Charles III. u posjetu Njemačkoj: približavanje Europi

Prošlo je više od pola stoljeća otkako je Elizabeta II. svojim prvim posjetom Njemačkoj 1965. označila kraj neposrednog poslijeratnog razdoblja i početak njemačko-britanskog pomirenja. Kad Charles III. danas stiže u Berlin u svoj prvi posjet kao novi britanski kralj, u središtu pozornosti su opet povijesne veze između Njemačke i Velike Britanije, ali ovaj put na potpuno drugačiji način: kao ponovno približavanje nakon otuđenja izazvanog Brexitom.

Neki konzervativni mediji u Velikoj Britaniji pišu da s Charelsom III. u Njemačku stiže „europski kralj", čija prisna osobna veza s Njemačkom bi ga trebala osposobiti da unaprijedi bliskost Londona i Berlina.

Kralj Charles III. i njegova supruga Camilla Foto: Ed Sykes/REUTERS

Državni posjet odgovara i novom britanskom premijeru

Ovaj posjet je državni ne samo zato što se on po ustavu događa po nalogu britanske vlade, nego i zato što vjerojatno odgovara novom britanskom premijeru Rishiju Sunaku. On je postupno približavanje Europskoj uniji uzeo kao svoju glavnu zadaću kako bi popravio stanje britanskoga gospodarstva uzdrmanog Brexitom.

Prošloga tjedna u donjem domu britanskog parlamenta prihvaćeni „Windsor Framework", sporazum s Bruxellesom o vječnoj spornoj temi oko Protokola za Sjevernu Irsku, bio je prvi veliki korak prema međusobnom povjerenju i prisnijoj suradnji.

To je kompromis koji Sunak s pravom smatra svojim prvim velikim političkim uspjehom nakon preuzimanja premijerske dužnosti, ali koji za njega ostaje teško balansiranje, jer velik dio njegove stranke teško prihvaća nužnost ponovnog približavanja Europskoj uniji.

Radikalni zagovornici Brexita kritiziraju susret s von der Leyen

Kad je Sunak krajem veljače htio angažirati novoga kralja za ofenzivu šarma uoči pregovora o Protokolu za Sjevernu Irsku i najavio mogućnost primanja predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Buckinghamskoj palači, došlo je do prijepora.

Desni mediji, skloni Brexitu, sa zgražanjem su tvrdili da je to kršenje ustava koji predviđa neutralnost britanske krune. Radikalni zagovornik Brexita Jacob Rees-Mogg izjavio je čak da je to „u odnosu prema ustavu nerazumno", uvući kralja u političku kontroverzu, jer predsjednica Europske komisije na kraju krajeva nije službena poglavarica neke države.

Rishi Sunak i Ursula von der Leyen u Windsoru 27. 2. 2023. Foto: Dati Bendo/EU

Ali, Sunak je ostao pri tomu, posjet von der Leyen dogodio se u Buckinghamskoj palači, iako nešto kasnije nego što je bilo prvotno planirano, naime tek nakon što su on i predsjednica Europske komisije u Windsoru objavili postignuti kompromis.

Charles III. nije „neispisan list"

Za razliku od njegove majke, koja je na prijestolje došla kao mlada žena, Charles III. nije u svojoj poziciji kao kralj „neispisan list". On iza sebe ima već dug život kao politički aktivist. I zato za njega kontroverze kao ova oko politike nakon Brexita nisu bezopasne.

On se već desetljećima zalaže za zaštitu klime i to u međuvremenu možda može proći kao nadstranačka misija za spas planeta Zemlje, ali na drugim područjima njegov dosadašnji angažman je jasno u suprotnosti s politikom britanske vlade koja je sve više desno-populistička.

Njegove brojne zaklade, kao što je Prince's Trust, koje se brinu za socijalno zapostavljene ljude, Charlesovi redoviti susreti s izbjeglicama i politički progonjenim osobama ne odgovaraju vladi koja drakonskim zakonima uskoro želi ukinuti temeljno pravo na azil i koja zbog toga otvoreno raspravlja o napuštanju Europske konvencije o ljudskim pravima. To je korak koji su dosad u cijelom svijetu učinile samo Rusija i Bjelorusija.

Moć britanskoga kralja nije malena

Naravno da Charles predobro zna da kao kralj svoja politička i svjetonazorska uvjerenja može samo tiho dati naslutiti, a to je spomenuo i u svom prvom javnom govoru nakon smrti svoje majke. On je službeno britanski poglavar, ali britanska monarhija je ustavna, a to znači da ona mora biti što je moguće više neutralna.

Ali, kralj može dati znak, diskretno i indirektno, i izgleda da Charles to namjerava činiti. Kad mu je Liz Truss prošle jeseni zabranila putovanje na Konferenciju o klimi u Šarm El-Šeiku (COP27), on je nakon toga pozvao na prijem u Buckinghamsku palaču povodom Konferencije o klimi. I svi su došli, i britanska vlada. Moć britanskoga kralja nije malena da na takav način teme stavlja na dnevni red, jer tko će odbiti kad ga se pozove u kraljevsku palaču?

Kralj Charles III. primio je u veljači 2023. u Buckinghamskoj palači ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Foto: Aaron Chown/Getty Images

Ekološki angažirani princ popularan u Njemačkoj

I ovaj posjet Njemačkoj je u znaku tema kojima se novi britanski kralj bavi cijeli život. On će u četvrtak prije podne posjetiti Centar za ukrajinske izbjeglice u berlinskoj četvrti Tegelu, a to će biti i signal prema Londonu.

Kad se na Wittenbergplatzu Charles III. susretne s njemačkim seljacima koji proizvode organsku hranu ili kad se u dvorcu Bellevue održi prijem pod geslom „Energetski zaokret i zaštita klime", onda je jasno da Charles kao monarh želi svoju ulogu ispunjavati sadržajno konkretnije i politički angažiranije, nego njegova pokojna majka.

U Berlinu i Hamburgu se idućih dana ne očekuju kontroverze. Naprotiv, ekološki angažirani princ od Walesa je desetljećima bio popularniji u Njemačkoj nego u Velikoj Britaniji. Zato će tim zanimljivije biti kako će kraljev posjet Njemačkoj biti doživljen u njegovoj domovini.

„Europski kralj", koji po nalogu svoje vlade nastoji polako izgladiti kontroverze polarizirajućih godina Brexita - to se zacijelo neće svidjeti barem torijevcima.

aj/ARD

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu