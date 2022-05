Bundesliga: „Nogomet u Njemačkoj živi od navijača“

DW: Gospodine Hoffmeyer, njemački klubovi već odavno prakticiraju sustavan način rada s navijačima kako bi reducirali broj izgreda i postali atraktivni svim slojevima društva. Bundesliga je danas najgledanija liga svijeta, stadioni su redovito rasprodani. Kako je taj rad konkretno organiziran?

Dominik Hoffmeyer: Rad s navijačima u Njemačkoj se temelji na dva stupa. Na jednoj strani imamo zaposlenike samih klubova koji rade izravno s navijačima, poput mene, povjerenika za navijače. Postoje i socijalno-pedagoški navijački projekti, to je sastavni dio rada s mladima kod nas. Taj dio financiraju općine, gradovi, savezne zemlje i nogometna udruženja.

Zašto se u Bundesligi toliko pažnje pridaje radu s navijačima?

Nogomet u Njemačkoj u velikoj mjeri živi od toga da navijači dolaze na stadion, naš nogomet obilježava stadionska kultura, i zato je i važno da se navijačima sviđa atmosfera na stadionu, da rado dolaze na stadion. Upravo od toga živi nogomet u Njemačkoj, i to u najviših 4-5 liga. Zato je važno da se stadioni pune, da se privlači široke mase i različite slojeve društva.

Udruženje njemačkih nogometnih klubova jasno propisuje da svaki klub mora imati raspisano radno mjesto povjerenika za rad s navijačima. Ljudi poput Vas su spona između fanova i klupske uprave. Kako to izgleda u praksi?

Mi smo u izravnoj vezi s pojedinim navijačima. Bez obzira radi li se o ultrasima, pa i huliganima, ali i sasvim običnim fan-klubovima, očevima u obitelji, s ljudima koji se na bilo koji način zanimaju za naš klub. Oni su s nama u izravnom kontaktu, mi smo njihove osobe za kontakt, i oni znaju da se mi brinemo o stvarima koje ih muče. Ali oni isto tako znaju da ćemo im mi jasno reći što nije moguće odnosno gdje su granice. Mi uvijek pregovaramo o tome koje se ideje i interese može provesti u praksi, a koje ipak nije moguće provesti. Upravo to je vrlo važan aspekt našeg rada.

U tom poslu je vrlo važno da postoji povjerenje na relaciji navijači-predstavnici klubova. A kako to može funkcionirati vidjeli smo i ovih dana u Sevilli, fanovi Eintrachta iz Frankfurta su impresionirali nogometni svijet načinom na koji su podržali svoj klub u finalu Europske lige, ali i tijekom cijele sezone. Kako ste Vi uspjeli pridobiti povjerenje navijača Vašeg kluba, Fortune iz Düsseldorfa?

U Njemačkoj je često slučaj da povjerenici za navijače nekog kluba i sami potječu iz navijačke scene tog kluba. To su često dugogodišnji fanovi, koji onda u taj posao ulažu jako puno vremena i truda kako bi uspjeli izgraditi odnos s navijačima koji je prožet povjerenjem. A to znači da morate biti na licu mjesta, morate se pokazati. I kad igramo kod kuće i u gostima, mi smo na stadionu, stojimo stalno na raspolaganju, preko tjedna se sastajemo s navijačima, razgovaramo o cijenama ulaznica ili o drugim stvarima.

I Vi ste od malih nogu navijač Fortune. Sigurno se sjećate da je ranije na stadionima Bundeslige bilo puno više izgreda nego danas. Je li se broj incidenata smanjio zahvaljujući tom sustavnom radu i intenzivnoj komunikaciji dviju strana?

U prve tri njemačke nogometne lige propisano je da svi klubovi moraju imati popunjeno radno mjesto povjerenika za navijače. To se isplati jer zbog toga nemamo skandala, ili ih barem imamo manje, manje su kazne koje propisuje Njemački nogometni savez. I to sve zato što postoji taj preventivni rad. I on funkcionira. Na taj način raste i povjerenje između navijačke scene i klubova, ali i nogometnih udruženja. Naravno da ne teku samo med i mlijeko, jasno da kod nas nije sve dobro, ali ovaj model funkcionira sigurno bolje nego što bi to bilo bez nas.

Bez obzira na sve te napore, u Njemačkoj još uvijek povremeno bude i ozbiljnih navijačkih izgreda između domaćih i gostujućih navijača. Ali oni su danas iznimka, a ne pravilo. Kako izgleda izrada sigurnosnog koncepta za neku utakmicu Bundeslige?

