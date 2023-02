Crna Gora: poslije Rusa i Ukrajinaca sada dolaze Nijemci

Petočlana obitelj Oberender iz Coburga u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj je prošlog lipnja prvi put posjetila Crnu Goru. Samo dva mjeseca kasnije, kupili su kuću u primorskom naselju Utjeha kod Bara. Vratili su se kratko u Njemačku, da bi je od studenog trajno zamijenili Crnom Gorom.

"Raspitivali smo se kod prijatelja za više zemalja, Bugarsku, Mađarsku, čak i Meksiko. Kao djeca smo bili nekoliko puta na odmoru u Jugoslaviji, u Dubrovniku. Već odavno nam se sviđa mentalitet ljudi ovdje, a posebno kad kažu: "Vi u Njemačkoj radite, a mi u Crnoj Gori živimo", kažu Anja i Ralpf Oberender za DW.

Oboje su informatičari, a Ralpf i inženjer elektrotehnike. Kćerke Hanna i Ella već su se upisale u osnovnu školu u Ulcinju i uče crnogorski jezik, a njihovim stopama će uskoro i mali brat Max. Svoj dom u Njemačkoj su stavili na prodaju i čekaju kupca.

Sve više Nijemaca u Crnoj Gori

Oberenderovi su samo jedna od njemačkih obitelji koja se u posljednjih godinu dana doselila u Crnu Goru. Po podacima crnogorskog Ministarstva unutarnjih poslova, u zemlji, koja ima oko 600 tisuća stanovnika, trenutno boravi više od 700 državljana Njemačke.

Da je pojačano zanimanje Nijemaca za dolazak pokazuje i to što su prošle godine njemački državljani i firme uložili najviše novca od svih stranaca u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori. Stranci su u prvih 10 mjeseci 2022. u Crnoj Gori kupili nekretnine u vrijednosti od 370 milijuna eura, pokazuju podaci crnogorske Središnje banke. Na prvom mjestu su Nijemci s 57 milijuna eura, a prate ih do sada vodeći Rusi s 50 milijuna. Na to je sigurno utjecao i vladin program ekonomskog državljanstva odnosno dobijanja crnogorske putovnice u zamjenu za investicije.

Barski Nijemci

"Nama to nije iznenađenje jer smo čuli od mnogih da su kupili kuće u Crnoj Gori ili se preselili ovdje”, kažu Oberenderovi, ali i naglašavaju da Crna Gora nije baš sasvim „rajska zemlja“ - neki Nijemci su im se žalili da su preskupo platili svoje nekretnine u odnosu na realnu kvalitetu.

Nijemci u Crnoj Gori uglavnom su koncentrirani u Baru, pa ih već zovu "barski Nijemci". Najpoznatiji je Michael Bader koji već 15 godina živi u naselju Utjeha i "prva je pomoć" mnogim sunarodnjacima pri dolasku u Crnu Goru. Tako je pomogao i Oberenderovima. Bader je u Njemačkoj živio kod Koblenza, da bi nakon crnogorskog referenduma o nezavisnosti 2006. u Crnoj Gori kupio jedan stan, kako kaže, "čisto za odmor".

"Tada nisam razmišljao o turizmu ili nekom drugom poslu. Međutim, ubrzo sam, sasvim slučajno, izdao taj stan i stigli su mi prvi turisti. Sljedeće godine ih je došlo još više. Onda sam shvatio kakva je to razvojna šansa pa sam, korak po korak, zamijenio Njemačku Crnom Gorom”, priča Bader za DW.

Otada izdaje apartmane i uz pomoć partnera organizira izlete i ture po Crnoj Gori, a osnovao je i zakladu „Budućnost crnogorskog turizma“. Fokusiran je na turiste s njemačkog govornog područja, a zajedno sa još dva Nijemca neumorno promovira Crnu Goru kao turističku i kulturnu destinaciju, a posebno je ponosan na promociju preko njemačkih TV kuća kao što su SAT 1, WDR, SWR i ARTE.

Neki prodaju sve u Njemačkoj i ulažu u Crnu Goru

Bader objašnjava da Nijemci u Crnu Goru dolaze iz više razloga. "Neki nisu više zadovoljni političkom situacijom u Njemačkoj. Drugi žele živjeti tamo gdje je bolja klima, više sunca, gdje je more ali i planine. Njemački umirovljenici dolaze jer im je ovdje financijski lakše živjeti. Cijene energenata, ali i drugih stvari, su jako skočile u Njemačkoj i to utječe posebno na njih. Prosječna mirovina u Njemačkoj je 1400 eura i teško je živjeti od toga, a u Crnoj Gori s 1400 eura si „kralj“, slikovit je Bader.

Osim što su troškovi života znatno manji, Nijemcima je Crna Gora privlačna i zbog nižih poreza za one koji se žele baviti biznisom. To su uglavnom pojedinci ili parovi bez djece koji manje - više rade preko interneta. Druga vrsta su oni koji se fokusiraju na turizam.

"Ima Nijemaca koji su prodali sve u Njemačkoj i kupili nekretnine kako bi živjeli i radili u Crnoj Gori. Drugi ih kupuju kao investiciju za budućnost i nisu uvijek tu već koriste kuće samo tijekom odmora. I naravno, oni koji su planirali da se bave turizmom, kupili su ili grade objekte za izdavanje”, kaže Bader.

Pogled na Bar Foto: picture-alliance/dpa/V. Sharifulin

Među njima su i Oberenderovi koji planiraju iznajmljivati svoju novu kuću u Utjehi. "Mislimo da je to dobra prilika jer vidimo da broj njemačkih turista raste. Ako prodamo kuću u Njemačkoj, planiramo u Crnoj Gori kupiti još objekata za turizam. Dodatno, planiramo privući i digitalne nomade iz Njemačke koji mogu ovdje da rade preko interneta", kažu novopečeni građani Crne Gore.

Posljednja turistička istraživanja pokazuju da čak 3,8 milijuna turista iz Njemačke planira ili razmrišlja o tome da u naredne tri godine posjeti Crnu Goru. Mnogima će prvo odredište biti upravo njihovi sunarodnjaci u Baru. Bader kaže da ih u Crnoj Gori čeka jedno potpuno drugačije društvo.

"Ljudi su prijateljski nastrojeni, otvoreni i pomažu jedni drugima. Toga u Njemačkoj više nema jer svi gledaju samo sebe", tvrdi Bader dok on i ostali "barski Nijemci" pokušavaju doprinijeti novoj zajednici pa su tako prošle godine donirali novac vatrogasnoj službi u Baru, nakon njene herojske borbe s požarima.

