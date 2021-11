DW prodaje NFT za slobodu medija

Trenutno nisu laka vremena za slobodu medija. Vjerojatno su zato ove godine Nobelovu nagradu za mir dobila baš dva novinara: Maria Ressa s Filipina i Dmitri Muratov iz Rusije. Odbor za dodjelu Nobelove nagrade ih je odabrao zbog njihovog angažmana za slobodu mišljenja, koja je „preduvjet za demokraciju i trajni mir".

U zatvorima širom svijeta nalazi se 339 novinarki i novinara te oko stotinu blogera, novinara-amatera i suradnika medija, priopćila je organizacija Reporteri bez granica. To je znatno više nego prošle godine, kada je također već bio dostignut neslavni rekord. Zabrinjavajući je i broj ubijenih novinarki i novinara – ove godine više od 30 njih.

Aukcija za slobodu medija

Kako bismo izrazili naš respekt za sve novinarke i novinare širom svijeta, snimili smo video koji sadrži riječi „sloboda medija" na 30 jezika zastupljenih na Deutsche Welleu. Taj video smo ponudili na prodaju, a prihod će biti uplaćen na račun Reportera bez granica.

Dobitnici Nobelove nagrade za mir: Maria Ressa iz Filipina i Dmitri Muratov iz Rusije

Povod za tu akciju bila je želja da doznamo više o fenomenu koji je uzbudljiv i obećavajući, ali i prilično rijedak: naš video koji je na prodaju označen je tzv. NFT-om.

NFT je kratica za non fungible token (nezamjenjivi token) koji predstavlja svojevrsni digitalni certifikat. Na taj način se digitalni podaci, koje je inače moguće neograničeno kopirati, mogu označiti kao originali i time razlikovati od kopija. Osnova za to je tehnologija blok-lanac ili blockchain, na kojoj se također temelje i kriptovalute poput bitcoina.

Milijuni za piksel

Ove godine je NFT postao poznat i zbog prodaje jednog digitalnog originala za jako mnogo novaca. U ožujku je digitalni kolaž američkog umjetnika Beeplea prodan za 69 milijuna dolara. Time je do tada slabo poznati Beeple dospio na treće mjesto na popisu najskupljih živih umjetnika, odmah iza Jeffa Koonsa i Davida Hockneya. To je bilo prvi put da je jedna ugledna aukcijska kuća, naime Christie's, obavila NFT-prodaju.

No većina NFT-ova se prodaje na specijaliziranim internetskim platformama. I ondje se vrti puno novca. Prodaje se svašta – od autoportreta zviždača Edwarda Snowdena preko video-snimaka sportskih događaja do internetskih memova poput videa s dražesnim mačkama. Naravno, ima i prave umjetnosti. Rekordnu cijenu dostigao je čak i NFT jedne stranice lista New York Times s tekstom o fenomenu digitalne umjetnosti.

DW-profil na aukcijskoj platformi foundation.app

PressFreedomX30

U narednim člancima ćemo objasniti kako funkcionira NFT i koja smo iskustva imali, kao i zašto neki NFT smatraju tehnologijom budućnosti, dok drugi misle da je riječ o prijevari i zagađenju klime.

NFT naše medijske kuće Deutsche Welle se zove PressFreedomX30 i za nas predstavlja mogućnost da više saznamo o toj temi – to bi se moglo usporediti s probnom prodajom na Ebayu 1995. godine ili probnom vožnjom prvog Teslinog automobila 2008.

Tko želi sudjelovati na dražbi, treba digitalni novčanik i kriptovalutu Ether. Link aukcije je:

https://foundation.app/@DW.com

Aukcija počinje u utorak (16.11.) u 17 sati i traje 24 sata od prve ponude.

Čista zarada (kad se odbije provizija aukcijske platforme) je namijenjena Reporterima bez granica, organizaciji koja širom svijeta dokumentira kršenja slobode medija i pomaže progonjenim novinarkama i novinarima.

