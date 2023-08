Bugarima je dosta nasilja nad ženama

Koncem srpnja je na tisuće građana Bugarske izašlo na ulice i makar je povod opet bio napad na jednu ženu, to je dojadilo i Bugarkama i Bugarima: „Sustav ne funkcionira", pisalo je na jednom plakatu. Jer u Bugarskoj je nasilje nad ženama gotovo svakodnevica, ne tek od nepoznatih, nego od svojih partnera i u obitelji. U dvadesetak gradova te zemlje su održani prosvjedi pod parolom „Više niti jedna jedina žena".

A nije prvi put niti da se zbog toga prosvjeduje, baš kao što se i nasilje nastavlja. Samo u 2022. godini je barem 26 žena ubijeno od njima bliskih muških osoba, statistike su nevladinih udruga koji se bore protiv kućnog nasilja.

Ovaj slučaj je doista izuzetan: 18-godišnju djevojku u Staroj Zagori je njen bivši partner tako isprebijao da su joj kasnije liječnici rane morali zašiti s 400 šavova. Povrh toga joj je razbio nos i kao krunu poniženja, odrezao kosu.

Zapravo se to dogodilo još 26. lipnja, ali to je javnost saznala tek mjesec dana kasnije kad je to javila žena bliska porodici žrtve – usprkos prijetnji prijatelja nasilnikakako joj je bolje da šuti.

I ova djevojka na prosvjedu se zgraža što je bugarskom pravosuđu "laka" tjelesna povreda. Ali na ulice su izašle i žene i muškarci jer je svima toga već dosta. Foto: Alexandar Detev/DW

„Samo" plastični nož nasilnika

Ali što je građane Bugarske posebno rasrdilo je bila presuda: on jest ubrzo bio izveden pred tamošnji sud, ali obzirom da počinitelj nije koristio oružje koje je sud smatrao smrtonosnim – imao je plastični nož! – povrede žrtve su ocijenjene „lakšim“. Utoliko je počinitelj pušten na slobodu, makar je zapravo bio pod uvjetnom kaznom opet zbog nasilničkog ponašanja.

Sve to je izazvalo ogorčenje javnosti kakav se još nije vidio u Bugarskoj. Ne samo zbog ovog široko rasprostranjenog nasilja nad slabijim spolom, nego i zbog potpuno neprimjereno blage reakcije državnog odvjetništva i sudova. Kasnije se pokazalo kako je krivnja i na sudskom liječničkom vještaku koji je i ovu premlaćenu i unakaženu djevojku proglasio da je pretrpjela tek „lakše“ povrede.

Ali prosvjednicama je toga dosta: jedan od središnjih zahtjeva jest i drastično pooštravanje zakona za takve slučajeve. Prosvjedi i medijski odjek je ipak imao i nekih posljedica: zamjenik državnog odvjetnika Stare Zagore je dao ostavku, a ostavku je dao i liječnik koji je potpisao takav nalaz. Provodi se i drugo liječničko vještačenje, a počinitelj je opet u zatvoru: državno odvjetništvo je utvrdilo kako je on žrtvi prijetio i kako će je ubiti, što je također kažnjivo djelo.

I najnoviji slučaj nasilja se čini kao Déjà-vu, baš kao i sami prosvjedi: već prošlog studenog su zbog nasilja nad ženama ljudi izašli na ulice Foto: Alexandar Detev/DW

Svaka peta Bugarka...

Ta kasna pravda se može zahvaliti i tisućama prosvjednika diljem Bugarske: „Ovdje sam jer se slično već dogodilo i mojoj unuci", rekla je za DW jedna starija žena na prosvjedima u Sofiji. "Nikad nisu osudili počinitelja. U međuvremenu je otišao iz zemlje. Sad ga više nitko neće naći.“

I prema istraživanju bugarskog statističkog instituta iz 2021., preko dvadesetak posto punoljetnih žena u toj zemlji je barem jednom bilo fizički zlostavljano, bilo od nekadašnjih, bilo od sadašnjih partnera. "Većina ljudi smatra to nečim posve normalnim. To ne osuđuju pa se tako i dalje dešava”, smatra Andrea koju smo također susreli na prosvjedu u Sofiji.

Čini se kako je to dio "tradicionalnih vrijednosti” bugarskog društva, gdje je "obitelj” najprije heteroseksualna, ali gdje je i jasno tko vodi "glavnu riječ u kući”. "Tradicionalno” je i zadaća žene da o svemu tome šuti i da se svi problemi rješavaju unutar svoja četiri zida – uključujući i fizičko, još i češće psihičko nasilje, objašnjava psihologinja Aleksandra Petrova. Takve „zastarjele patrijarhalne ideje" su onda i obrazloženje kako “muškarac ima pravo nadzirati svoju ženu. Muškarci i psihički zlostavljaju svoje žene u uvjerenju kako ona ‘nije dovoljno dobra’ za njega”, tumači Petrova.

Ipak je i političarima u Bugarskoj konačno sinulo kako moraju učiniti barem nešto: parlament će se sastati na izvanrednoj sjednici već 7. kolovoza Foto: Nadezhda Peeva/BGNES

Dobro poznato podmetanje Istanbulskoj konvenciji

Niti Bugarska do danas nije ratificirala Istanbulsku konvenciju protiv nasilja u obitelji kojeg je još 2011. predložilo Vijeće Europe jer se i u toj zemlji konzervativni i nacionalistički krugovi fantaziraju kako je to nekakvo izjednačavanje heteroseksualnih i homoseksualnih odnosa. Tako su i bugarski socijalisti krenuli u pohod protiv ratifikacije u tamošnjem parlamentu 2019. tvrdeći kako ih netko tjera na “priznavanje trećeg spola”.

To se i sad opet čuje: makar prosvjednici ustaju protiv nasilja nad ženama, ti krugovi ih optužuju za “ideološke motive” i da tako Bugarsku tjeraju na potpisivanje ove konvencije. No ipak se i politički nešto dešava: sazvano je hitno zasjedanje bugarskog parlamenta 7. kolovoza kako bi se raspravljalo o izmjenama krivičnog zakona. Na prvom mjestu su tu strože kazne za takve “lakše” povrede za koje je potrebno 400 šavova, ali da se stane na kraj i psihičkom zlostavljanju u obiteljima – što u Bugarskoj uopće nije kažnjivo.

Prosvjednici se nadaju kako će i njihova zemlja konačno ozbiljno shvatiti problem nasilja nad ženama, makar je to opet skupo platila jedna mlada djevojka. Krasimir također sudjeluje u prosvjedu u Sofiji i kaže: „Nadam se kako će ovo što se zbiva, konačno otvoriti ljudima oči."

