Budnica za kineskog zmaja

Početak godišnjeg zasjedanja Narodne skupštine je protekao očekivano: oko 3.000 zastupnika je uz bodru koračnicu pljeskom dočekalo državni i partijski vrh, predvođen Xi Jinpingom. Ali tu je i uobičajena dramaturgija: govor čelnika države i stranke dolazi tek kao vrhunac, na kraju Kongresa koji će potrajati sve do sljedećeg ponedjeljka.

Vrhunac prvog dana je tako bio govor "tek" predsjednika vlade, Li Keqianga. On nije mogao zanijekati činjenicu da je gospodarski rast Kine prošle godine bio daleko od planiranog: zastupnicima je prošle godine najavljena stopa od 5,5%, ali ostvareno je tek oko 3%, što je drugi po redu najmanji gospodarski rast Kine još od godine 1976. Ali korona je proglašena završenom tako da se i gospodarstvo može brzo oporaviti. To što valjda nema delegata koji ne zna kako još uvijek vlada strah od zaraze i kako poteškoće u gospodarstvu zbog te pandemije još nisu prestale, nije razlog za prekidanje izlaganja predsjednika vlade.

Izlaganje kineskog premijera se prenosilo na golemim ekranima po Pekingu Foto: Andy Wong/AP/picture alliance

Dodatno ograničenje je, rekao je premijer, "eskalacija vanjskih pokušaja da se podjarmi i uguši Kinu". To se prije svega odnosilo na sve oštriji stav Sjedinjenih Država prema kineskoj ekspanzionističkoj politici. No i europski gospodarstvenici su postali mnogo oprezniji u investicijama i njihovoj ovisnosti o Kini. Pa ipak, mada su se nadvili tamni oblaci nad svjetsko gospodarstvo već i zbog inflacije i sve skupljih energenata, Kina može i sama pokazati svoju snagu.

Kineska "odgovornost kao velesila"

Uz uobičajeni refren kako se sve to može zahvaliti partiji i mudrom vodstvu Xija, najavljeno je da će ove godine biti otvoreno dvanaest milijuna radnih mjesta tako da će i problem nezaposlenosti u gradovima postati prošlost. Očekuje se da će ti novi zaposleni povećati domaću potrošnju što će smanjiti ovisnost od potražnje iz inozemstva. Kina se mora opet naći u ulozi svjetske sile - a to onda znači i povećanje izdataka za vojsku za 7,2%. Jer tu su "kompleksni izazovi za sigurnost", a Kina treba preuzeti "svoju odgovornost kao velika sila". Tu je i pitanje Tajvana kod kojeg se kineski premijer zalaže za "mirno ujedinjavanje" s maticom Kinom već i zato jer su sve to "Kinezi istog krvnog roda". No čini se da Peking ne isključuje i druge mogućnosti od "mirnog ujedinjavanja".

Vrhunac će biti tek izlaganje Xija - makar on od okupljenih tek očekuje poslušan pljesak za ono što je već davno odlučeno. Foto: Noel Celis/AFP/Getty Images

U čitavom izlaganju kineskog premijera Li Keqianga se nijednom jedinom riječju nije spomenula ni Rusija niti rat u Ukrajini. Nije isključeno da će delegati o tome nešto čuti od drugih i resornih čelnika, ali najvažnije će biti što kaže i što misli predsjednik države i partije, Xi Jinping. On zapravo od ovog Narodnog kongresa očekuje tek aplauz i potvrdu njegovog položaja i u doglednoj budućnosti: odluka da ipak bude na čelu partije i države i u trećem mandatu i usprkos njegovih 69 godina je donesena na kongresu Komunističke partije još prošlog listopada, a od tada traje i njegovo učvršćivanje na vlasti. Redom na najviše položaje dolaze osobe slijepo odane Xiju, a čak i za premijera Lija je ovo posljednji nastup. On odlazi u mirovinu - makar je dvije godine mlađi od Xija, a na njegovo mjesto dolazi bivši glavni tajnik Komunističke partije Šangaja i bliski suradnik Xija, Li Qiang.

