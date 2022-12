Druge zemlje, druge geste i shvaćanja

Koliko komplicirano to može biti s govorom tijela iskusila je nedavno na svojoj koži njemačka nogometna reprezentacija. Na svojoj prvoj utakmici Svjetskog prvenstva, u znak prosvjeda protiv FIFA-e, igrači su na grupnoj fotografiji prekrili usta rukama. U Njemačkoj je svima bilo jasno što su reprezentativci time htjeli reći: "FIFA nas je ušutkala." Jer njihovom kapetanu nije bilo dozvoljeno da nosi vrpcu „One Love", koja je korištena u Kataru protiv diskriminacije homoseksualaca i na prosvjedima za ljudska prava. U nekim zemljama je ta gesta možda tako shvaćen, ali u zemlji domaćinu Svjetskog prvenstva Kataru i susjednim arapskim državama to je shvaćeno potpuno drugačije. Kada se tamo stavi ruku na usta to znači da je bolje povući ono što je rečeno - ili da određene riječi uopće ne bi trebale biti izgovorene.

Pogrešan signal

Ubrzo je uslijedila reakcija, koja je pokazala zlonamjernost katarskih medija. Čak i nakon što su se informirali što zapravo znači to čudno ponašanje Nijemaca, nije prestalo zlobno likovanje. Emirat je optužio Nijemce za dvostruke standarde: kritizira se odnos prema ljudskim pravima, a onda njemački ministar gospodarstva Robert Habeck napravi piruetu kako bi osigurao energente iz Katara. No to je gesta, za koju međunarodna zajednica ima razumijevanja.

Ova gesta njemačkih nogometaša ima drukčije značenje u Kataru nego u Njemačkoj

Možda su Nijemci trebali unaprijed saznati što stavljanje ruke na usta može značiti u jednoj drugoj zemlji. Jer, naš govor tijela ne shvaća se svugdje isto i nije univerzalni jezik u svim zemljama svijeta. Neke geste mogu imati potpuno različita značenja ovisno o zemlji i kulturi.

Čuvajte se palca

Posebno eksplozivno je dizanje palca prema gore. Ova gesta, koja u Njemačkoj znači da je nešto „super", trebala bi se s oprezom uzeti u dijelovima Afrike i Azije. Jer, podignut palac predstavlja simbol falusa i shvaća se kao vulgarna, seksualna uvreda.

Geste se uče od djetinjstva

Slično problematično može biti kada palcem i kažiprstom napravite krug. Među roniocima je ova gesta važan znak razumijevanja kojim svojim kolegama pod vodom signalizirate: "Sve je u redu, ja sam dobro." Kada ovu gestu napravite izvan vode, ona također ima pozitivnu konotaciju u mnogim zemljama. U Njemačkoj to znači da smatrate da je nešto odlično. Ta gesta se koristiti da npr. pohvalite ukusan obrok u restoranu. Belgijski ili tuniski kuhar, međutim, bio bi uvrijeđen ovom gestom – to bi za njega bila uvreda – odnosno poruka da je "nula" i "bezvrijedan". U arapskim zemljama čovjek se čak osjeća ugroženim tom gestom, koja čak signalizira drugoj osobi: "Pazi, ako na prestaneš, udarit ću te!" I dok Japanci tu istu gestu tumače kao simbol novca, u južnoj Europi, u Brazilu ili u Rusiji to se smatra uvredom.

Ronilac signalizira da je sve u redu, ali ne važi svugdje takvo tumačenje ovoga znaka

Ljubitelji piva, pripazite!

U Njemačkoj, ako želite dva piva, rado ćete to signalizirati ispruženim palcem i kažiprstom. U Velikoj Britaniji, međutim, ne biste dobili pivo - tamo se dobije piće samo kada podignete dva prsta. U Kini biste tom gestom mogli podmiriti cijeli stol, jer tamo ona simbolizira broj osam. Međutim, u Japanu treba biti oprezan, jer se dizanje dva prsta tumači kao uvreda.

Prekriženi kažiprst i srednji prst iza leđa ili glave također imaju različita značenja: u Brazilu i Kanadi time se kolegi nastoji poželjeti puno sreće. U Švedskoj, Švicarskoj ili Španjolskoj ta se gesta doživljava kao namjerna laž, dok u Kini ta gesta znači broj deset.

"Pobjeda" nije isto što i pobjeda

Dobro poznata oznaka za mir "Peace" ili pobjeda "Victory" također može dovesti do nesporazuma. Ako kažiprst i srednji prst ispružite prema gore kao V, a ostale prste savijete prema dolje, to se vjerojatno u većini zemalja shvaća kao "mir" ili "pobjeda". Međutim, ako nadlanicu okrenete naprijed, ljudi u Engleskoj i zemljama pod utjecajem Velike Britanije kao što su Australija, Malta ili Novi Zeland to shvaćaju negativno: tamo ovaj znak označava krajnje nepristojnu poruku, koja glasi: "Nosi se!" U zemljama poput Japana, Južne Koreje i Tajvana, međutim, ta gesta se često može vidjeti na fotografijama - kada ljudi jasno daju do znanja da se trenutno osjećaju sretno.

Ovi Argentinci su pokazivali da vjeruju u pobjedu

Da ili ne?

Čak i klimanje glavom ima svoje zamke. U većini zemalja to se uzima kao afirmativno "da". U arapskim zemljama, ali i u Turskoj ili Grčkoj ljudi na ovaj način kažu "ne". A u Japanu ne kažete „ne" odmahujući glavom, već pomicanjem ruke naprijed-nazad na način kao brisač na vjetrobranskog stakla na automobilu.

Dakle, ako idete na put, trebali biste prethodno provjeriti kakvo značenje imaju različite geste. Jer, ako komunicirate samo rukama i nogama, možete uletjeti u zamku.

