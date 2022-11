Dokumentarni film o usponu Angele Merkel

U svom dokumentarnom filmu „Merkel – moć slobode“, redateljica Eva Weber prikazuje bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel kao spretan politički multitalent: ona prkosi populistima i autokratima, kroti šovinističke alfa-muškarce u politici, nosi se s krizama – ništa, čini se, nije problem za Merkel.

Film uspijeva doći do srži njezine osobnosti, pa čak i da se malo približi političarki za koju se smatra da je nepristupačna i koja je 16 godina vodila vladu u Njemačkoj – iako nema ni jednog aktualnog intervjua s njom u cijelom dokumentarcu.

Osobni kodeks vrijednosti

Arhivska građa i intervjui s domaćim i međunarodnim novinarima, kao i visokim političarima iz Njemačke i inozemstva daju publici dobar dojam o vrijednostima kojima se rukovodila bivša savezna kancelarka.

Eva Weber

Njezini pragmatični postupci su uvijek bili utemeljeni na njezinom osobnom kodeksu vrijednosti. Zbog toga se znala čak usprotiviti i vlastitoj stranci.

Iz međunarodne perspektive

„Uvijek sam gledala na njezinu karijeru izvana i bila sam fascinirana koliko je različito bila doživljavana u različitim vremenima – pozitivno u Njemačkoj, negativno u inozemstvu ili obrnuto", rekla je redateljica Eva Weber, koja već dugo živi u Engleskoj, na tribini nakon premijere u Berlinu u srijedu uvečer.

Upravo taj pogled izvana karakterizira film: to je distanciran pogled na izuzetnu političarku iz međunarodne perspektive. Dok je unutarnja politika Angele Merkel ostala ipak u drugom planu.

Redateljica je na ideju za film došla u ljeto 2020. u doba kada je Boris Johnson bio sveprisutan u Velikoj Britaniji - i na svim mogućim naslovnim stranicama. Kontrolirano držanje Angele Merkel bilo je u totalnoj suprotnosti s ležernim ponašanjem britanskog premijera.

Put prema vrhu

Dokumentarac detaljno opisuje uspon Angele Merkel: počinje kao kćerka pastora u Istočnoj Njemačkoj, odlučila je studirati fiziku kako bi morala što manje pričati o politici u DDR-u. Nakon ponovnog ujedinjenja, postala je prva istočnonjemačka ministrica u prvom kabinetu ujedinjene Njemačke i na koncu prva žena na kancelarskoj funkciji. „Angela Merkel je imala dva života: život prije pada Zida (Berlinskog zida, nap. reed.) i život nakon pada Zida", kaže Eva Weber.

Weber je rekla da je fascinirana koliko je DDR oblikovao Angelu Merkel kao osobu i kao političarku, i kako je njezin život prije pada Zida utjecao na njezinu vladavinu. Merkel je kroz svoje osobno iskustvo stekla jasno razumijevanje demokracije i slobode i zna koliko i jedno i drugo može biti krhko, dodala je Weber.

Angela Merkel 1991. godine

"Protestantski politički stil"

Politički nikada nije podržavala Angelu Merkel, rekla je redateljica. Ali, njezin „protestantski politički stil“ ju je impresionirao. Njezina pragmatična priroda i njeno oslanjanje na činjenice izdvajaju Merkel od mnogih drugih šefova vlada. Weber iznimno poštuje politički stil Angele Merkel i stoga je željela ti staviti u prvi plan - a ne njezine političke odluke.

Dokumentarni film u velikoj mjeri izostavlja političke neuspjehe ili posljedice njihovog djelovanja, kao na primjer oko politike bivše kancelarke prema Rusiji.

Biografija umjesto analize

Film je više biografija nego politička analiza. Još je rano za bilancu nasljeđa, rekla je Weber. I nije nužno njezin posao kao filmskog stvaratelja da ocjenjuje ostavštinu Angele Merkel, rekla je u Berlinu.

Novinar Ralph Bollmann, koji je napisao biografiju Angele Merkel, a također se pojavljuje i u filmu, dijeli to mišljenje. On vjeruje da film transportira međunarodnu karizmu Angele Merkelove kao osobe. „Mislim da su neki ljudi u Njemačkoj podcijenili što je zapravo Angela Merkel, kakva je ona figura", rekao je on. Pogotovo na koncu karijere ona je stekla brojne međunarodne obožavatelje i inscenirala se kao pandan bivšem razmetljivom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, smatra Bollmann.

Trump i Merkel na samitu G20 u Hamburgu (2017.)

Film bi Nijemcima trebao pružiti povod za razmišljanje, kaže ovaj novinar. „Merkel je u svojim javnim nastupima otkrila nevjerojatnu količinu sebe – iako su mnogi uvijek govorili da je bila strašno dosadna." To je dovoljan razlog da se sada snimi takav film, čak i ako se još ne može konačno suditi o njezinoj ostavštini, dodao je.

Dokumentarac DW-a o Angeli Merkel

DW je također posvetio jednu produkciju Angeli Merkel na kraju njezinog kancelarskog mandata. U dokumentarnom filmu DW-a govore ljudi s kojima je ona dijelila političku pozornicu tijekom svoje 16-godišnje vladavine.

