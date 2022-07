DDR-ov kofeinski kolaps

"Ovo je čisti otrov za štakore": ovim riječima građani DDR-a su dočekali mješavinu koju je državni vrh poslao na tržište kako bi ublažio nestašicu omiljenog napitka građana Istočne Njemačke. Formula je bila jednostavna: pola prave kave, pola raznih nadomjestaka, tzv. kavovina od prženih žitarica uz dodatak cikorije.

Kavena kriza

No građanima je bio "pun kufer" svinjarija koji im je državni vrh godinama pripremao u zemlji "radnika i seljaka". Nezadovoljstvo građana je bilo toliko da jezloglasna tajna policija Stasi 1977. proglasila "kavenu krizu" i upozorila državni vrh na moguće posljedice. Jer: slobodu i demokraciju mi možeš uzeti ali kavu ne diraj.

Razlog nevoljama istočnonjemačkog tržišta, kojem je ionako nedostajalo svakojake robe svakodnevne potrošnje, osobito ako je dolazila iz inozemstva, je kao i obično bila nestašica deviza i kronična ispražnjenost državne blagajne iz koje je većina sredstava odlazilo za potrebe ogromnog sigurnosnog aparata.

"Loša kvaliteta i skriveno poskupljenje doveli su do krize legitimiteta socijalističke države i sposobnosti da skrbi za svoje građane", kaže sociologinja Anne Dietrich sa Sveučilišta u Leipzigu u svom članku "Kava u DDR-u – primarno političko pitanje" koji je objavljen povodom godišnjice izbacivanja zloglasne mješavine "Kaffe Mix" na DDR tržište koja je u trgovinama osvanula 26. srpnja 1977.

Pijete previše kave

Omražena "Erichova mješavina"

Dietrich u svom članku objašnjava i ljubav Nijemaca s obje strane granice podjeljene zemlje prema crnom napitku. I zapadni i istočni Nijemci su povratak blagostanja (na Zapadu pravog, na istoku djelomičnog) u šezdesetima povezivali s pojavom prave kave na tržištu pristupačne svima.

Nakon rata pa sve do kasnih pedesetih većina Nijemaca je pila razne mješavine koje su bojom i (donekle) mirisom i okusom podsjećale na napitak iz plodova prave kave.

Povjesničar Volker Wüderlich kaže kako je krajem sedamdesetih kava na svjetskom tržištu poskupjela no to poskupljenje su potrošači na zapadu zemlje mogli prebroditi ali na istoku je ionako dramatična situacija s devizama dovela do ruba eksplozije.

"Ja želim samo još jednom želim ponoviti da za potrebe uvoza kave godišnje trošimo preko 300 milijuna dolara", upozorio je tadašnji državni šef Erich Honecker svoje "razmažene" građane. Oni su ga nagradili time što su (naravno ne pred Stasijevim špijunima) "otrov za štakore" nazvali "Erichovom mješavinom".

Pomoć iz Vijetnama i Zapadne Njemačke

Državni vrh se snalazi kako je znao i umio. Tako je s Etiopijom postignut dogovor o razmjeni oružja za kavu. No to nije bilo ni izbliza dovoljno za podmirenja potreba DDR tržišta. Stasi je u jednom izvješću državnom vrhu napisao kako je nova mješavina "neprihvaćena od širokih narodnih masa" i da se njome pune skladišta. Erichovu mješavinu nije htio nitko.

Državnom vrhu je u pomoć na kraju priskočio oporavak svjetskog tržišta kave i smanjenje cijena. Iz ove krize je izrodio i ugovor s bratskim socijalističkim Vijetnamom koji je za potrebe svog europskog partnera povećao produkciju kave. I na kraju i povećanje broja paketa koje je rodbina sa zapada slala svojim zatočenim rođacima u DDR-u: prema nekm procjenama 18 posto ukupne konzumacije kave u Istočnoj Njemačkoj u osamdesetim godinama je počivalo na kavi iz privatnih paketa koji su dolazili iz SR Njemačke.

