima, krasi nešto poput „faktora Klopp". On je, upravo zbog svoje navijačke prošlosti, omiljen među simpatizerima kluba, u njemu vide jednoga od njih samih.

Prvi trijumf

A da je odluka o promociji Terzića bila ispravna, to se pokazalo već uskoro. Zahvaljujući seriji pobjeda, mladi je trener sa svojom ekipom uspio završiti sezonu na trećem mjestu Bundeslige u sezoni 2020./2021. Osim toga BVB je s Terzićem trijumfirao u Njemačkom kupu. U finalnoj utakmici u Berlinu, Borussia je s 4:1 bila bolja od RB Leipziga.

Usprkos tom velikom uspjehu, usprkos osvojenoj tituli, i Terziću je tada bilo jasno da će Borussiju u ljetnoj pauzi preuzeti novi trener – Marco Rose. Tada je bilo zamišljeno da Terzić bude Roseov asistent, ali na kraju ništa nije bilo od te ideje. Umjesto toga je dogovorena drugačija vrsta suradnje. Terzić je dobio službenu titulu „tehnički direktor". Rose je na klupi Borussije proveo samo jednu sezonu, u ljeto 2022. je dobio otkaz. Terzić tada ponovno preuzima prvu momčad i s BVB-om kreće u turbulentnu sezonu koja je okončana potokom suza, a ne toliko priželjkivanim osvajanjem titule prvaka Njemačke i korzom po centru Dortmunda.

Terzić nakon osvajanja Njemačkog kupa 13.5.2021. na Olimpijskom stadionu u Berlinu Foto: Martin Rose/AP/picture alliance

„Mi ćemo sve to analizirati, mi ćemo ponovno ustati, od početka srpnja opet investirati sve što budemo mogli kako bi u idućoj sezoni bili još bolji", rekao je Terzić samo nekoliko minuta nakon fijaska protiv Mainza. Terzić po svaku cijenu želi postati prvak s Borussijom. Ali u ovoj sezoni, čini se barem za sada, teško da će BVB biti u borbi za sami vrh - odluka o novom prvaku bi mogla pasti u dvoboju Bayera iz Leverkusena i rekordnog prvaka iz Münchena. Ali Borussia je s Terzićem aktivna i na druga dva kolosijeka. Početkom prosinca u osmini finala Njemačkog kupa BVB očekuje teško gostovanje u Stuttgartu. A klub ima dobre izgleda i za plasman u osminu finala Champions League. Iduća prepreka na tom putu je gostovanje kod AC Milana. Utakmica se igra u utorak (28.11.) s početkom u 21:00. Dortmund se trenutno nalazi na prvom mjestu u skupini F, ispred PSG-a, Milana i Newcastlea.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu