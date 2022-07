Atena poručuje Nijemcima: dođite preko zime u Grčku!

Dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da je Europska komisija povela kampanju – koju već vodi i njemačka vlada – za smanjenje temperature u službenim prostorijama širom EU-a. „To je za predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen uvijek bio jedan od najvažnijih koraka u cilju smanjenja ruskih isporuka energije. Zato nije iznenađenje što Europska komisija upravo tako želi izboriti se s mogućim potpunim zaustavljanjem isporuka. U planu za krizne situacije, koji EK namjerava predstaviti sredinom sljedećeg tjedna, ona traži od zemalja-članica da temperaturu zraka u javnim zgradama, uredima kao i poslovnim zgradama ograniče na maksimalno 19 stupnjeva. Klima-uređaji bi trebali raditi tako da temperatura u prostorijama ne pada ispod 25 stupnjeva."

Sve to proistječe iz nacrta pod naslovom „Siguran plin za sigurnu zimu" u koji su imali uvid novinari Frankfurter Allgemeine Zeitunga.

„Da bi se smanjila potrošnja u kućanstvima, Komisija polaže nade u javnu kampanju. Javni sektor ima funkciju uzora, a ima i važnu ulogu s obzirom na svoj udio u potrošnji energije koji iznosi 30 posto. Razlog za to što Komisija nije htjela predložiti ograničenje temperature u privatnim kućanstvima, jest da ona, prema važećim pravilima EU-a za ovakve situacije, uživaju posebnu zaštitu. To, međutim, ne bi trebalo odvratiti države od provođenja mjera za smanjenje potrošnje energije, piše u planu za izvanredne situacije. Kućanstva, javni sektor i industrija bi zajednički mogli uštedjeti 13 milijardi kubičnih metara plina."

Odgađanje zaustavljanja proizvodnje atomske energije?

„Pored smanjenja potrošnje plina Komisija se zalaže i za korištenje alternativnih energenata, iako su za to potrebne subvencije i to privremeno proturječi ciljevima zaštite okoliša i klime EU-a. Komisija smatra da i nuklearna energija može imati važnu ulogu. Odgađanje isključivanja atomskih elektrana gdje god je to moguće i prelazak na atomsku energiju, to su rješenja koja se izričito navode u aneksu glavnom dokumentu.“

„U Europskom parlamentu razmatranja Komisije nisu izazvala oduševljenje. Komisija je stigla do svojih granica, a u prijedlozima nema hrabrosti; oni djeluju čak očajnički, rekao je zastupnik Zelenih u Europskom parlamentu Michael Bloss. On je dodao da sada može doći do stvaranja 27 različitih paketa. (...) A zastupnik kršćanskih demokrata Markus Ferber rekao je da je ovo samo nizanje savjeta za domaćice: da bi se došlo na ideju da se smanji grijanje i da se koriste drugi energenti, nisu potrebna priopćenja Komisije, poručuje Ferber“, a prenosi dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Na Kreti su i tijekom zime u pravilu blage temperature

Tabloid Bild piše da „Dvije trećine Nijemaca (66%) tijekom iduće zime namjerava manje grijati svoje domove, dok jedna trećina (33%) neće smanjivati grijanje. To je rezultat ankete instituta FORSA koju su naručile privatne medijske kuće RTL i ntv“.

„Važeće pravilo prema kojem prilikom akutne nestašice plina, kada se proglasi 3. stupanj plana za kućanstva u slučaju izvanredne situacije, ispravno je za 58 posto ispitanih. A 34 posto ispitanih smatra da davanje prednosti kućanstvima u takvim situacijama nije ispravno."

„Tijesna većina (51%) ispitanih smatra da Njemačka aktualnim sankcijama više šteti sebi nego Rusiji. Dok 39 posto građana misli da nije tako“, piše tabloid Bild.

Dnevnik Merkur prenosi poruke iz Grčke koje su izazvale veliko zanimanje njemačkih medija, poruke o nečemu što „zvuči kao fantastično rješenje kada se imaju u vidu eksplozija rasta cijena grijanja i inflacija. Grčki ministar turizma Vasilis Kikilias pozvao je građane Njemačke da zimske mjesece provedu u Grčkoj. Tijekom jeseni i zime bi za nas Grke bila velika radost da pozdravimo njemačke umirovljenike koji hoće doživjeti mediteransku zimu uz grčko gostoprimstvo, blago vrijeme i odlične usluge, rekao je Kikilias i dodao: Čekamo Vas."

„Kristalno čista voda, pješčane plaže i blage temperature u Grčkoj umjesto ružne zime u Njemačkoj – to zvuči privlačno? Na grčkom otoku Kreti zimi je temperatura 15-18 stupnjeva. Kreta je najprikladnije mjesto da se tu provede krizna zima, naglašava gradonačelnik lučkog grada Hanije, Panajotis Simandirakis. Nijedan Nijemac neće se smrzavati u Grčkoj, dodao je“, piše dnevnik Merkur.

Priredio Saša Bojić