Deseci tisuća njemačkih viza za stručnjake izvan EU-a

Savezno ministarstvo vanjskih poslova je u prvoj polovici ove godine izdalo više od 80.000 viza ljudima koji žele raditi u Njemačkoj. Oko polovice njih (skoro 40.000) su stručnjaci, doznala je agencija dpa iz Ministarstva. Za usporedbu, u istom razdoblju prošle godine stručnjacima je izdano 37.000 viza. A u cijeloj 2023. je Ministarstvo vanjskih poslova izdalo 157.000 viza ljudima koji su htjeli raditi u Njemačkoj, od toga 79.000 stručnjacima.

Skupljanje bodova za kartu šansi

Takozvana karta šansi, koja je uvedena prvog lipnja ove godine, još nema velik utjecaj na broj migranata koji traže posao u Njemačkoj. Dosad je izdano nešto manje od 200 viza na toj osnovi, rečeno je u Ministarstvu vanjskih poslova. Uvjet za kartu šansi je strukovna izobrazba koja je državno priznata u zemlji podrijetla, najmanje dvogodišnja strukovna izobrazba ili odgovarajuća visokoškolska diploma te znanje njemačkog ili engleskog jezika. S obzirom na razinu znanja jezika, radno iskustvo, starosnu dob i vezu s Njemačkom, zainteresirani dobiju bodove koji pomažu u stjecanju karte šansi.

Bodove donosi i izobrazba za zanimanja koja su u Njemačkoj deficitarna. Tko skupi dovoljno bodova može doći u Njemačku i ima godinu dana vremena za traženje stalnog zaposlenja. Pod određenim uvjetima moguće je produženje za dvije godine.

Strani liječnici su već odavno uobičajeni u njemačkim bolnicama Foto: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Raditi bez prethodnog postupka priznavanja diplome

Njemačka od 2020. godine ima zakon za doseljavanje stručne radne snage kako bi poticala dolazak stručnjaka iz inozemstva. U studenom 2023. na snagu je stupio prvi dio reforme toga zakona koji je dogovorila vladajuća koalicija socijaldemokrata (SPD), Zelenih i liberala (FDP). Taj dio je obuhvaćao prije svega olakšice kod tzv. „Plave karte EU-a" te kod priznavanja stručne kvalifikacije. Od ožujka stručna radna snaga sa završenom izobrazbom i radnim iskustvom može doći u Njemačku i početi raditi bez prethodnog postupka priznavanja diplome. Oni dakle ne moraju dokazati obrazovanje koje je priznato u Njemačkoj, ali poslodavac im mora osigurati godišnju plaću od 40.770 eura bruto, odnosno u zanimanjima kod kojih postoje kolektivni ugovori poslodavac se mora držati toga kolektivnog ugovora.

Osim toga od 1. lipnja ove godine za osobe iz zemalja zapadnog Balkana postoje dodatne mogućnosti dolaska u Njemačku na posao. Unutar Europske unije postoji sloboda odabira zemlje u kojoj će čovjek raditi. Koliko ljudi dolazi radi posla iz zemalja izvan EU-a ovisi o tomu koliko je komplicirano podnošenje zahtjeva za vizom i koliko dugo zainteresirani podnositelj mora čekati na termin u njemačkom konzularnom predstavništvu. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da prioritetno obrađuju zahtjeve za zaposlenje stručne radne snage u Njemačkoj. A do 1. siječnja 2025. bi sustav za dodjelu viza trebao biti potpuno digitaliziran.

Peter Adrian zagovara "kulturu dobrodošlice" na svim razinama Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Pledoaje za kulturu dobrodošlice

Jasno je da nedostatak stručne radne snage predstavlja jedan od najvećih gospodarskih rizika u Njemačkoj. Vodeće udruge njemačkoga gospodarstva s obzirom na nedostatak stručnjaka nužnom smatraju kulturu dobrodošlice. Predsjednik Njemačke industrijske i trgovinske komore DIHK Peter Adrian izjavio je za agenciju dpa: „Poruka mora glasiti: veselimo se što Vas možemo pozdraviti kod nas u Njemačkoj. A za to ima puno mogućnosti. To počinje s dodjelom viza, kad netko želi doći u Njemačku, a završava s osiguravanjem stana i skrbi za djecu. Tu na brojnim područjima imamo deficita", kaže Adrian te dodaje da novi zakon o doseljavanju stručne radne snage načelno treba gledati pozitivno: „Ali, on je prekompliciran. U praktičnoj primjeni zaostajemo. Ne vjerujem da s ovom varijantom možemo dovesti puno stručne radne snage."

"We want you!"

I predsjednik Savezne udruge njemačke industrije BDI Siegfried Russwurm vidi potrebu za poboljšanjem kod provedbe zakona o useljavanju stručne radne snage. „Zadaće počinju kod veleposlanstava i konzulata. Svi poznaju američki plakat 'We want you!'. I mi moramo tako razmišljati i djelovati. Ta kultura dobrodošlice mora biti provođena do općinskog ili okružnog ureda za strance."

Siegfried Russwurm (desno) u razgovoru sa saveznim kancelarom Olafom Scholzom Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

To mora obuhvaćati i praktična pitanja, kaže šef BDI-ja. „Moj omiljeni primjer je: mogu li registrirati auto u svom okružnom uredu ako ne govorim njemački? Postoji li netko tko taj standardni postupak obavlja na engleskom jeziku? To su banalnosti. Ali one neobično pomažu ljudima koji počinju raditi u drugoj zemlji, koji su možda imali prvi tečaj stranog jezika, ali su unatoč tomu nesigurni. U cijelom tom lancu se treba još puno toga napraviti."

aj/haz/wa (dpa)

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.