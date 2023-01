Bivši UNPROFOR-ac na čelu Češke

S Petrom Pavelom, Češka će za novog predsjednika imati bivšeg generala i bivšeg predsjednika vojnog odbora NATO-a. Pavel, koji je prije samo nekoliko godina bio nepoznat većini češke javnosti, pobijedio je u drugom krugu izbora 27. i 28. siječnja 2023. s oko 58 posto glasova. Njegov protukandidat, populistički oligarh, šef oporbenog pokreta ANO i bivši premijer Andrei Babiš, dobio je samo 42 posto. Nakon prvog glasanja dva su kandidata bila gotovo izjednačena.

Od komunističkog vojnika do vrha NATO-a

Prije pada komunizma u studenom 1989., sada 61-godišnji Petr Pavel bio je član Komunističke partije kao i većina profesionalnih vojnika. Njegov CV također uključuje obavještajnu obuku u čehoslovačkoj vojsci. Nakon 1990. Pavel je nastavio ovo obrazovanje i napravio karijeru. Studirao je na renomiranim američkim i britanskim vojnim školama, uključujući međunarodne odnose. Vojno se istaknuo dok je služio u mirovnim snagama Ujedinjenih naroda u bivšoj Jugoslaviji (UNPROFOR) na području tzv. Republike Srpske Krajine.

Tamo je 1993. godine vodio operaciju kojom je spašeno pedeset francuskih vojnika iz zone sukoba između Srba i Hrvata u istočnoj Hrvatskoj. Za to je odlikovan Ordenom francuske Legije časti i Češkom medaljom heroja. To mu je omogućilo da koristi riječ "heroj" na svojim izbornim plakatima - uključujući i medalje. Kad su ga novinari tijekom predizborne kampanje pitali nije li neskroman, odgovorio je: "Ne govorim to za sebe, to je za mene rekao predsjednik Vaclav Havel."

Pavelova strelovita vojna karijera, koja je započela u elitnoj padobranskoj jedinici, kulminirala je njegovim imenovanjem za načelnika Glavnog stožera češke vojske (2012.-2015.) i njegovim kasnijim izborom za predsjednika Vojnog odbora NATO-a. 2018. godine general je umirovljen.

Izgubljena bitka ali ne i povlačenje iz politike - Andrej Babiš Foto: Lukas Kabon/AA/picture alliance

Tri godine priprema za izbore

Pavel je 2019. započeo pripreme za predsjedničku kampanju mnogo prije nego što je objavio svoju kandidaturu. Putovao je po Češkoj govoreći građanima o svojim iskustvima u vojsci, pitanjima obrane i svom životu, davajući brojne intervjue.

Tijekom pandemije koronavirusa, koja je u Češkoj, zbog kaotične vlade tadašnjeg premijera Andreja Babiša, uzrokovala jednu od najviših stopa smrtnosti po glavi stanovnika, Pavel je okupio tim stručnjaka za krizni menadžment i pokušao vladu podržati dobrim savjetima. U to se vrijeme već javno govorilo da bi se Petr Pavel želio kandidirati za mjesto predsjednika Republike. Pavel je, između ostalog i zbog nezadovoljstva agresivnim stilom predsjednika Miloša Zemana, našao dovoljno podrške za svoju kampanju. U ispitivanjima javnog mnijenja je bio izraziti favorit sve do objave kandidature oligarha i bivšeg premijera Andreja Babiša.

Drugi krug za bivše komuniste

Pavel, koji se tijekom predizborne kampanje nastojao predstaviti kao neovisni, apolitični kandidat, pokazao je naravno visok stupanj poznavanja vojnih i međunarodnih pitanja. “Učio sam diplomaciju na čelu NATO-a, kada sam trebao pokušati postići dogovor između 30 zemalja članica”, rekao je Pavel u TV duelu na češkoj Novoj TV. Smiren i dostojanstven, Pavel je osvojio mnoge Čehe svojom odlučnošću ali i sklonošću snažnim motociklima. A neki kažu da je ne malu ulogu odigrala i njegova vizualne sličnost s utemeljiteljem i prvim predsjednikom Čehoslovačke, Tomasom Garriqueom Masarykom (1850.-1937.).