Već i prije utakmice mi sudjelujemo u planiranju sigurnosnog koncepta, mi imamo dogovore s redarima, s domaćim ili gostujućim klubovima, kontakt postoji i među nama povjerenicima za navijače iz različitih klubova, postoji kontakt i s organizatorima događaja. Tako da se na dan utakmice tematizira i najmanje probleme, a s time i raste spremnost na pronalaženje rješenja. Vrlo je važna tema i gostoprimstvo. Domaći klub se trudi gostima i gostujućim navijačima omogućiti dobar doživljaj na stadionu. O tome razgovaramo intenzivno i u danima prije utakmice, a i nakon utakmice. Ponekad putujem i po osam sati u jednom smjeru, osam sati u drugom samo da bismo razgovarali o sigurnosnom konceptu i kako bi sve funkcioniralo na dan utakmice. Ali i da se unaprijed zna za naše potrebe i naše probleme, kako nitko ne bi bio iznenađen određenim razvojem ili nekom situacijom na dan utakmice. Cilj je da svi koji su u to uključeni već unaprijed mogu procijeniti situaciju, a zahvaljujući tome je i policija u Njemačkoj puno sigurnija u svom djelovanju, policija tako puno bolje zna što može učiniti i što je očekuje, a što možda neće biti potrebno u toj situaciji.

Propisujete li Vi gostujućim navijačima kako se trebaju ponašati, koje transparente smiju unositi na stadion? Je li sve baš u detalje regulirano? Ili ima prostora i za navijačku kreativnosti u okvirima dopuštenog?

Uvijek postoji komunikacija između klupskih povjerenika za navijače o tome što je dozvoljeno, što nije dozvoljeno. Razgovaramo i o tome ako netko kaže da bi htio napraviti neku koreografiju, to uopće nije problem. Mi jednostavno gledamo što je kod nas moguće, prenesemo to gostujućoj momčadi, oni se tome mogu prilagoditi. Mi im objasnimo kada se može početi ulaziti na stadion, kakva je situacija na ulazu, pazimo na to da funkcionira njihov dolazak na utakmicu, da postoje shuttle-autobusi s kolodvora. Ili koja je ruta smislena ako žele pješice u koloni doći na stadion. O svemu tome razgovaramo prije utakmice tako da gosti, ali i policija, znaju što se događa. Ali to nikako ne znači da ih mi sputavamo. Fanovi imaju svoje slobode, a to mi i želimo. Navijači imaju prostora za kreativnost, to nam je svim važno, ali to funkcionira samo zajedničkim snagama.

A koliko to doista funkcionira u praksi? Poznato je da su neki klubovi u Njemačkoj na posebno lošem glasu zbog jednog dijela svojih posebno strastvenih, pa i nasilnih navijača, na primjer u 2. ili 3. ligi. Kako s njima izlazite na kraj?

Da, apsolutno. Pogledajmo recimo situaciju u Njemačkoj. Uzmimo Dynamo iz Dresdena. Taj klub je u Njemačkoj na relativno lošem glasu što se tiče navijačke scene. Mi smo s njima do sada imali samo dobra iskustva. Već i prije utakmice imamo dobru, otvorenu razmjenu, kolege se stvarno jako trude, i što se god više razgovara međusobno, to bolje funkcioniraju stvari na dan utakmice. Postoje određene slobode, i navijači ih rado koriste, ponekad možda i malo više nego što to želimo, ali u načelu to sve funkcionira dosta dobro, a osim toga su i amplitude puno manje. I to je ponekad upravo to, da se te amplitude, odnosno ponašanje koje je izvan okvira, reducira. Ali i da su svi skupa ukupno gledajući sretniji, da ostali posjetitelji mogu biti puno sigurniji na stadionu.

Represija ili prevencija? Što je po Vašem mišljenju važnije u radu s navijačima?

Definitivno prevencija, po mom mišljenju. Represija je uvijek u jednoj mjeri sastavni dio toga, ali prevencija je upravo ono preko čega se puno toga može ublažiti.

Ublažiti neželjene posljedice? Odnosno štetu za sam klub? Na to mislite?

