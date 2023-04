"Majčica Rusija" zove u vojsku - poziv je nemoguće izbjeći

Ruske vlasti žele olakšati postupak regrutiranja novih vojnika. Pozivi za vojnu službu od sada se ne moraju slati isključivo pismenim putem kao do sada, nego i u digitalnom obliku. Digitalnu obavijest se smatra dostavljenom čim je primljena na korisnički račun dotičnog građanina na servisnom portalu državne službe "Gosuslugi".

Osim toga, obavijesti u papirnatom obliku sada bi se trebale slati preporučenom poštom, a smatrale bi se uručenima čak ako ih građanin odbije primiti. Uvodi se i registar vojnih obveznika koji će se popunjavati podacima iz državnih ureda. Vojne uprave bi također smjele ubuduće prijavljivati ​​ročnike u pričuvni sastav bez njihovog osobnog pojavljivanja.

Državna duma Ruske Federacije (parlament) usvojila je 11. travnja u drugom i trećem čitanju odgovarajuće amandmane na Zakon o regrutaciji i vojnoj službi. Kako bi ove promjene stupile na snagu, još ih mora odobriti Vijeće Federacije, a zatim potpisati i predsjednik Vladimir Putin.

Kremlj vrbuje ugovorne vojnike

"Sve će to funkcionirati vrlo jednostavno. Nekada je procedura bila sljedeća: da biste ročnika primili u vojnu službu, morali ste otići do njega i predati mu poziv za vojnu službu uz potpis", rekao je ruski odvjetnik Ivan Pavlov za DW. To je za vlasti bilo jako teško i bilo je mnogo načina da se izbjegne uručenje poziva.

Prema Pavlovljevim riječima, država je shvatila da dosadašnja procedura ne funkcionira u slučaju kada joj je potrebno mnogo vojnih obveznika. To vrijedi i za novake. "Prisiljeni su na potpisivanje ugovora. Zatim ih se šalje u rat", kaže aktivist za ljudska prava. On smatra da su nakon izmjena zakona male šanse za bijeg od odsluženja vojnog roka. "Jedina opcija je što prije napustiti zemlju, ali za to je često premalo vremena”, strahuje Pavlov.

Vladimir Zimljanski iz Glavnog stožera Ruske Federacije rekao je krajem ožujka da navodno sve više muškaraca želi ući u ugovornu vojnu službu. Uoči redovnog proljetnog slanja poziva za vojsku rekao je da je rusko Ministarstvo obrane čak odlučilo proširiti mrežu mjesta za primitak u ugovornu službu. Povećat će se i broj asistenata koji rade s onima koji žele pod ugovorom u vojsku.

Rusi s navršenih 18 godina mogu potpisati privremeni ugovor s Ministarstvom obrane kako bi zarađivali za život na određeno vrijeme u vojsci. Ovi ugovorni vojnici trenutno se bore uz profesionalne vojne snage u ratu u Ukrajini.

Promatrači primjećuju da Kremlj snažno promiče ugovornu službu u vojsci. Informativni portal Bloomberg izvijestio je, pozivajući se na vlastite izvore, da Kremlj želi regrutirati oko 400.000 vojnika na ugovor za rat protiv Ukrajine.

Poziv je ubuduće gotovo nemoguće izbjeći Foto: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO

Nema odlaska, nema kredita, nema kupovine automobila

Izmjene zakona koje je usvojila Duma nameću niz ograničenja onima koji se ne žele pojaviti u vojnom uredu. Tako je vojnim obveznicima koji su primili obavijest zabranjeno napuštanje Ruske Federacije od dana uručenja.

Nakon primitka obavijesti moraju se javiti u vojni ured u roku od 20 dana. Ako vojni obveznik ne ispoštuje taj rok, više neće moći dobiti kredit ili zajam, registrirati tvrtku, automobil ili nekretninu. Čak gubi i vozačku dozvolu. Ove mjere se u zakonu nazivaju "privremenima". Druga takva mjera može biti ukidanje socijalnih naknada, o čemu mogu odlučiti regionalne vlasti.

Autori Telegram kanala "Možemo objasniti" ukazuju na to da ograničenja znače da "milijuni Rusa koji su napustili zemlju gube svoja prava". Mnogi od njih nemaju „Gosuslugi" digitalni nalog pa stoga ne mogu ništa saznati o obavijesti o vojnom roku i ne mogu primati preporučene pošiljke pa se tako ni odazvati pozivu. "Oni će unatoč tomu izgubiti pravo prenijeti imovinu koja im je ostala u Rusiji. Neće moći prodati svoj automobil, a također će imati poteškoća s podnošenjem zahtjeva za putovnicu", navodi se na kanalu Telegram.

Mnogi novi vojnici šalju se na bojište u Ukrajini Foto: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO

Registar za sve vojne obveznike

Izmjene predviđaju i jedinstveni registar vojnih obveznika na temelju državnih baza podataka. Na primjer, informacije o mjestu prebivališta, poreznom identifikacijskom broju, broju telefona ili vozačkoj dozvoli trebale bi biti dostupne od državnih ureda, ali i od strane sveučilišta, poslodavaca i drugih organizacija.

Na temelju evidencije vojnih obveznika automatski bi se trebao generirati "opće dostupan registar" poslanih obavijesti o mobilizaciji. Poziv se smatra dostavljenim tjedan dana nakon upisa u ovaj popis čak i ako ga se nije moglo uručiti na drugi način.

Vladimir Zimljanski iz ruskog Glavnog stožera rekao je krajem ožujka da je Rusija ove godine već registrirala ročnike prema "novom formatu". Vojne uprave dobivale su podatke od federalnih, regionalnih i lokalnih vlasti u digitalnom obliku, koji su kasnije, između ostalog, korišteni i u papirnatom obliku. Zimljanski je naglasio da je 700.000 mladića rođenih 2006. sada registrirano u vojsci. Od 1. travnja se svima šalju obavijesti o vojnom roku - digitalno ili u papirnatom obliku.

Promatrači strahuju da se izmjenama zakona priprema velika mobilizacija. Naredba o takozvanoj djelomičnoj mobilizaciji u rujnu rezultirala je valom izbjeglica: stotine tisuća Rusa napustilo je zemlju.

Međutim, Dmitrij Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika, nedavno je u tom kontekstu izjavio da uvođenje jedinstvenog registra vojnih obveznika i digitalnih obavijesti nema nikakve veze s mobilizacijom, nego samo služe boljem sustavu prijave u vojsku.

Kao i uvijek, proljetna regrutacija u Rusiji traje od 1. travnja do 15. srpnja i odnosi se na sve Ruse od 18 do 27 godina. Nacrt zakona o postupnom podizanju dobi za odlazak u vojsku već je podnesen Državnoj dumi, ali još nije usvojen.