S prednošću od nekoliko desetaka tisuća glasova u odnosu na Andreja Babiša, Pavel je prošao u drugi krug. Podržali su ga trećeplasirani u prvom glasovanju, 44-godišnja ekonomistica Danuse Nedrudova i drugi prozapadni kandidati. Pobjeda mu se činila sigurnom. No neki glasači nisu mogli lako prijeći preko komunističke prošlosti bivšeg generala. "Ovo je šamar svim žrtvama komunističkog režima", rekao je za Češki radio poznati glazbenik, disident i bivši ministar za ljudska prava Michael Kocab.

Strahovi da bi takve kritike spriječilo veliki broj prodemokratskih glasača da iziđu na drugi krug izbora na kraju su se pokazali neutemeljenima. Baš kao i pokušaji Babiša koji je uporno tvrdio da će Pavel Češku odvesti u rat, a on, Babiš, osigurati mir u Ukrajini.No to, nije pomoglo ovom bivšem premijeru, koji je sam više puta bio optuživan za suradnju s komunističkom tajnom službom.

Zahvaljujući odazivu birača od preko 70 posto, do sada nezabilježenom u Češkoj, Pavel je uspio osigurati većinu u cijeloj zemlji, s izuzetkom dijelova bivše Sudetske oblasti blizu granice s Njemačkom.

Češka u rukama bivšeg vojnika

Pavel: "Ne vidim pobjednike i gubitnike"

Pavel je rekao da će njegov prvi prioritet biti ujediniti naciju podijeljenu izborima. "Ne vidim da bilo koje biračko tijelo pobjeđuje ili gubi u ovoj zemlji. Vrijednosti poput istine, dostojanstva, poštovanja i poniznosti su pobijedile. Spreman sam te vrijednosti vratiti ne samo u predsjedničku palaču nego kroz moj mandat i u našu Republiku," rekao je Pavel.

Slovačka predsjednica Zuzana Caputova došla je izravno u njegov predizborni stožer navečer nakon izbora. "S vama je pobijedila nada da pristojnost i istinoljubivost mogu biti snaga", rekla je Caputova čestitajući Pavelu. Češka i Slovačka razdvojile su se mirnim putem prije 30 godina, odnosi između dvije zemlje su dobri. Caputova i Pavel najavili su da će uskoro zajedno posjetiti ukrajinsku prijestolnicu Kijev.

Pavel je bio jasan izbor posebno najmlađim češkim glasačima. "Jedan od razloga uspjeha Petra Pavela bio je to što je uspio pridobiti toliko mladih glasača na birališta, uključujući i one koji su u početku glasali za Danusu Nerudovu", rekao je Pavel Maskarinec, politolog sa Sveučilišta Jan-Evangelista -Purkyne u mjestu Usti nad Labem, u razgovoru za DW. S Petrom Pavelom, jasno proeuropski i prozapadni političar pobijedio je unatoč svojoj davnoj kratkoj komunističkoj prošlosti.

68-godišnji Andrej Babiš čestitao je Pavelu na pobjedi. Što se tiče njegove političke budućnosti, oligarh, koji je i dalje zastupnik i čelnik oporbene stranke ANO, dao je zagonetnu izjavu: "Želim vam svijet bez Babiša. Zaboravite na Babiša. Pokušajte živjeti bez Babiša. Prestanite ustajati s mržnjom prema Babišu i s istom mržnjom uvečer lijegati u krevet". Stručnjaci smatraju malo vjerojatnim povlačenje milijardera iz politike. Pokret ANO sada je najjača stranka u ispitivanjima javnog mnijenja i ima šanse za pobjedu na parlamentarnim izborima za tri godine.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu