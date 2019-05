Austrija na prekretnici?

Poslije afere s video-snimkom sa Ibize, na austrijskoj političkoj sceni se odjednom sve preokrenulo.

Kancelar Sebastian Kurz je bio obećao temeljne reforme u državi. Tako je donio odluku o fuziji postojećih socijalnih osiguranja – bilo ih je 21, a fuzijom je predviđeno da ih ima pet. Prije tri tjedna predstavljena je i reforma poreznog sustava koja bi značila smanjivanje poreza na prihod i dohodak u dvije etape od 2020. godine.

Kurzov koalicijski partner, Slobodarska stranka Austrije (FPÖ), je u svom resorima, među kojima su i vanjski poslovi, unutarnji poslovi, obrana, infrastruktura i socijalna skrb, imao svoje ljude na visokim pozicijama. Sada smijenjeni ministar unutarnjih poslova Herbert Kickl navukao je na sebe kritike oporbe i medija već kada je početkom 2018. proveo policijsku raciju u austrijskoj tajnoj službi BVT i smijenio njenog šefa. Kickl je pooštrio zakone o azilantima i imigrantima tako što je smanjio novčani iznos koji dobivaju i uvjetovao ga znanjem njemačkog jezika. Prihvatilišta za izbjeglice je preimenovao u „centre za pripremu odlaska" iz Austrije, što je bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schönborn nazvao „nepodnošljivim".

Jasan anti-EU kurs

FPÖ je u početku očito imao probleme s vlastitom državotvornom ulogom. Stalno su iskrsavali problemi s obrađivanjem povijesti iz Drugog svjetskog rata i desničarskim studentskim udruženjima, gdje su se pojavljivale pjesmarice s nepodnošljivim nacističkim tekstovima. Tako je zamjenik gradonačelnika Braunaua, rodnog mjesta Adolfa Hitlera, u pjesmama uspoređivao migrante sa štakorima. Pročulo se ponešto o vezama FPÖ-a s desno-radikalnim identitarnim pokretom. Ta grupacija je dobivala donacije od napadača na džamije na Novom Zelandu.

Tajna snimka s Ibize je uzrokovala politički potres u Austriji

Na izborima za Europski parlament FPÖ je krenuo jasnim anti-EU kursom i stupio u skupinu zajedno s desničarskim populistima kao što su Matteo Salvini u Italiji i Marine Le Pen u Francuskoj. Video-snimka s Ibize sada predstavlja smetnju za taj savez.

Kancelar Kurz sada špekulira na pobjedu na izborima kao 2002., kada je njegov prethodnik Wolfgang Schüssel profitirao od samouništenja FPÖ-a tadašnjeg šefa stranke Haidera. No ovoga puta je Austrija skliznula u državnu krizu. Jer, sastav prijelazne vlade do izbora je – što je novo u toj zemlji – potpuno otvoren. U ponedjeljak su se svi ministri FPÖ-a povukli sa svojih funkcija iz solidarnosti s ministrom Kicklom kojeg je smijenio Kurz. Kurz je najavio da će upražnjena mjesta popuniti stručnjacima iz redova visokih državnih službenika. No pokazalo se da ova vlada ne bi više imala većinu u parlamentu i ne bi preživjela glasanje o nepovjerenju.

Nov politički pejzaž

Poslije takvog glasanja bi predsjednik države mogao formiranje prijelazne vlade povjeriti drugim šefovima stranaka. Socijaldemokrati (SPÖ) bi se rado osvetili za to što ih je vladajući ÖVP prinudio da odu u oporbu. Zeleni koji su 2017. poslije podjela u stranci izletjeli iz parlamenta, nadaju se da će se sada vratiti.

Trenutno je sigurno samo jedno: unutarnjopolitički odnos snaga u Austriji se poslije afere s video-snimkom potpuno promijenio.