Dan Republike Srpske: Dodik, Orban i američki F-16

Uoči još jednog obilježavanja Dana Republike Srpske, političke tenzije podignute su na najvišu razinu do sada. Politički odnosi zategnuti su zbog toga unutar Bosne i Hercegovine, ali i između entitetskih dužnosnika i međunarodne zajednice. Vrhunac ovih posljednjih je najava nadlijetanja američkih borbenih aviona F-16 iznad BiH tijekom ponedjeljak (8.1.), uoči Dana RS-a, koji će sutra biti obilježen u Banja Luci. Iako su američki avioni prošle godine u svibnju obavili niske prelete iznad Sarajeva i još nekoliko gradova u BiH u znak partnerstva BiH i SAD-a, zanimljivo je da se to sada obavlja upravo dan uoči obilježavanja u Banja Luci.

„Iako nisam službeno informiran da će američki avioni F-16 8. siječnja nadlijetati Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, službeno sam informiran da za to nemaju suglasnost Predsjedništva BiH. A kad su već tu, vjerujemo da će svojim prisustvom podržati proslavu Dana Republike Srpske", napisao je Dodik na društvenoj mreži X, kao odgovor na ovu najavu.

Tri puta obaran

Ustavni sud BiH je krajem 2015. godine po apelaciji tada bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića, donio odluku kojom je član entitetskog Zakona o praznicima koji se odnosi na proslavu Dana RS-a, proglasio neustavnim. Sud je utvrdio da se tada obilježava i krsna slava Republike Srpske Sveti Stefan, koji se doživljava i kao pravoslavni praznik.

Milorad Dodik (d.) s Ivicom Dačićem (u sredini), ministrom vanjskih poslova Republike Srbije, na prošlogodišnjoj proslavi dana RS-a

Sud nije osporio obilježavanje Dana Republike Srpske već samo datum 9. siječnja, jer je na taj dan 1992. Skupština srpskog naroda u BiH usvojila Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine.

Ovaj datum do sada je osporen tri puta u Ustavnom sudu, prvi put u Ustavnom sudu republike BiH odmah nakon proglašenja 1992., zatim 2015. i zadnji put 2019. godine, kada je Narodna skupština RS-a usvojila poseban zakon kojim se regulira obilježavanje 9. siječnja, ali bez vjerskog dijela. Ustavni sud BiH ni tu verziju nije prihvatio, te je zakon oboren.

Bez obzira na to, od posljednje dvije odluke ovaj dan se svake godine obilježava sve svečanije, iako su upozorenja međunarodnih predstavnika svake godine sve „oštrija".

Dva upozorenja

„Na organima za provođenje zakona, Tužilaštvu BiH i policiji je da poduzmu odgovarajuće zakonom propisane iduće korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne čelnike i državne službenike i njihovo sudjelovanje u pripremi ili organizaciji proslave 9. siječnja", poručio je u prosincu visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, upozorivši da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja kazneno djelo.

Međutim, službena Banja Luka niti poštuje, niti od sredine prošle godine objavljuje odluke Ustavnog suda BiH, nakon što je Narodna skupština donijela zakon kojim se to definira. U tom „paketu" bio je i zakon koji se odnosi na neobjavljivanje odluka visokog predstavnika. Ipak, Schmidt je prije tri dana još jednom uputio poruku vlastima RS-a.

„Osporavanje ustavno-pravnog poretka i demokracije ima posljedice. Visoki predstavnik poziva koaliciju predvođenu SNSD-om da ne djeluje na štetu Republike Srpske i njezinih građana", priopćeno je iz OHR-a.

Inače, Schmidt je prije godinu dana izjavio da se 9. siječnja neće više obilježavati na način kao što se obilježavao do sada.

„Treba reći da se 9. siječnja 2024. godine u tom okviru i na taj način neće dogoditi. Dakle, mogu se slaviti i državni i praznici entiteta, ali to se može raditi na drugi način i nikome zbog toga neće pasti kruna s glave", rekao je Schmidt prije godinu dana, nakon obilježavanja Dana RS-a u Istočnom Sarajevu.

Dijelom je bio u pravu, s obzirom na to da će sutra ovaj dan prvi put biti obilježen noćnim defileom, umjesto dnevnom paradom kao prethodnih godina. S druge strane, ministar obrane u Vijeću ministara BiH Zukan Helez, najavio je sankcije za sve pripadnike Oružanih snaga BiH koji budu sudjelovali u „obilježavanju neustavnog Dana RS-a".

