Crni petak – kontroverzna jagma za popustima

Cijene se uspoređuje kako bi se pronašla najjeftinija moguća ponuda – to je moto koji ove godine posebno vrijedi za dobar dio potrošača u Njemačkoj. Visoka inflacija mnoge ljude tjera da dobro razmisle prije nego što nešto kupe.

U istraživanju udruženja tvrtki digitalne ekonomije Bitkom, više od dvije trećine ispitanih izjavilo je da trenutno pažljivije razmišlja o tome što im je doista potrebno. Ljudi također navode da su sve više u potrazi za specijalnim ponudama i akcijama popusta.

„Ljudi u Njemačkoj paze na to koliko troše, a mnogi to stvarno i moraju raditi. Crni petak (Black Friday) i Cyber ponedjeljak (Cyber Monday) vjerojatno nikada nisu bili važniji za potrošače nego u ovoj 2022., godini opterećenoj inflacijom“, kaže za DW generalni direktor Bitkoma Bernhard Rohleder.

Bauk inflacije se širi Europom

Internet cvjeta

To znači da će i ove godine tijekom Cyber tjedna, od 21. do 28. studenog, prodaja nastaviti rasti, pogotovo preko interneta. Prema vlastitim istraživanjima, udruženje trgovaca HDE procjenjuje da će online-trgovci u Njemačkoj u petak (24.11.) i sljedećeg Cyber ponedjeljka (28.11.) ostvariti promet od 5,7 milijardi eura. To odgovara povećanju od nevjerojatnih 22 posto u odnosu na prethodnu godinu.

„Uspješna priča Crnog petka i Cyber ponedjeljka se nastavlja, čak i pod sadašnjim teškim uvjetima i usprkos lošem raspoloženju potrošača. Mnogi kupci upravo sada kreću u lov na povoljne cijene i žele iskoristiti ponude", kaže zamjenik generalnog direktora HDE-a Stephan Tromp.

Međutim, očekivana jagma za jeftinim cijenama na internetu će vjerojatno biti na štetu običnih prodavaonica u gradskim centrima: konkurencija Amazona, Zalanda ili eBaya već godinama otežava život radnjama i robnim kućama te šoping-centrima.

To je i jedan od razloga za novu nelikvidnost lanca robnih kuća Galeria Karstadt Kaufhof. Njihova internet-stranica je ovih dana crno-bijela, s ponudama za Crni petak – kako bi mušterije kupovale kod njih, dakle u online-ponudama robnih kuća.

Prema Bitkomu, skoro polovina ispitanih želi kupovati online na Crni petak, između ostalog i zato što tako lako mogu usporediti cijene. Samo pet posto navodi da u petak želi krene u lov po dućanima u gradu.

Dok se kreditna kartica ne užari…

U međuvremenu, zaštitnici potrošača upozoravaju na zamke. Tako njihova podružnica iz Bremena čak govori o „šoping ludilu“ – s navodnim ponudama za uštedu dok se kreditna kartica ne užari.

„Malo je vjerojatno da će se baš sada dobiti najbolja cijena u godini. Iskustvo je pokazalo da se cijene podižu tjednima unaprijed da bi namamili ljude velikim popustima", kaže Katja Nonnenkamp-Klüting iz Centra za savjetovanje potrošača u Bremenu. Stoga bi, dodaje, navodnim ponudama iz snova trebalo pristupiti sa zdravim skepticizmom.

Još jedan dobro poznati trik koji koriste online-trgovci je mjerenje popusta prema preporučenim maloprodajnim cijenama proizvođača. Međutim, te cijene se obično uopće ne primjenjuju na proizvode, a stvarne cijene su niže i u normalnim vremenima.

Kriza u Njemačkoj

Zaštitnici potrošača stoga savjetuju da se ostane hladne glave. „Kada mame veliki popusti, prestaje logično razmišljanje“, kaže Nonnenkamp-Klüting i stoga savjetuje: „Ne dozvolite da budete izloženi pritisku. Vrijeme trajanja ponude ili podatak koje pokazuju razine zaliha često su samo marketinška strategija koja vas tjera da izvršite brzu i možda nepromišljenu kupovinu."

Poznata prednost online-trgovina je zakonski obvezna opcija vraćanja u roku od dva tjedna. Ali, čak i tu vrijedi pročitati ona sitna slova na dnu – zato što je vraćanje robe često povezano s troškovima koji mogu biti relativno visoki, posebno ako je trgovac u inozemstvu.

