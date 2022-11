Blokada i vakuum moći: Igre prijestolja na Sjeveru Kosova

Ako građaninu Sjeverne Mitrovice ili Leposavića netko ukrade novčanik, on i dalje može pozvati policiju. Desetak policajaca albanske nacionalnosti rade u dvanaestosatnim smjenama. Jedini probvlerm: oni izlaze na teren tek ako je prijavljeni slučaj dovoljno velik i ako i njima samima nije ugrožena sigurnost.

U naseljenim mjestima na Sjeveru Kosova patrolira nešto više od sto karabinjera u okviru misije Eulexa, ali to teško da je zamjena za 587 srpskih policajaca koji su prije dva tjedna skinuli uniforme i napustili kosovsku policiju. Eulex se može obavljati policijske poslove jedino ukoliko ih za to zamoli Kosovska policija, ili ako dođe do građanskih nemira.

„Iznenađen sam da je za sada prilično mirno, nema velikih napetosti između Srba i Albanaca kao građana“, kaže nam Aleksandar Rapajić iz nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) iz Sjeverne Mitrovice. „Napetosti postoje između institucija u Prištini i Srba s Kosova, dakle pritisak je prešao s nacionalnog na institucionalni nivo,“ dodaje Rapajić. Ali, on se boji vakuuma na sjeveru Kosova i toga da jedna iskra ne zapali bure baruta.

Mali incident, velika erupcija

Ovog tjedna su u Sjevernoj Mitrovici napadnuti jedan srednjoškolac i kamerman albanske nacionalnosti. Par dana ranije je Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije Aktiv, prijavio da su ga specijalne jedinice kosovske policije maltretirale u Leposaviću. „Svi strahuju da će neki mali incident ili glupost dovesti do velike erupcije“, kaže nam o tome Rapajić.

Srpski policajci demonmstrativno skidaju uniforme (5.11.2022.)

Prošle su dva tjedna otkako je više od 3.000 kosovskih Srba – uglavnom sa sjevera – napustilo radna mjesta u kosovskim institucijama zbog, kako su naveli politički predstavnici Srba, institucionalnog nasilja i selektivne primjene Briselskog sporazuma.

Lokalni Srbi mahom su uvjereni da više ništa neće biti isto. Napuštanjem institucija je briselski sporazum „vraćen na početak, ako ne i nekoliko koraka unazad“, smatra Rapajić.

Odlaganje preregistracije vozila?

Kako su prenijeli mediji, u Bruxelles su „hitno“ pozvani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti koji bi se tamo trebali sastati u nedelju navečer (20. studeni) ili ponedeljak ujutro.

U ponedeljak bi, naime, trebala započeti „druga faza“ u preregistraciji automobila na kosovske tablice. Priština je najavila da će od tada naplaćivati po 150 eura kazne svima koji još imaju srpske tablice – a to su praktično svi na sjeveru Kosova.

„Nama u ovom trenutku najprije - i to odmah - treba prolongiranje odluke o izricanju novčanih kazni za ljude za KM tablicama", kaže Rapajić. „Hitnih odluka u poslednjem trenutku smo imali i u nekim prošlim situacijama kada je srpska strana prihvaćala kompromise kako bi došlo do smirivanja. Ali ovoga puta, Srbija nema što prihvatiti, lopta je na strani Prištine,“ dodaje on.

U Prištini pak imaju listu zahtijeva za Europsku uniju. Od međunarodnih predstavnika traže jamstvu da bi eventualno odlaganje od deset meseci značilo preregistraciju na RKS, a zahtijevaju i pregovarački okvir fokusiran na „međusobno priznanje".

Istovremeno njemačko-francuski prijedlog sporazuma curi malo-pomalo u medije i očito ima više verzija u opticaju. Ali, čini se da u njemu nema odredbe o međusobnom priznanju, već samo najave da bi do priznanja nezavisnosti Kosova od strane Beograda moglo doći u budućnosti.

Oštri se opozicija protiv Kurtija

Tim papirom nisu oduševljeni ni u Beogradu ni u Prištini, ali on za sada, mada nije ni konačan ni szvaničan, ipak već utiče na odnose Kosova s glavnim zapadnim partnerima.

Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama su narušeni do te mere da je više ministara i gradonačelnika iz Kurtijeve stranke Samoopredeljenje odložilo posjete SAD-u nakon savjeta američkog ambasadora da Kosovo ne napuštaju usred velike krize na sjeveru. S druge strane, lideri opozicijskih kosovskih stranaka često su u Washingtonu, gdje ih primaju u State Departementu i Kongresu.

Osmani, Macron i Kurti u Parizu (11.11.2022.)

Osim što formira jača oporba Kurtiju, devet kandidata za zastupnike Srpske liste potvrdilo je svoje pojedinačne mandate i vratilo se u Skupštinu Kosova – nakon što su tu skupštinu kao lista napustili. To se smatra potezom koji bi možda u nekoj doglednoj budućnosti mogao voditi ka izglasavanju nepovjerenja Kurtijevoj vladi.

Premijer Kosova pak putuje Europom. Pričao je sa njemačkom poslovnom zajednicom o ekonomskoj klimi na Kosovu, onda otišao u Estoniju sa ministrom i zamjenicom premijera.

Na Kosovu nije ni predsjednica Vjosa Osmani, ali je prije putovanja u Tunis stigla raspisati izvanredne lokalne izbore u općinama na sjeveru Kosova. Ako se ništa ne promjeni, na te izbore nijedna srpska politička opcija neće izaći.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu