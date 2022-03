Budimpešta: Odmjeravanje snaga uoči izbora

Na predizbornim skupovima koje su organizirale pristalice Orbanove vladajuće stranke Fidesz i koalicije šest oporbenih stranaka s ciljem da svrgnu autokratskog lidera, dominirala je zabrinutost zbog rata Rusije protiv susjedne Ukrajine - ali i budućnosti Mađarske u promjenjivom geopolitičkom okruženju.

Nekoliko stotina tisuća Orbanovih pristalica okupilo se u utorak na zapadnoj obali Dunava prije nego što su preko gradskog mosta Margit hid došli pred parlament, gdje je Orban opširno govorio o potrebi da se Mađarska drži podalje od rata u Ukrajini.

„Naš interes je da ne budemo žrtvovani kao pijun u tuđem ratu. Ne možemo ništa dobiti u ovom ratu, ali možemo sve izgubiti. Niti jedan jedini Mađar ne smije se naći između ukrajinskog nakovnja i ruskog čekića“, rekao je Orban, koji predvodi Mađarsku od 2010.

Viktor Orban na skupu u Budimpešti

Orbanova predizborna kampanja, koja se ranije fokusirala na pitanja koja izazivaju društvene podjele kao što su njegovo protivljenje migracijama i neprijateljstvo prema LGBTI-zajednici, prekinuta je ruskom invazijom na Ukrajinu. Orban je od tada pažljivo nastojao izbalansirati napete odnose sa saveznicima u Europskoj uniji i NATO-u s jedne strane, te bliske veze s Rusijom tamošnjeg predsjednika Vladimira Putina.

Iako ga mnogi smatraju Putinovim najbližim saveznikom unutar EU-a, Orban je posljednjih tjedana ipak pristao podržati sankcije koje je Rusiji uvelo 27 zemalja Unije, te je osudio nasilni napad Moskve na Ukrajinu, iako nikada nije imenom spomenuo Putina u tom kontekstu.

Orban: Ljevica želi slati mađarsko oružje i vojnike u rat

Ipak, dok ruske snage napadaju ukrajinske gradove, Mađarska je u međuvremenu prihvatila više od 250.000 ukrajinskih izbjeglica. Orban z ato to vrijeme inzistira na tome da njegova zemlja ostane podalje od rata. On je odbio Ukrajini isporučiti vojnu pomoć, a ne želi dozvoliti da se isporuke smrtonosnog oružja do Ukrajine obavljaju preko Mađarske.

Orban je nastojao sebe i svoju vladu prikazati kao jamce sigurnosti Mađarske, te je javno tvrdio da će oporbene stranke poslati oružje i vojne trupe u Ukrajinu.

„Ljevica želi poslati mađarsko oružje i vojnike na prve linije fronte. Nećemo dozvoliti ljevici da uvuče Mađarsku u ovaj rat“, rekao je Orban svojim pristalicama.

Erzhebet Labadi, 79-godišnja umirovljenica iz Budimpešte, podržava Orbana i rekla je da vjeruje da premijer i njegova vlada rade na obnavljanju mira u Ukrajini, te je uvjerena da su Orbanovi bliski odnosi s Moskvom ekonomski koristili Mađarskoj.

„Ako je Orban ikada bio u dobrim odnosima s Putinom, uradio je to samo za dobro Mađarske,s ciljem da dobijemo sirovine", rekla je ona.

Oporba: Umjesto Istoka, mi biramo Europu

To nije stav Ujedinjenih za Mađarsku, radi se o koaliciji šest oporbenih stranaka koje su udružile snage s ciljem suprotstavljanja vladajućoj stranci Fidesz. Travanjsku odluku su okarakterizirali kao povijesni izbor između zapadne demokracije i istočne autokracije koju simbolizira Putinova Rusija. Oporbenjaci od Orbanove vlade traže da preuzme odgovornost za njezine bliske veze s Rusijom.

Na odvojenom mitingu na kojem su se okupile tisuće ljudi, također na Dunavu, lider oporbene koalicije, neovisni konzervativac Peter Marki-Zay, rekao je da izbor za birače „nikada nije bio tako lak...kao ove godine. Umjesto Istoka, mi biramo Europu.''

„Zbog sebičnosti i žudnje za moći našeg vođe (...) mi smo izabrali zaostali Istok umjesto Zapada koji se razvija. Dragovoljno smo se vratili na pogrešnu stranu povijesti, ali za dvadeset dana su izbori u Mađarskoj", rekao je Marki-Zay.

Manje od tri tjedna uoči izbora, oporbene stranke, za koje ankete tvrde da tijesno zaostaju za Fideszom, kritizirale su Orbana - zbog povećanja energetske ovisnosti Mađarske od Rusije i za zalaganje za bliske diplomatske veze s Moskvom, čime je Mađarska, kako kažu, iznevjerila obveze prema zapadnim saveznicima. Oporbeni pristalica Gyorgyi Hortobagyi (54) koji sebe smatra konzervativcem, kaže da se plaši da „ponovo ulazimo u sovjetsku sferu interesa".

„Rusko carstvo nam nikada nije donijelo ništa dobroga, stotinama godina, a sada je, nažalost, Orban zauzeo tu liniju", rekao je on. I dodao: „Užasno sam tužan jer, ako ne reagiramo, vidim da bi moja djeca mogla ponovno živjeti u ruskoj sferi utjecaja.''

I Tusk govorio na skupu oporbe

Pristalice mađarskog oporbenog saveza

Na skupu oporbe govorio je i bivši poljski premijer i dužnosnik EU-a Donald Tusk, koji je rekao da se „autoritarna, korumpirana država koja vrši cenzuru'' razvila u Budimpešti pod Orbanom, država koja je zauzela dvosmislen stav o rata u Ukrajini, dodao je Tusk.

„Nijedan pristojan, pošten čovjek ne bi trebao dvojiti oko toga na čijoj strani je u ovoj borbi“, rekao je Tusk i dodao da su rezultati izbora u Mađarskoj važni ne samo za Mađarsku, već i za cijelu Europu, uključujući i Ukrajinu.

Ipak, Orbanovo balansiranje između Zapada i Rusije ima odjeka kod njegovih pristalica. Nakon Orbanovog govora, Istvan Voros (74) rekao je da Orbanova politika osigurava mir u Mađarskoj.

„Ovo je dvostruka igra i Orban je dobar u tome“, rekao je on. „Nisam političar, samo glasač koji želi ostati u dobrim odnosima s Rusima."

Inače, ova masovna okupljanja u Budimpešti održala su upravo na dan početka revolucije protiv Habsburga 1848. - odnosno prije 174 godine.

dr/AP

