BRICS: Globalni jug protiv bogatog Zapada

Proširenje „petorke“ će biti jedna od najvažnijih tema samita u Johannesburgu. Lista zemalja koje su zainteresirane za ulazak u taj klub je duga. 23 države žele postati članice, među njima Saudijska Arabija, Indonezija, Iran, Argentina i Etiopija.

"Šefovi vlada i država članica skupine BRICS će objaviti zajedničku izjavu oko proširenja grupe", najavio je početkom kolovoza južnoafrički veleposlanik pri BRICS-u Anil Sooklal u izjavi za američki Bloomberg. A to će onda, kako je dodao, pokrenuti odlučujuće promjene u globalnom poretku.

Rat u Ukrajini, sankcije, kritike na račun dolara i globalno odmjeravanje snaga: samit BRICS-a ne zrcali samo distanciranje brojnih zemalja u razvoju ili tranziciji od Zapada, on je i odraz njihovog rastućeg samopouzdanja.

Provokacija iz Pekinga

Felix Lee Foto: DW

"Kina profitira od antiamerikanizma država BRICS-a, što vodi do toga da se mnoge zemlje globalnog Juga približavaju Kini“, pojašnjava stručnjak Felix Lee za DW. I kaže: "To je cilj koji Kina slijedi u BRICS-u."

BRICS je doduše jako udaljen od toga da bude funkcionirajući savez koji je prožet međusobnim povjerenjem njegovih članica, kao što je to među članicama G7, dodaje Lee: "Ali Pekingu je važno prije svega da nešto funkcionalno može suprotstaviti Amerikancima."

I Rusija slijedi svoje strateške interese. Politolog Günther Maihold sa Slobodnog sveučilišta u Berlinu kaže da „Moskva želi iskoristiti postojeći trenutak kako bi svoju saveznicu Kinu natjerala da u klub primi zemlje poput Bjelorusije ili Venezuele". Maihold dodaje kako za Putina ulazak novih članica u BRICS nudi mogućnost da prebrodi međunarodnu izolaciju.

Sporno proširenje kluba

A ta izolacija će ponovno biti demonstrirana i na samitu u Johannesburgu. Putin naime neće osobno sudjelovati na skupu na koji dolaze predstavnici ukupno 71 zemlje svijeta. Razlog: protiv njega je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao uhidbeni nalog, ICC tvrdi da je on odgovoran za ratne zločine u Ukrajini.

Planirano proširenje skupine je kao ideja sporna i unutar samog BRICS-a. Naime, Indija, Brazil i Južnoafrička Republika nisu zainteresirane za to jer bi tako izgubili na utjecaju, a s novim članicama bi dobili i nove probleme, smatra Maihold.

"Kad svatko pokušava u klub ubaciti svog prijatelja, onda se samo povećava heterogenost unutar BRICS-a, a i napetosti postaju sve veće", kaže Maihold.

Južnoafrička šefica diplomacije Naledi Pandor je već u travnju rekla kako se najprije treba diskutirati o kriterijima za prihvat novih članova. "Vjerojatno će to ići u smjeru da će postojati krug članica BRICS-a plus one zemlje koje neće imati ista prava i mogućnosti suodlučivanja", pretpostavlja Maihold.

Strani investitori

Usprkos internim konfliktima, zemlje BRICS-a se smatra uspješnim projektom. Njihov udio u globalnoj ekonomiji je po navodima posljednjeg Izvještaja BRICS-a o investicijama UN-ove organizacije za trgovinu i razvoj (Unctad) porastao između 2010. i 2021. i to s 18 na 26 posto.

Dva dodatna indikatora upućuju na potencijal koji ima ta skupina: stopa rasta internih izvoza unutar BRICS-a, te visina inozemnih izravnih investicija u BRICS-zemlje. Po navodima Unctada, I jedna i druga stopa su iznadprosječne u globalnoj usporedbi.

Razvoj Kine dominira rastom petorke, to je jasna stvar. Baš kao što Kina dominira i po pitanju trgovinske bilance unutar BRICS-a. Kina je najveći trgovinski partner Brazila, Rusije i Južnoafričke Republike. Samo je Indija iznimka. U toj zemlji je Kina na drugom mjestu, nakon SAD-a.

Sankcije? Ne, hvala…

Antizapadno pozicioniranje skupine BRICS se u Europi promatra sa zabrinutošću, kaže Maihold. "Stječe se dojam da BRICS za Putina još uvijek predstavlja veliku podršku. I da BRICS za brojne druge zemlje postaje utočište u kojem se žele zaštititi od sankcija i posljedica sankcija."

Jer, zemlje BRICS-a nisu uvele i ne podržavaju sankcije protiv Moskve. Kina, Brazil i Indija su trenutno među najvećim kupcima jeftine ruske nafte. No, osim aspekta jeftine energije, zemlje u razvoju i tranziciji su posebno teško pogođene posljedicama rata u Ukrajini.

Günter Maihold Foto: SWP

Nema izravne kritike na račun Moskve

"Postoji jasan interes oko toga da Rusija ne bojkotira opskrbu prehrambenim namirnicama ili da je sabotira. Isto to vrijedi naravno i po potanju opskrbe gnojivom“, pojašnjava stručnjak Maihold.

Zato, kako on napominje, u Johannesburgu će biti na snazi nepisana agenda po pitanju Rusije: "S jedne strane se želi pronaći načine kako da se u zemljama BRICS-a, koje su pogođene sankcijama, situacija ublaži. A s druge strane zemlje članice ne žele stati na jednu stranu i tako još intenzivnije biti uvučene u konflikt. A upravo to će biti teško izvesti."

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu