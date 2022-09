Charles III. i njegovo teško nasljeđe

To je i uradio: iste večeri, u svom prvom obraćanju Britancima, uspostavio je ravnotežu između osjećaja tuge zbog smrti svoje voljene majke i formalnog obećanja da će vjerno služiti svom narodu, kako što je to 70 godina činila kraljica Elizabeta II. A kada je u popodnevnim satima, po dolasku u Buckinghamsku palaču pred kojom su se okupile tisuće ljudi, neočekivano prišao ogradi kako bi se rukovao s njima, osvojio je sva srca.

Charles III. i nova era

„Mislim da je ovo definitivno nova era promjena i modernizacije, drago nam je što imamo kralja Charlesa", kazala je Shaneen Clarke, koja je u nedjelju iz Wiltshirea došla u Westminster u centru Londonu, kako bi položila cvijeće ispred palače St. James. „On će donijeti promjene, spreman je i dobro pripremljen."

Osjećaj koji dijeli većina nazočnih. Rose, mlada mama iz zapadnog Londona, gura kolica s blizancima prema palači i gleda kako kraljevska garda maršira sa svojim šeširima od medvjeđeg krzna. „Bit će dobar kralj", smatra i ona. A navikla se i na Camillu: „Ona mu je dobra žena, pomoći će mu".

Brojni Britanci okupljaju se ovih dana ispred Buckinghamske palača

Sasvim drugačije je bilo u desetljeću nakon smrti princeze Diane, koju su mnogi Britanci obožavali. Charlesova reputacija tada je bila na najnižoj razini, a Camilla je bila potpuno omražena. Sredinom prošlog desetljeća, samo četvrtina Britanaca ga je htjela za prijestolonasljednika. Mnogi su ga optuživali za Dianinu smrt i bile su potrebne godine da on i njegova nova supruga korigiraju tu negativnu sliku.

Ispred Buckinghamske palače stoji i Charles Macfarlane , u tamnom odijelu s kravatom. Bio je član kraljičine ceremonijalne garde i prije dva tjedna je umirovljen. Žao mu je što mu je toliko malo nedostajalo da prisustvuje ovoj sahrani. „Jako sam tužan. Za sve nas to je velika prekretnica i kraj jedne ere." Ali on je apsolutno uvjeren da će „Charles biti dobar kralj". Kraljevska kuća se tijekom godina stalno mijenjala, ali prijestolonasljednik će sada biti „kralj za nova i drugačija vremena", smatra on.

Oprezna modernizacija

Za Charlesa III. je sada važno uspostaviti ravnotežu između modernizacije i očuvanja drevne dvorske mistike. On je od početka pristupačniji od svoje majke Elizabete, pokazuje malo više emocija i prilično jasno razumije svoju ulogu.

On neće moći nastaviti svoj rad s ekološkim organizacijama, svoju borbu za tradicionalnu poljoprivredu, arhitekturu i druge poslove po vlastitom izboru – jer pravila ustavne monarhije u Velikoj Britaniji to zabranjuju. A kada je riječ o političkim izjavama bilo koje vrste, morat će se ponašati isto kao i kraljica, koja je vrlo rijetko, u šifriranom obliku, iskazivala svoje mišljenje.

A kako namjerava kraljevsku obitelji voditi u 21. stoljeću, jasno je pokazao time što je stoljećima staru ceremoniju dolaska na prijestolje, koja je u subotu održana u palači St. James, po prvi put u povijesti otvorio za britansku javnost - time što je dozvolio direktan televizijski prijenos. Novi kralj je tako podigao veo koji se nalazio nad tradicijom i pompom kraljevske obitelji.

Dvorski izvjestitelj Charlie Proctor to je pohvalio na Twitteru: „Kralj je osobno tražio da se dozvole televizijske kamere. Svoju vladavinu Charles III. je započeo onako kako je namjerava nastaviti. To je nova, transparentna monarhija za moderno doba."

I to nije sve: po prvi put je dokumente o preuzimanju prijestolja potpisala i škotska premijerka Nicola Sturgeon. To je znak da Charles III. nastoji učiniti sve što može kako bi se izbjegla neovisnost Škotske i kako bi Ujedinjeno Kraljevstvo ostalo „ujedinjeno".

Charles sigurno neće dobiti poštovanje koje su mnogi Britanci gajili prema njegovoj majci, piše Tim Adams za lijevi list „Guardian", koji ne drži previše do monarhije. Autor, međutim, dodaje: „U vremenima ogorčenog političkog antagonizma i ekonomskih previranja, on možda može ponuditi izvjesnu emocionalnu stabilnost pristalicama kraljevske kuće." I konačno najveća pohvala za prijestolonasljednika od strane onog autora koji ga često kritizira: „Sa 73 godine on je mudriji, opušteniji i čovjek s manje prohtjeva nego u prošlosti".

Bez loše riječi o Charlesu

Kralj Charles III. i njegova supruga Camilla

Od londonskih taksista, do konobara u talijanskom restoranu, u blizini kraljevske palače, o Charlesu ovih dana u Londonu ne može se čuje loša riječ. „Imao je dugu obuku i radit će dobro", čini se da to uvjerenje prevladava. A republikance, među kojima je u mladosti bila i premijerka Truss, jedva se može prepoznati u ovim emotivno nabijenim danima.

Komentator lista „Times", Mathew Paris, međutim, piše da se vjetar brzo može okrenuti i zapuhati s druge strane: „Poput biljaka koje se okreću ka svjetlosti, monarsima je potrebna naklonost njihovih podanika. A kada su podanici razočarani, reakcija može biti nemilosrdna. Naklonost koju Charles ima kratko nakon smrti majke, može se brzo preokrenuti.”

Pored velikih zadataka, kao što su očuvanje jedinstva Commonwealtha i kraljevstva, koliko god je to moguće, modernizacije monarhije i poštovanja svojih ovlasti, Charles će također morati pokušati pomiriti svoje posvađane sinove, Williama i Harryja, ali i spriječi nove nestašluke svog brata Andrewa. „Charles nije samo postao državni poglavar, već i glava obitelji", piše list „The Telegraph". A to bi za novog kralja mogao biti najteži test. Jer kao što je poznato, to ni kraljici nije pošlo za rukom.