Mi imamo razne projekte s navijačima, u okviru kojih razjasnimo na primjer koje se materijale smije unijeti na stadion, u koje sektore ih se smije unijeti, koje su rute dolaska na stadion tabu, domaći navijači se ne bi trebali kretati onim područjem koje koriste gosti, ne bi se tamo trebali parkirati ili dolaziti željeznicom. Ta se područja jasno odvoji. Imamo dogovor i po pitanju cijena ulaznica. Taj stalni međusobni kontakt jednostavno dovodi do toga da postoji povjerenje prema klubu, da se klub brine oko interesa navijača, da se klub zalaže za njih. I baš zato navijači kroz tu vezu prema klubu, ne samo momčadi, kažu da ne žele klubu nanositi štetu, odnosno da ne žele raditi protiv budućnosti kluba.

U Njemačkoj postoje jasna pravila ponašanja na stadionima. Sankcije u slučaju njihovog nepoštivanja su dosta oštre. Kako se odnosite prema klupskim navijačima koji budu sankcionirani na primjer zabranom ulaska na stadione?

U tom slučaju mi te ljude ne ostavljamo na cjedilu. Nisu oni zauvijek isključeni. Mi se oko tih ljudi brinemo i dalje. Mi im stojimo na raspolaganju, pazimo da ih se dobro tretira, to je vrlo važan instrument kako ta osoba ne bi pomislila: pa nisam ništa napravio, a sad sam vani! Mi se brinemo oko toga da se taj slučaj razjasni, da razgovaramo s tom osobom o tome kako se može promijeniti, kako se ubuduće može ponašati kako bismo mi stekli opet povjerenje u njega, da opet može doći na stadion. Takvi programi se u cijeloj Njemačkoj odvijaju automatski, to je posvuda standard. To je itekako važan aspekt kako osoba koja je možda jednom nešto krivo napravila ne skrene skroz na loš put i u najgorem slučaju završi u kriminalu ili u društvu nekih skupina s kojima prije toga nije imala nikakvog posla.

To su svojevrsni programi navijačke resocijalizacije?

Radi se o različitim mjerama. Ponekad se te osobe moraju na stadionu godinu dana brinuti oko osoba u invalidskim kolicima, ponekad bojaju zidove, nešto popravljaju, ovisno o tome što ta osoba zna ili što joj odgovara. Naravno da 16-godišnjake ili 18-godišnjake morate drugačije tretirati nego 35-godišnjake, ali mi uvijek gledamo na svaki slučaj pojedinačno, postoje i treninzi antiagresije, nekad možda nekoga pošaljemo na savjetovanje po pitanju ovisnosti o drogama. To su različite stvari kod kojih mi surađujemo s navijačkim projektima. Mi kao klub jednostavno pokušavamo biti sidro za te ljude. Mi smo važna adresa ljudima koji idu na svaku utakmicu, Fortuna je mnogima središte njihovog života, i mi ne možemo samo tako reći: pa što sad, on se kod nas ponašao jako loše i sad mora ostati vani! Mi pratimo i dalje što je s njima i naravno da ga želimo i za deset, dvadeset, trideset godina vrlo rado vidjeti na stadionu.

Pogledajte video 02:39 Asamoah: Dosta je rasizma na tribinama!

Zašto se toliko trudite oko svakog pojedinog navijača, odnosno člana? Je li to tako zbog jedne njemačke posebnosti, odnosno pravila 50+1 koje vrijedi u profesionalnom nogometu, a kojim se jača uloga članova, te ograničava utjecaj investitora, kako bi nogomet bio bliže bazi?

To je u Njemačkoj doista jednim dijelom tako baš zbog činjenice da su klubovi uglavnom u vlasništvu članova kluba, za razliku od onih klubova iza kojih stoje investitori. Ali i u klubovima poput Leipziga i Hoffenheima postoji netko tko je zadužen za zastupanje interesa navijača, tko razgovara s fanovima i razmišlja o tome kako se može poboljšati njihovu situaciju.

Možete li si zamisliti nogomet bez navijača na tribinama?

To si ne mogu uopće ni zamisliti. I vidjeli smo u ovim korona-godinama da to jednostavno ne funkcionira.

S Dominikom Hoffmeyerom je razgovarao Srećko Matić.

Dominik Hoffmeyer je voditelj Odjela za navijače i povjerenik za navijače Fortune iz Düsseldorfa. Na utakmice prvaka Njemačke (1933.) i dvostrukog osvajača Njemačkog kupa (1979. i 1980.) počeo je redovito odlaziti kao 10-godišnjak.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu