Dramatična razina antisemitizma u Njemačkoj

"Od 7. listopada više se ne predstavljamo niti otkrivamo da smo Židovi", kaže Ariel Elbert iz udruge Keshet Deutschland. "Skrivamo svoje simbole i pažljivi smo kada ulazimo u javni prostor." U ovoj udruzi organizirani su queer-Židovi, koji traže dijalog s civilnim društvom.

Niz godina je to i funkcioniralo no od napada islamističkog Hamasa u Izraelu od toga nije puno ostalo. "Osobe, s kojima smo surađivali, sada iznose antisemitske i huškačke stavove i poruke." Elbert opisuje kakve posljedice za pripadnike udruge ima značajno porasla mržnja prema Židovima. Policijska zaštita je minimalna razina sigurnosti kako bi se uopće moglo ući u neki prostor. Događaji se otkazuju ili se uopće ni ne planiraju.

Ariel Elbert je Židovka, koja govori iz perspektive pogođenih i svojim primjerom upotpunjava "Civilni izvještaj o antisemitizmu", koji je predstavljen u Berlinu.

Felix Klein se ovom temom bavi svakodnevno. Njegova službena titula je: povjerenik savezne vlade za život Židova u Njemačkoj i borbu protiv antisemitizma. On kaže: "Da bi se antisemitizmu oduzelo plodno tlo, većina nas se mora jasno i glasno suprotstaviti mržnji prema Židovima."

U Berlinu se preporuča nošenje kipe samo uz policijsku zaštitu Foto: Michele Tantussi/AFP/Getty Images

Antisemitski napadi potaknuti mržnjom udvostručeni

Ariel Klein navodi brojke koje ilustriraju razmjere antisemitizma. One dolaze iz aktualnog izvješća Saveznog ureda za borbu protiv kriminala (BKA) o politički motiviranom kriminalu. U kategoriji zločina odnosno napada iz mržnje, u 2023. godini zabilježeno je oko 17.000 delikata. Od toga je preko 5.100 motivirano antisemitizmom, što je skoro dvostruko u odnosu na prethodnu godinu.

Povjerenik za antisemitizam stavlja ove brojke u proporciju s udjelom Židova u odnosu na ukupan broj stanovnika u Njemačkoj, koji iznosi 84 milijuna. Oko 30 posto kaznenih djela iz mržnje otpada na "neznatno malu židovsku zajednicu koja čini samo 0,25 posto ukupnog stanovništva".

Uspješno procesuiranje

Ariel Klein je zadovoljna reakcijom države na rastući antisemitizam u Njemačkoj. Procesuiranje kaznenih djela je uspješno u međunarodnoj usporedbi: "Tko huška protiv Židova na demonstracijama ili skandira antisemitske slogane 'From the River to the Sea', mora se suočiti s policijskim mjerama ili podizanjem optužbe."

Parola "From the River to the Sea, Palestine will be free" ("Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna") često se čuje na antiizraelskim demonstracijama i dio je repertoara pro-palestinskih grupa. Time se misli na područje između rijeke Jordan i Sredozemnog mora. To uključuje pored teritorija Izraela i Zapadnu obalu i Pojas Gaze. U Njemačkoj je slogan zabranjen nakon napada Hamasa na Izrael. Obrazloženje: time se osporava pravo Izraela na postojanje.

Ariel Elbert, Felix Klein i Tahera Ameer pri predstavljanju izvješća Foto: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

Zagovaranje odlučnog djelovanja

Odlučno djelovanje podržava i Tahera Ameer iz upravnog odbora Zaklade Amadeu Antonio, koja se bori protiv antisemitizma, rasizma i desničarskog ekstremizma. "Onaj tko bagatelizira i veliča zločine Hamasa od 7. listopada - odrubljivanje glava, silovanja, otmice - taj također veliča i slavi nedjela islamističkih terorista", kaže Tahera Ameer. Dodaje i kako je stalno naglašavanje toga vrlo važno.

Od civilnog društva Tahera Ameer očekuje jasnije znakove podrške. "Pozivam sve demokratske aktere u Njemačkoj da dosljedno i pravim imenom nazivaju antisemitizam i pokažu solidarnost s pogođenima!"

I zaključuje: „Činjenica da Židovi skrivaju svoj identitet iz straha za svoju sigurnost, moralo bi sve alarmirati."