900 pripadnika MUP-a RS-a

Christian Schmidt

„Ako su sve oči uprte samo u ovo Ministarstvo i Oružane snage, a sva ostala ministarstva puste svoje zaposlene, onda nismo ništa postigli. Ovdje je potrebna reakcija svih ministarstava, pravosudnih organa – Suda i Tužilaštva, kao i OHR-a", rekao je Helez, navodeći da Ministarstvo obrane ima svoje službe koje će pratiti te aktivnosti i podnositi izvještaje.

Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan pozvao je građane da nazoče defileu, te da „svi zajedno, mirno i dostojanstveno proslavimo Dan Republike Srpske".

U svečanom defileu sudjelovat će više od 900 pripadnika MUP-a podijeljenih u ešalone, a prvi put u defileu, zajedno sa starijim kolegama, bit će i kadeti Srednje škole unutarnjih poslova. Navedeno je da će doprinos proslavi Dana RS-a tijekom svečanog defilea pružiti sve institucije, kao i civilni sektor.

Prema neslužbenim informacijama, predstavnici međunarodne zajednice zatražili su diplomatskim kanalima od predstavnika susjednih zemalja da ne nazoče obilježavanju Dana RS-a u Banja Luci. Iako su ove godine očekivali državni vrh Crne Gore, to se ipak neće dogododiti, kao što je potvrdio crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Đukanović scenarij?

„Znate moj stav koji se tiče cjelovitosti BiH, to je naša državna politika, to je i moj stav. Imam jako dobar odnos sa sva tri člana predsjedništva, i s Komšićem i s Bećirovićem i s gospođom Cvijanović. Nakon posjete Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, moja sljedeći bilateralni posjet u okviru regije bit će Sarajevu, i to je već načelno dogovoreno s Bećirovićem, koji preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH, čini mi se negdje krajem ožujka, početkom travnja”, rekao je Milatović, navodeći da je poziv dobio, ali i da u Banja Luku neće ići.

Milatovićevo obrazloženje nije se pretjerano svidjelo predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku, koji mu je poručio da nema razloga da poštuje one koji imaju negativne komentare na obilježavanje Dana RS-a.

„Potpuno je nemušto da to pravda nekom borbom za cjelovitu Bosnu. Ako bi mogao sagledati, onda bi vidio da je RS od Daytona sastavni dio BiH, odnosno da čini 49 posto njezinog teritorija, koja je legitimno priznata u Daytonskom mirovnom sporazumu. Tako da ne znam ni što mu je bila potrebna ta opservacija", rekao je Dodik, komentirajući Milatovićevo obrazloženje za nedolazak.

„Ali, u svakom slučaju, poslao je jasnu poruku... Onaj tko poštuje nas, i mi ćemo ga poštivati, a onaj tko ne poštuje - nemamo ni mi nikakvih razloga", rekao je Dodik, praveći paralelu sa stavljanjem veta 2020. na posjet tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića BiH, kada je Dodik pokrenuo pitanje zaštite vitalnog interesa RS-a, nakon čega je posjeta Đukanovića poništena.

Mađarski premijer Orban je najavio dolazak u Banja Luku 9.1.2024.

Delegacija Srbije bez Vučića

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je da Republika Srpska „neće posustati pred prijetnjama", već će 9. siječnja „ove godine proslaviti veličanstveno uz nazočnost brojnih visokih gostiju iz regije i Europe, među kojima je i premijer Mađarske Viktor Orban". Osim Orbana, obilježavanju će nazočiti i predstavnici Veleposlanstva Rusije u BiH, a posjet je najavila i delegacija Srbije. Ni ove godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, neće biti u Banja Luci 9. siječnja.

„Srpski narod, a ne netko drugi u njegovo ime, izabrao je koji će dan slaviti kao Dan RS-a i da suprotstavljanje volji naroda znači nametanje", rekao je šef srpske diplomacije Ivica Dačić, najavljujući posjet delegacije iz Srbije.

„Kao i svake godine, država Srbija će imati svoje predstavnike na obilježavanju dana RS-a", rekao je Dačić.

Iz Misije OSCE-a u BiH priopćili su da se obilježavanjem 9. siječnja kao Dana Republike Srpske ne krši samo Ustav Bosne i Hercegovine već i Ustav Republike Srpske. Misija OSCE-a u BiH pozvala je vladu RS-a da u potpunosti poštuje vladavinu prava, koja mora obuhvatiti poštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao konačnih i obavezujućih.

